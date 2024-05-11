Dışarısı bizi çağırıyor

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Kapalı mekânlardan çıkma; sokaklara, parklara, doğaya dönme vakti geldi. Tatlı bahar günleri bitti bitecek, şahane yaz günleriyse kapıda... Açık havada gezip görülecek çok yer, izlenecek çok konser, denenecek çok yeni şey, tadı çıkarılacak sayısız etkinlik var. Arkadaşınızla Haliç vapuruna binin mesela, kıyı kıyı denizden görün İstanbul’u... Yeşilköy sahiline sandalye atıp gözlerinizi kapatın, dinleyin şehri bu kez. Ya da alın sırt çantanızı, düşün Likya Yolu’na. Rotanızı Denizli’ye de çevirin ama... Kutsal Havuz’da dertlerinizden arının güzelce. Biraz daha uzak mı olsun menzil, Halfeti’ye gidin, İzmir’de Lucien Arkas Parkı’nda sanatla hemhal olun, Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne karşı nefes alın, üzerine kebap yemeyi ihmal etmeyin elbette. Tutun çocuğunuzun elinden Bursa sokaklarında kaybolun. Eskişehir’e, Gaziantep’e düşürün yolunuzu. Bu güzel günlerde ne yaparsanız yapın kendinizi açık hava etkinliklerden mahrum bırakmayın.

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İster şehirde ister doğada...

GİDİN, GÖRÜN

Savaş Özbey, Hürriyet yazarı

İSTANBUL

◊ İstanbul Modern: Şahane bir teras pub’ı var. Sonsuzluk havuzundan Tarihi Yarımada’ya bakıyor.

◊ Taksim’in 20’nci katı: Taksim’de, The Marmara otelinin 20’nci katındaki Upperist. Dört yanından inanılmaz bir İstanbul manzarasına sahip. Restoran ve bar bölümleri ayrı. Eli kulağında, yakında terasa çıkacaklar.

◊ Tarihi Moda İskelesi: Onarılıp kütüphane-kafeye çevrildi. Önünüz Kalamış, arkanız Moda, sağınız Adalar, solunuz Moda Kayıkhane. Sessiz, sakin, sıcak havalarda da güzel esiyor. Kantin ucuz, kitap bedava.

◊ Haliç vapuru: Hep Boğaz; bir kere de bizim şu Haliçimizi gezin vapurla! Şehir Hatları’nın saat başı seferi var, Kadıköy ve Üsküdar’dan kalkıyor, iki saatte geri dönüyor.

◊ Poyrazköy Çapari: Ayaklarınızın altında kum, üstünde masa. Evlilik teklif eden de var, düğün yapan da... Poyrazköy 3’üncü köprünün yapılmasıyla bambaşka bir manzaraya sahip oldu. İstanbul değil de ona benzeyen San Francisco gibi... Sahil işletmelerinden en meşhuru Çapari.

◊ Kemerburgaz Kent Ormanı: İçinde doğal göller... Göllerde balıkçıllar, kazlar, ördekler... Üstelik Yeşil Anahtar sahibi, ödüllü bir park. Yürüyüş yolları, seyir terasları çok bakımlı.

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MEMLEKETİN DİĞER HAVADAR YERLERİ

◊ İğneada: Türkiye’nin en güzel longoz (subasar) ormanı İğneada’da. Trekking için ideal. İki de otel tavsiyesi: Longosphere ve Nayu. Sahil uzun, geniş. Kumda ATV turu yapın.

◊ Kaz Dağları: Oksijen manyağı olmak için Kaz Dağları’na gideceksiniz. Eski Alaçatı’yı anımsatan Yeşilyurt Köyü en güzel yeri. Çok tatlış bir taş mimarisi var. İki otel tavsiyesi: Simurg Inn ve Nadas.

◊ Lucien Arkas Parkı: İzmir Bayraklı’da. Sanat Parkı olarak adlandırılmasının nedeni, içinde Arkas koleksiyonundan yerli ve yabancı sanatçılara ait heykellerin sergilenmesi. Yanından akan dere boyunca yürüyüş yapabiliyorsunuz.

