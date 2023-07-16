‘Bu aşı partnerimle muhabbetimizi arttırdı’

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Aslında her sağlıklı kadın ilişki sırasında orgazm yaşayabilme potansiyeline sahip. Fakat hayatı boyunca çeşitli nedenlerle bunu hiç deneyimleyememiş olanlar var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Azer Aras Uluğ “Türkiye’de yapılan çalışmalara göre kadınların yüzde 45’inin orgazma ulaşamadıkları saptandı” diyor. 29 ülkede, yaşları 40-80 arasında değişen 13 bin 882 kadınla yapılan bilimsel bir çalışmadaysa kadınların yüzde 21’inin orgazm bozukluğu yaşadığı sonucuna ulaşıldı.



Cinsel istek azlığı gibi sorunlar yaşayan ve orgazm olamayan kadınlara destek olmak amacıyla uygulanan orgazm aşısıysa son günlerde merak edilen bir konu. Aslında bu aşı, bildiğimiz mikrobik aşılardan oldukça farklı. Bir çeşit genital plateletten zengin plazma (PRP) uygulaması. Önce hastanın kendi kanı özel hazırlanmış kitlerde santrifüj ediliyor. Ardından üstte kalan trombositten zengin sıvı alınarak klitorisin başına, klitorisin kollarına, vajinanın ön duvarındaki orgazmik platforma uygulanıyor.



Liv Hospital kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç, Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden öğretim üyesi Dr. Erhan Hüseyin Cömert, Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Emine Zeynep Yılmaz Tekmen ve Op. Dr. Azer Aras Uluğ aşıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

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NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR?



‘Esnekliğini yitiriyor, kolajen kaybediyor’



◊ Erkeklerde tek tip orgazm olduğu kabul edilirken kadınlarda en az iki farklı orgazm tipi tarif ediliyor. İlk tip kadın orgazmı dış klitorisin doğrudan uyarılmasıyla elde edilir. Buna ‘klitoral olarak aktive olan orgazm’ (CAO) diyoruz. İkinci tipse vajinal penetrasyon sırasında vajinanın ön duvarındaki orgazmik platformun (G noktası olarak biliniyor fakat son çalışmalarda bir alan olduğu belirlendi) uyarılmasıyla oluşan orgazm. Bunu da ‘vajinal olarak aktive edilen orgazm’ (VAO) diye isimlendiriyoruz.



◊ Vajina zamanla esnekliğini yitirir ve kolajen kaybeder. Yaşlanma süreci, genetik yapı, beslenme, sigara, alkol kullanımı veya vajinal doğum bunu etkiler. İlişki sırasında penis ön duvara yeterince temas etmediği zaman kadın, vajinal orgazma ulaşmakta güçlük yaşayabilir. Ön duvara uygulanan vajinal karbondioksit lazer, PRP ve dolgu maddeleri vajinanın daralmasına yardımcı olur. Klitoris çevresine ve vajina ön duvarındaki orgazmik platforma PRP uygulanmasına ‘orgazm aşısı’ veya ‘o-shot’ diyoruz. Uygulandığı alanda doku canlanmasını, kan damarı oluşumunu, kolajenin çoğalmasını ve sinirsel hissiyatı arttırır. Ön duvara uygulanan dolgularsa ‘g-shot’ olarak tanımlanıyor. Bu da git-gel hareketi sırasında penisin vajina ön duvarına temasını ve duyusal hissiyatı arttırdığı için vajinal orgazma ulaşmayı kolaylaştırır. Çoklu orgazm ihtimali de artar. (Op. Dr. Azer Aras Uluğ)

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HERKESE UYGUN MU?



‘Cinsel terapi gerekebilir’



◊ Hiç orgazmı deneyimlememiş bir kadına sadece aşıyla bunu yaşatmak mümkün değil. Çünkü kadının en büyük cinsel organı beyin ve algısıdır. Bu nedenle kişiyi önce cinsel terapiye yönlendirmek gerekir. Sonrasında orgazm aşısı uygulamalarıyla duyarlılığı arttırmak mümkün olabilir. (Op. Dr. Sibel Malkoç)



◊ Anorgazminin (orgazm olamama) farklı sebepleri olabilir. Bazı kadınlarda psikolojik faktörler öne çıkar, kimileri nasıl orgazm olacaklarını bilemezler. İlk aşamada bir jinekolojik muayene yapılır. Vajinal enfeksiyon, kuruluk veya enflamasyon, ağrılı cinsel ilişkiye yol açabilir. Ayrıca diyabet, böbrek hastalıkları, nörolojik hastalıklar, alkol ve ilaç kullanımına bağlı da bu durum yaşanabilir. Sebebi çözüldükten sonra psikoterapi ve o-shot gibi işlemler uygulanabilir. (Op. Dr. Emine Zeynep Yılmaz Tekmen)



◊ Orgazm aşısı arzu eden her kadına yapılabilir. Ancak terapiler ve eğitimlerle konu hakkında bilgilendirmek ilk aşamada en doğru yaklaşım olacaktır. (Dr. Öğr. Üyesi Erhan Hüseyin Cömert)

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YAN ETKİSİ OLUYOR MU?



