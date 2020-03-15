Forvet babanın forvet oğlu!

Göran Sörloth, 1993-1994 sezonunda Bursaspor’a transfer olduğunda Norveç liginde 74 gol atıp beş şampiyonluk yaşamış, Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach’ta bir sezon da olsa forma giyerek uluslararası tecrübe kazanmıştı. Türkiye yıllarında kendisinden bekleneni veremedi, Yeşil-Beyaz formayla 24 maçta sadece dört gol atabildi. Ancak hayatı ülkemizde değişti! İlk kızı Karoline’i burada kucağına aldı.

İki yıl sonraysa oğlu Alexander Sörloth doğdu. Alexander’ın babasının izinden gidip futbolcu olacağını, yolunun Türkiye’ye düşeceğini ve babasının başaramadığını başaracağını o günlerde kimse bilemezdi elbette. Ancak Göran Sörloth’un, oğlunun Türkiye’ye transferinde önemli bir rol oynadığı kesin. Alexander, aralık sayısında Trabzonspor dergisine röportaj verdiğinde kendisini ülkemize getiren süreçte babasının rolünü şöyle anlatacaktı: “Babamın Türkiye’de oynadığı yılların üzerinden çok zaman geçti ve futbol dünyasında çok şey değişti. Artık her şey çok profesyonel ilerliyor. Ancak Trabzonspor’un benimle ilgilenmeye başladığı günden itibaren babam çok istekli davrandı.”

Uzun boyundan fazlasını vaat ediyor

Genç Sörloth’un kariyerine yakından bakarsak... Profesyonel kariyerine 2015’te babasının yıldızlaştığı Rosenborg’da başladı. Hayatının bu önemli dönemecini, “Yaşadığımız bölgenin en büyük takımı Rosenborg’du. Beni izleyip çok beğenmişlerdi. Norveç’te futbol kariyeri genellikle böyle başlıyor” sözleriyle anlatacaktı.

İlk sezonunun ardından kiralık olarak Bodö/Glimt takımına gitti ancak bekleneni orada da veremedi. Rosenborg’dan Groningen’e, oradan da Midtjylland takımına transfer edildi. 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Özgüvenini de tazelemiş oldu.

Bu başarı, onu dünyanın en büyük liglerinden biri olan İngiltere Prömiyer Ligi’ne taşıyacaktı. Norveçli yıldız adayının takımlarına transfer olması Crystal Palace taraftarı için heyecan vericiydi. İki metreye yakın boyuyla İngiltere ligi için biçilmiş kaftan gibiydi! Ancak o 1.95’lik boyundan daha fazlasını vaat ediyordu. Midtjylland’de kafa golleriyle dikkat çekmiş olsa da asıl yeteneği markajdan kaçma kabiliyeti ve topa hâkimiyetiydi...

Sörloth, Prömiyer Lig’deki ilk sezonunda üst üste dört maça ilk 11’de çıktı. Üstelik Chelsea, Tottenham ve Manchester United gibi zorlu ekiplerle mücadele etti. Ancak beklenen patlama bir türlü gerçekleşmedi. “Doğru zamanda, doğru yerdeyim”

Alexander Sörloth, sezon başında iki sezon için kiralık olarak Trabzonspor’a geldiğinde ülkede yüksek bir beklenti yaratmamıştı. Trabzonspor’un, hatta Süper Lig’in yıldızının, Liverpool’dan Bordo-Mavili ekibe katılan Daniel Sturridge olacağı konuşuluyordu. Ancak Sörloth daha ilk maçında golle buluşarak sezona ‘bomba gibi’ başladı. Devamını da getirdi. Şimdiye kadar Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 Süper Lig maçında 19, 5 Türkiye Kupası maçında 4 ve 4 Avrupa Ligi elemesi maçında 2 gol attı.

Zaten sezonun onun için iyi geçeceğinin sinyallerini aralık ayının başında vermişti: “Şu an iyi bir seviyede olduğumu düşünüyorum. Tabii ki bundan çok daha iyi de olabilirim. Eğer Türkiye’ye bir-iki yıl önce gelmiş olsaydım ve şu anki tecrübelerime sahip olmadan Trabzonspor’da oynuyor olsaydım belki de benden beklenen performansı gösteremeyecektim. Daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilecekti. Bunu aslında tam olarak bilemeyiz. Futbol çok büyük bir iş ve bu büyük camiada tecrübe sahibi olmanız, ne yaptığınızı bilmeniz gerekir. Dolayısıyla Türkiye’ye şu an geldiğim için mutluyum. Doğru zamanda ve doğru yerdeyim. Daha doğru olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan vazgeçmeyeceğim!”

Borussia Dortmund’da parmak ısırtan bir performans sergileyen Erling Håland’ın ‘Kuzey’in Kralı’ olarak adlandırdığı Sörloth, hafta arasındaki Malatyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ancak kısa sürede formasına kavuşması bekleniyor. Süper Lig’i kaç golle bitireceğini öğrenmek içinse birkaç hafta daha sabretmemiz gerekiyor sadece.