◊ Gaziantep: Şimdiye kadar gördüğüm en güzel şehir parkı: Galle Park. Yeni açıldı. İster egzersiz yap ister yürü. Baraj gölünün kıyısında. Gitmişken Koku Müzesi’ni gezin.

◊ Datça: Sahil işletmeleriyle ünlü Kumluk Plajı’nda kuma masa-sandalye attırın. Mümkünse Maradona Restaurant’ta masa bulun. Kendinize bir kalamar güveç söyleyin.

◊ Adana: Göbeğinde deniz varmış Adana’nın haberimiz yokmuş: Seyhan Baraj Gölü. Görseniz rengi Kaputaş Plajı gibi turkuvaz. Adana Yelken Kulübü ve buraya tepeden bakan Zirve Park var. Onun içinde de şehrin en ünlü kebapçısı Onbaşılar.

◊ Şanlıurfa: Şehir merkezine 1,5 saat mesafede, baraj suları altında kalmış Halfeti var. Büyülü bir yer. Tekne turları yapılıyor. Göl üzerindeki yüzen lokantalarda yemek yiyorsunuz. Mutlaka buradan bir ev sahibi olmayı hayal ediyorsunuz.

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Her köşede başka bir hikâye

ADIM ADIM...

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

◊ Boğaz’da yürüyüş için en güzel rotalardan biri kesinlikle Arnavutköy ile Rumelihisarı arasındaki sahil şeridi. Yol üzerinde Bebek veya Rumelihisarı’ndaki kafelerde çay molası vermeyi ihmal etmeyin.

◊ Türkiye’nin en uzun yürüyüş rotası olan Likya Yolu, dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri kabul ediliyor. Fethiye Ovacık’tan başlayan rotayla Işık Ülkesi’ni adım adım gezip Antalya merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Geyikbayırı’nda gezinizi sonlandırabilirsiniz. Bu sizin için çok uzun bir yürüyüşse günübirlik rotalarda bu güzel toprakları keşfedebilirsiniz. Birçok tatil beldesi ve güzel plajın yanı sıra Sidyma, Pınara, Letoon, Xanthos, Patara, Antiphellos, Apollo, Myra, Limyra, Rhodiapolis, Gagai, Melanippe, Olympos ve Phaselis antik kentleri de yolunuz üzerinde.

◊ Doğanın mucizelerine tanıklık etmek için rotanızı Denizli’ye çevirin. Tarihi MÖ 3000 yılına dek uzanan şehirde Laodikya, Hierapolis, Tripolis ve Tabae antik kentlerini gezerken geçmiş günlere selam verin. Şehrin simgesi olan Pamukkale’de binlerce yılda meydana gelen traverten teraslarda yürüyüp Roma döneminden beri kullanılan Kutsal Havuz’da yüzün. Honaz Dağı Milli Parkı’nı, Beyağaç Anıt Karaçam Ormanı’nı, Buldan Yaylası’nı, göllerini ve şelalelerini gezerken doğanın tadını çıkarın.

◊ Eski taş evleriyle özgün dokusunu koruyan eski Urla yemyeşil tarlaları, bağları ve şirin köyleriyle doğanın içinde nefes almaya çağırıyor sizi. Yağcılar, Demircili, Kuşçular, Bademler, Özbek köyleriyse bölgenin keşif durakları.

◊ Beypazarı, Osmanlı ve geleneksel Türk mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan 100 yıllık evleri barındırıyor. Ankara’ya sadece 1 saat mesafede. İnözü Vadisi doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında. Türkiye’nin ilk açık hava müzesi Yaşayan Köy’ü gezin.

◊ Eskişehir adeta Avrupa’da bir şehir geziyormuş gibi hissettiriyor. Porsuk kıyısında dolaşmalı, muhteşem parkların tadını çıkarmalı, şifalı sularında dinlenmeli. Bunlar bu şehrin sunduklarının çok azı.

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Her daim büyüleyici

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi her daim büyülendiğim bir yer. Bozkırın içinde, Melendiz Çayı’nın etrafında yüksek duvarlarla korunan bir vaha gibi adeta. 18 km uzunluğunda ve ortalama 150 metre derinliğinde. Bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültürün bir araya geldiği nadir alanlardan. Giriş için vadinin başından 397 basamağı inebilirsiniz. Çocuklu ailelere önerim, vadiye Belisırma Köyü’nden girmeleri.

◊ Bursa’nın tüm parkları çocuklarla vakit geçirmek için

çok güzeldir. Yemyeşil bir şehir, doğasıyla etkileyici. Nilüfer

Parkı ve Merinos Kültür Parkı havanın tadını çıkarabileceğiniz en iyi yerlerden. İster yanınızda sandviç götürün, ister parkların içindeki işletmelerde yiyip için. Lunaparka uğramayı

unutmayın.

◊ Bodrum’da açık havanın tadını çıkarmak için küçük bir beslenme çantası hazırlayıp kendinizi sahile atmanız yeterli ancak daha farklı bir arayış içindeyseniz sıcaklar bastırmadan Turgutreis’teki Countryranch Atlı Spor Kulübü’nde çocuklarla at binmeye gidebilirsiniz. Bir diğer önerimse Bodrum‘a yaklaşık yarım saat mesafede, Milas, Boğaziçi mevkisindeki Tuzla Sulak Alanı. Her yıl binlerce flamingoya ve 250’ye yakın ziyaretçi kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu mevsimde flamingoları çocuklarla birlikte izleyebilirsiniz.

◊ Fethiye’de çok sıcaklar bastırmadan çocuklarla yapılacak en güzel şey, ücretsiz olan ve Türkiye’de eşi benzeri zor bulunan devasa Şehit Fethi Bey Parkı’na gidip çocuklarla şahane bir gün geçirmek. Tüm oyuncakları denemeleri yarım gününüzü alacağından, yoruldukları zaman semt kitaplığının üzerine kurulu köprüde denize karşı serilip günbatımını seyredebilirsiniz.

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◊ Balık tutun: Ailece olduğu gibi tek başınıza da müthiş bir etkinlik. Amaç balık ziyafeti çekmek değil, ufka ve maviliğe bakarak kafanızı boşaltmak... Mesela biz Çanakkale’de Kilitbahir ve Eceabat arasındaki Çamburnu’nu tercih ediyoruz.

◊ Kuş gözleyin: Bir dürbünle ağaçlık bir alan ya da su kenarında kendinizi çimlere bırakın. Kuş seslerini dinleyin, türlerini tanımasanız da izleyin ve sonra çevrimiçi kuş platformlarından birine bakıp sesinden, görünüşünden türünü tespit etmeye çalışın. Telefonunuza da GOBird uygulamasını indirebilirsiniz. Trakus-Türkiye’nin Kuşları kitabını da edinebilirsiniz.

◊ Doğada resim yapın: Elinize resim yapmak için boya, kalem almamış olabilirsiniz, bu sizin resim yapamadığınızı göstermez. Bir küçük eskiz defteri alın, balkona ya da doğaya çıkın. Yakından izlediğiniz bir bitkinin, istediğiniz detayını çizmeye çalışın.

◊ Yabani yenebilir ot toplayın: Yaşadığınız kentin kırsalında hindibadan acıota, yöresel nice yabani ot vardır. Bu otları toplamak üzere kurulan yürüyüş gruplarından birine katılabilirsiniz. Ben İstanbul’da Belgrad Ormanı ve Büyükada’yı tercih ediyorum.

◊ Plansız yola çıkın: Ne yapacağımızı baştan tam bilmediğim için bir su ve yiyecek çantası hazırlarım. Şehrin içinde ya da dışında ama daha önce girmediğimiz bir yola girecek şekilde ‘kaybolarak’, acele etmeden gezip keşfin tadını çıkarırız ailece.

◊ Yeşilköy-Yeşilyurt sahilinde yürüyüş yapıp ayaklarınızı denize sokup sanki sayfiyedeymiş gibi günü batırın. Piknik sepetinizi almayı unutmayın, zaman akıp gider, karnınız acıkınca kalkmak zorunda kalmayın.

◊ Sarayburnu Aile Çay Bahçesi eski nostaljik havasından çıktı, ‘modern’ bir çay bahçesi oldu. Koca heykeller, şık masalar...

◊ Kuruçeşme sahilinde yürüyüş yapın. Biraz soluklanmak için sahil boyunca yan yana sıralanan barlara uğrayın. Gün batmaya başlayınca Scatola, Goose No.25, MiniBar, Boop gibi popüler mekânların kapısının önüne taşan, resmen sokak partisi tadında geçen akşamlarda sosyalleşin.

◊ Çengelköy, Çınaraltı’nda, Çengelköy Börekçisi’nden aldığınız kuru poğaçalar ve Peynirci Mehmet’ten aldığınız peynir, zeytinle kahvaltı yapın, köprü trafiğine bu sefer gözlerinizle takılın. Sonra Çengelköy’den kalkıp Arnavutköy, Bebek, Kandilli diye bir o yaka, bir bu yaka İstinye’ye kadar giden vapura atlayın. Çengelköy’deki tarihi fırından da simitlerinizi alın ki, martılar aç kalmasın. İsterseniz Emirgan’da inip Sabancı Müzesi’ne uğrayın. Müzenin bahçesinde gezmek de tam baharlık bir zevk. Bir de klasiktir Boğaz’da balık yiyin. Mesela, neredeyse tam denizin üzerinde olacağınız; Bebek Balıkçı, Suna’nın Yeri, Lacivert…

Anapa Restoran’ın odun fırınında kuzusu. (solda) - Doğan Anapa (sağda)

Hem gezin hem tadına bakın

LEZZET TURU

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

◊ Kireçburnu Fırını’nın meşhur peynirli kolböreğini çayla birlikte yiyip sahilde yürüyün. Hava ısındığı an denize girenlerin doluştuğu ve güneşlendiği yerlerde siz de mola verin. Kireçburnu’ndan Tarabya yönüne yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yürüyüş hattı var. Ta-

rabya’ya ulaştığınızda TRBY kahvecisine girin, kahvenizi alın ve oradaki portatif sandalyelerden rica edin, hemen denizin kenarına sandalyenizi atıp keyfini çıkarın.

◊ Birkaç yıl önce yenilenen Ankara’daki Atakule’ye gidip özellikle teraslı mekânların tadını çıkarın. Başkentin bütün yeşil alanlarına bakıyor, çok güzel. Özellikle Luigi’s Ristorante&Bar’a uğrayın. Dekorasyonu harika. Şehrin en iyi pizzacısı Pizzeria Alla Torre de orada, es geçmeyin.

◊ Espressolab daha çok yeni Beykoz’da bir deneyim atölyesi açtı. Etkinlikler yapılıyor. Önü küçük bir plaj gibi. Burada bir atölyeye katılabilirsiniz.

◊ Sapanca Gölü’nün etrafında yürüyüş yapın. Yemek için mutlaka Anapa Restoran’a gidin. Doğan Anapa’nın yörenin en iyi malzemeleriyle hazırladığı tabakları deneyin. Günbatımı şahane, kaçırmayın. Kahve molası için Lulus’a uğrayın. Türkiye’nin en güzel cheesecake’lerini burada yiyebilirsiniz.

Yalın (solda) - Cappadox (sağ üstte) - The Blaze (sağ altta)

Bu havalara müzik yakışır

MÜZİK-FESTİVAL

Meltem Fıratlı, Hürriyet Ekler müzik yazarı

◊ Geçen yıllarda Volkswagen Arena’daki performansları o kadar eğlenceliydi ki; bir arkadaşım “Sanki yılbaşı partisinde gibiyim” yorumunu yapmıştı. O geceyi kaçıranlar

18 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta olsun.

Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze ile doyasıya dans edeceğiz. Biletler 1.750 lira.

◊ Cappadox ‘Değişen Gökler’ başlığı altında beş yıl aradan sonra geri döndü. İlk yılında oradaydım. Uçhisar Kalesi’nin etkileyici manzarası, Perili Ozanlar Vadisi’nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz konserler izlemiştik. Bu yıl 23-26 Mayıs’ta Kapadokya’nın mistik toprakları yine müzik ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Yemek tadımları gibi gastronomi, yoga ve bisiklet turu gibi açık hava programları da festival kapsamında deneyimlenecek. Etkinliklere tek tek bilet alınabiliyor. Fiyatları 5.250, 8.000 ve 13.000 lira olan üç ayrı paket var.

◊ Yalın vites arttırarak kapalı gişe geçen 20’nci yıl konserlerinin bir sonraki durağı olarak BJK Tüpraş Stadyumu’nu seçti. Hayranları Türkçe sözlü müziğin unutulmaz şarkılarını açık havada hep bir ağızdan söylemeye hazırlanıyor. 31 Mayıs’taki konserin biletleri 650-4.200 lira.

◊ Herkes İstanbul Caz Festivali kapsamında 12 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek olan romantik prens Chris Isaak’i bekliyor ama benim aklım aynı yerde 8 Temmuz’da çıkacak Gregory Porter’da. 2 Grammy ödüllü müzisyeni BBC boşuna ‘ender bir tür’ olarak tanımlamıyor.

◊ Dünyaca ünlü Burning Man’in en ünlü konseptlerinden Mayan Warrior bu yıl ilk kez İstanbul’a geliyor. 20 Temmuz günü Life Park İstanbul olağanüstü bir atmosfere bürünecek. Katılımcıların giyecekleri kostümler bakalım Burning Man havasını yakalayacak mı?

◊ 13 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak doğa dostu Greenify Festival da beni çok heyecanlandırıyor. Favori gruplarımdan The Cinematic Orchestra da çıkacak.

Yürüyün ya da kendinizi doğaya bırakın

SOKAK MI PARK MI?

Uygar Taylan, Hürriyet Ekler muhabiri

◊ Ankara’da bahar demek Seğmenler Parkı, Kuğulu Park ve Eymir Gölü demek. Ankaralıların güzel havaların tadını çıkarmak için en çok sevdiği bu üç nokta şu günlerde doğanın geçirdiği değişimi gözlemlemek için en güzel yerler. Yanınıza katlanır bir sandalye ve bolca dost almayı unutmayın. Şanslıysanız Seğmenler Parkı’nda bir konsere denk gelir, Kuğulu Park’ta bir kuğu yavrusu ya da Eymir Gölü’ne uğrayan bir leylekle, göldeki yeşilbaşlı ördeklerle karşılaşabilirsiniz.

◊ Güzel havaların tadını şehir merkezinde çıkarmak da mümkün. Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nden başlayacağınız yürüyüşle ister Tophane Mekan’da kahvenizi yudumlayıp tarihi bahçede kuş sesleri eşliğinde dinlenin, ister ‘Simone İstanbul’ ya da ‘Anemon Galata’ otelin terasında yemek yerken manzaraya dalın.

◊ İnsana en iyi gelen sokaklarından

biri de Serdar-ı Ekrem Sokak. Karaköy’e inmeden önce ufak bir mola verip Instagram için birkaç fotoğraf yakalayabilirsiniz.

◊ Sabah sporu için en güzel adres Maçka Parkı. Erken saatlerde gidip park kalabalıklaşmadan bir yandan doğayı izleyip, birbirinden güzel sokak kedilerini selamlayıp sabah koşusu yapabilirsiniz. Hafta sonu piknik için de uygun.

◊ İstanbul’da güzel havaların tadı Adalar’da çıkar. Kabataş veya Kadıköy’den atlayacağınız bir vapurla ortalama

1 saat içerisinde Prens Adaları’na gidip doğanın canlanışına şahit olabilirsiniz. Evlerin kapılarına asılı morsalkımlar, yol boyu sizi takip eden sarı çiçekli otlar ve beyaz sarımsak çiçekleri eşliğinde adada alacağınız oksijenin tadını çıkarın.

◊ Büyükada Kadıyoran Caddesi’ndeki yenilenen ‘Taş Mektep’ ücretsiz atölye, açık hava sinema gösterimleri ve konserlere ev sahipliği yapıyor. Rüya gibi bir manzarada yemek yemek istiyorsanız Büyükada Eskibağ Teras Restaurant tam size göre.