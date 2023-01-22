Bu rekabetin kazananı futbol

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İkilinin ilk mücadelesi 2008 yılının Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gerçekleşti. Ardından tüm gözler onlara çevrildi. Biri Real Madrid, biri Barcelona’dayken İspanyol Ligi bambaşka bir havaya büründü. Yıllarca süren ‘hangisi daha iyi’ tartışması Messi’nin 2022 Dünya Kupası’nı kazanmasıyla biraz dinse de bu aslında kaybedeni olmayan bir rekabet. En büyük kazanansa futbolseverler. Bu tarihi rekabetin son dansı perşembe günü gerçekleşti. PSG-Riyad Karması mücadelesinde Messi galibiyete ulaştı, bir de gol attı.Ronaldo’nun cevabı fileleri 2 kez havalandırmak oldu...

ULUSAL LİG KUPALARI

Messi

Barcelona ile 10 kez İspanya Şampiyonu oldu (2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019). Fransa’da 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. 7 kez İspanya Kral Kupası’nı, 8 kez İspanya Süper Kupası’nı kazandı. Kariyerinde oynadığı ve henüz kazanamadığı tek kupa Fransa Kupası.

Ronaldo

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2007, 2008, 2009 yıllarında Manchester United ile 3 kez üst üste Premier Lig şampiyonluğu kazandı. İspanya’da 2011-2012 ve 2016-2017 sezonlarında bu zafere ulaştı. Juventus ile 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında İtalya Şampiyonu oldu. Koleksiyonuna İngiltere’den 3, İspanya’dan 4 kupa daha ekledi.

Milli Takım Başarıları

Messi

◊ 2008 Pekin Olimpiyatları’nda Arjantin ile altın madalya kazandı.

◊ 2014 Dünya Kupası’nın finalinde Almanya’ya

kaybettiler.

◊ 2021’de Copa America’yı Brezilya’da Brezilya’yı

yenerek kaldırdı.

◊ 2022 Dünya Kupası zaferi hâlâ taze.

Ronaldo

◊ 2004 Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Yunanistan’a kaybettiler.

◊ 2016 Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz kupaya uzandı. Finalde ev sahibi Fransa’yı 1-0 yendiler.

◊ 2019 UEFA Uluslar Ligi’ni kazanan da Portekiz oldu.

GOLLER

Messi

2004-2021 arasında Barcelona ile 778 maçta 672 gol.

Paris Saint-Germain kariyerinde 53 maçta 23 gol.

Ronaldo

2003-2009 arasında Manchester United ile 286 maçta 118 gol.

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2009-2018 arasında Real Madrid ile 438 maçta 450 gol.

2018-2021 arasında Juventus ile 134 maçta 101 gol.

2021-2022 yıllarında Manchester United ile 54 maçta 27 gol.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Messi

Barcelona ile 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu (2005-2006, 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015).

Ronaldo

İlk Şampiyonlar Ligi zaferine Manchester United ile 2007-2008 sezonunda ulaştı. Real Madrid ile 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017

ve 2017-2018 sezonlarında

4 kez daha kazandı.

KİŞİSEL ÖDÜLLER

Messi

◊ Yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or ödülünü Lionel Messi, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında dört kez üst üste kazandı. 2015, 2019 ve 2021’de de ödül yine ona gitti. 7 Altın Top’la bu ödülü en fazla kazanan futbolcu. Dünya Kupası’nı kazandığı sene de bu ödülü kazanmasına kimse şaşırmaz.

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◊ Avrupa’da en çok gol atan futbolcuya verilen bu ödülü de en çok kazanan isim Lionel Messi (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 ve 2019).

◊ UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü’ne 2010-2011 ve 2014-2015 sezonlarındaki performansıyla değer görüldü.

Ronaldo

◊ 5 kez Ballon d’Or kazandı (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). 2013’te aldığı ödülü 600 bin euro’ya (12 milyon lira) sattığı, paranın bir hayır kurumuna gideceği konuşuluyor.

◊ 2008, 2011, 2014 ve 2015 yıllarında Altın Ayakkabı kazandı.

◊ 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarındaki performansıyla Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü’nü kazandı.