‘Gebelere yapılmaması lazım’



◊ Kişinin kendi kanından hazırlandığı için PRP uygulamasının olası bir alerji riski veya yan etkisi yok. Enjeksiyon yerinde hafif ağrı, şişlik, morarma ve enfeksiyon gibi minör problemler görülebilir. Kişi uygulamadan sonra günlük yaşamına dönebilir. 3 gün süreyle cinsel ilişki, hamam, sauna, havuz gibi aktivitelerden uzak durması istenir. Orgazm aşısının yapıldığı gün hafif bir vajinal lekelenme olması normaldir. İlk etki de 15-20 gün sonra görülür. (Op. Dr. Azer Aras Uluğ)



◊ Vajinal enfeksiyon veya dış genital bölgede aktif lezyon varsa, kişi gebeyse veya âdet dönemindeyse yapılmaması gerekir. (Op. Dr. Sibel Malkoç)

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BAŞKA OLUMLU YANLARI VAR MI?



‘İdrar kaçırma sorununa iyi gelebilir’



◊ Kadınlarda mesane boynu etrafındaki kas ve bağ dokusuyla üretra (idrarın dışa açılan kanalı) zaman içinde zayıflayabilir. Özellikle doğum yapmış kadınlarda zaman içinde stres üriner inkontinans denen, öksürüp hapşırırken yani karın içi basıncının arttığı durumlarda idrar kaçırma olabilir. Hazırlanan PRP enjeksiyonu idrar kanalı çevresine de yapıldığında dokular güçlenir. (Op. Dr. Emine Zeynep Yılmaz Tekmen)



◊ Menopoza giren kadınlarda azalan hormonlarla vajinal bölgede kuruluk ve hassasiyet ortaya çıkar. Genital bölgeye uygulanan PRP yönteminin canlandırma ve gençleştirme etkisini sıklıkla görüyoruz. (Dr. Öğr. Üyesi Erhan Hüseyin Cömert)

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NE KADAR ETKİLİ?



‘3-6 ayda bir yapılabilir’



◊ Tek bir uygulamanın 6 ay ile 2 yıl etkinlik sağladığı çalışmalarda görülmüştür. Ardı ardına, aylık yapılan 2 veya 3 uygulama uzun süreli çözümler sunabilir. Kişiye ihtiyaç duydukça 3-6 ayda bir orgazm aşısı yapılabilir. (Op. Dr. Azer Aras Uluğ)

Erkeklere de yapılabilir



◊ Erektil disfonksiyon, yani sertleşme sorunlarının tedavisinde de PRP kullanılıyor. Penisin kan akışında, sertleşme sorununun tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğinde, cinsel istekte, penis hassasiyetinde, boy ve çapında artış gözlemleniyor. (Op. Dr. Azer Aras Uluğ)

Utanma ve suçluluk...



◊ Anorgazmi yaşayan kadınlarda anksiyeteyle birlikte suçluluk ve utanma duyguları daha yüksek. Bedenle ilgili yanlış inançlar, cinsellikle ilgili abartılı beklentiler, cinselliğin ayıp, günah, kirli olduğu fikri veya taciz, tecavüz, ensest gibi travmalar sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca partnerlerin, cinselliği ruh, beden ve zihinle bütünleşmeden penis-vajina birlikteliği olarak yaşaması da kadında orgazmı engelliyor. (Op. Dr. Azer Aras Uluğ)

o-shot OLANLAR ANLATIYOR...

‘Partnerim mutlu ve istekli’



S. Y. (37) ev kadını



14 yıldır multiple skleroz (MS) hastasıyım. Vücudumun belden aşağısı neredeyse felçliydi ama gördüğüm tedavilerle iyileştim. Klitorisim zamanla hissizleşmişti, orgazm olma sürem uzuyordu, tedavi şarttı. Aşıdan sonra enteresandır, çoklu orgazmı her ilişkide yaşıyorum. Partnerim beni böyle zirvede görünce mutlu ve sürekli istekli. Önceden hep tedirgindi. kadın olarak özgüvenli ve cinsel organıyla barışık biri olunca geceler daha bir renkli geçiyor.

‘Herkese tavsiye ederim’



F. K. (32), ev kadını



Aşıyı herkese tavsiye ederim. Eskiden çok zor orgazm oluyordum. İşlemden sonra bunu daha rahat ve kolay yaşamaya başladım. 1’den 10’a kadar değerlendirmem gerekirse aşı öncesinde 1 oranında arzu duyuyorsam artık 8 diyebilirim. Eşim de bana “Seks makinesi gibi olmuşsun” dedi. Çok memnun kaldı.

‘Büyük fark yaşadım’



G. Y. (43), muhasebeci



İsteksizlik sorunum vardı ve orgazm olamıyordum. Eskiden eşimle ayda bir kez ilişkiye giriyorduk, şimdi her gün… Aramızda çok güzel bir bağ oluştu. Resmen peşimden ayrılmıyor. Duygusal yönden de birbirimize bağlandık.

‘Rahat ve konforlu bir işlem’



S. A. (42), ev kadını



Artık vaktinde orgazm oluyorum. İlişkim de güzelleşti. Aramızdaki bağ kuvvetlendi ve benim de isteğim arttı. Üstelik rahat ve konforlu bir işlem.

‘İlk kez böyle haz aldım’



R. K. (40), ev kadını



Cinsellikten zevk alamamak ve isteksizlik gibi sorunlarım vardı, bu yüzden bu uygulamayı denemeye karar verdim. aşı sonrası isteğim arttı. Artık eşime de daha sıcak davranıyorum. Hayatımda ilk kez böyle zevk aldım. Cinsellikteki haz ilişkiyi güçlendiriyor ve partnerinizle aranızdaki muhabbeti arttırıyor. Eşim bana “Yapılıyorsa tekrar yaptır. İyi ki gitmişsin” dedi.