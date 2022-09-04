Dişeti iltihabı sadece dişleri değil, sağlığımızı tehdit ediyor

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Kızarıklık, şişlik ve ağrıyla kendini gösteren dişeti iltihabı her yaşta görülebiliyor. Türk Diş Hekimleri Derneği hiç çürüğü olmayan dişlerin bile bu hastalık yüzünden kaybedilebileceğine dikkat çekiyor. Derneğin verdiği bilgilere göre, 20 yılı aşkın bir süredir yapılan araştırmalar şeker hastalığı, obezite, alkolik olmayan hepatit ve hamilelik komplikasyonlarıyla dişeti iltihaplanması arasında bağlantı olduğunu gösteriyor. Bu iltihaplanmanın kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi de biliniyor. Tedavi edildiğinde görülme sıklığı da azalıyor. Son dönemde üzerinde çalışılan konulardan biri de alzheimer’la arasındaki ilişki. Araştırmalarda bilişsel düşüşün dişeti hastalığında anlamlı derecede hızlandığı/arttığı gözlendi.

‘Kızarıklık, şişlik ve ağrıyla kendini gösterir’

Berk Kıran-Pedodonti uzmanı

- Dişeti iltihabı genellikle bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu, ağız içinde plak birikimine bağlı dişetinin iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmezse periodontitis (dişeti çekilmesi) olarak bilinen daha ciddi bir enfeksiyona dönüşebilir.

- Lösemi, C vitamini eksikliği, hormonal durumun değiştiği hamilelik ve menopoz durumları, viral ve mantar enfeksiyonları da dişeti iltihabına yol açar.

- Ağız hijyenine dikkat etmeyen, diyabeti olan, sigara tüketen bireylerde sıklıkla görülür. İlerleyen yaşla kemik yıkımını takiben besin sıkışmasına bağlı da olabilir.

- Dişetinde kızarıklık, şişlik ve ağrı şeklinde kendini gösterebilir.



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‘Kendiliğinden geçmez’

Engin Utkan-Diş hekimi

-Tedavi edilmeyen dişeti iltihabı, diş kaybına ve dişeti çekilmesine sebep olabilir.

- Dişeti iltihabı kalp-damar yolunda oluşan plaklarla da doğrudan bağlantılıdır. Bu da kalbin iç yüzünü astarlayan tabakanın enfeksiyonu anlamına gelen ‘endokardit’ gibi hastalıklara yol açabilir. Damar tıkanıklığı ve inmenin ağız bakterilerinden kaynaklanan iltihaplanmalarla bağlantılı olduğu gözlenmiştir.

- Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın.

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Diş karnemiz çürüklerle dolu

2017’de başlatılan Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profili (TADSAP) 2018 çalışmasının raporu geçen yıl yayımlandı. Araştırmadan bazı sonuçlar şöyle: