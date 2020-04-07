Bunlara inanmayın!

Yanlış: Virüsten korunmak için sarmısak yiyin.

Doğru: Sarmısağın sağlıklı bir yiyecek olduğuna şüphe yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, sarmısak veya diğer herhangi bir besinin insanları COVID-19’dan koruduğuna dair kanıt olmadığını söylüyor.

Yanlış: 15 dakikada bir su için.

Doğru: Susuz kalmamak faydalı bir şey. Ancak koronavirüsü durduramaz. Bu tip virüsleri nefes alarak kaparsınız. Sürekli su içerek virüsü vücudunuzdan atabileceğinize işaret eden hiçbir biyolojik mekanizma yok.

Yanlış: Dondurma yemeyin, alkol tüketin.

Doğru: Dondurma yemeyerek ya da alkollü içki tüketerek virüsün vücuda tutunmasının engellenebileceği fikri tamamen asılsız.

Yanlış: Yazın kurtulacağız.

Doğru: Grip virüsünün yazın vücudun dışında uzun süre canlı kalamadığını biliyoruz. Ancak bu sıcaklığın yeni koronavirüsü nasıl etkileyeceğini henüz bilmiyoruz.

Yanlış: İçilebilir gümüş iyi gelir.

Doğru: ‘Kolloidal gümüş’ün yani bir sıvının içinde asılı kalan küçük metal partiküllerin kullanımı da tavsiye ediliyor. Ancak sağlık yetkililerinin net görüşü, bu maddenin vücuttaki enfeksiyonlara da iyi gelmediği, hatta bağışıklığı da güçlendirmediği yönünde. Üstelik böbrek hasarı, nöbetler, hatta derinizin morarması gibi yan etkileri olabilir.

YAKALANMAMAK İÇİN TUZLU SU, PAÇA ÇORBASI DENİYOR...

Tuzlu suyun virüsleri öldürücü etkisi yok. Aksine, çoğaltabilir. Tuzlu suyla gargara yapın, paça çorbası için, “Türklere az bulaşır” gibi söylemler nedeniyle rehavete kapılanlar oldu ve sosyal izolasyon önlemlerinde gecikmeler yaşandı. (Prof. Dr. Mehmet Ceyhan)