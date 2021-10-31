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‘Birer birer eksiliyor dostlar’

#Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi#Balina Köpekbalığı#Akdeniz
‘Birer birer eksiliyor dostlar’

Kuşların yok olma tehlikesinin kategorilerini belirleyen Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi güncellendi. Buna göre Avrupa’da her 7 kuştan 1’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Üstelik tehlikede olan yalnızca kuşlar da değil...

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Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun Avrupa genelinde 54 ülke ve bölgeden binlerce gönüllü desteğiyle hazırladığı rapor çarpıcı. Buna göre Avrupa’daki kuşların yüzde 13’ü yani 71 kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir diğer deyişle, yaklaşık her 7 kuştan 1’i!
En hızlı yok olan kuşlar ördekler ve kıyı kuşları. Ancak, bu tablonun küçücük bir parçası. Gezegenimizde sadece kuşlar için değil,
tüm canlılar için geri sayım söz konusu.

‘Birer birer eksiliyor dostlar’

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) verilerine göre dünyada 38 bin 500’den fazla canlı yok olmanın eşiğinde. Bu bilinen türlerin yüzde 28’ine denk geliyor. IUCN verilerine göre bizde de 585 tür tehlike kategorisinde. Bunların 29’u memeli, 26’sı kuş, 23’ü sürüngen, 12’si kurbağa ve semender, 251’i balık, 48’i yumuşakça, 41’i diğer omurgasızlar, 147’si bitki, 8’i mantar ve tek hücreli.

‘Birer birer eksiliyor dostlar’

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Türkiye’nin muazzam bir canlı çeşitliliğine sahip olduğunu ancak elindeki zenginliğin pek de farkında olmayarak en değerli hazinesinin önemli bir bölümünü kaybetme noktasına geldiğini anlatan Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Karataş “Her şeyden önce her canlıyı ayrı ayrı önemseyip onların da bu topraklarda en az bizim kadar yaşamaya hakkı olduğunu kabul etmemiz gerek. Ardından yapılacak koruma çalışmalarıyla ülkemizde yok olmak üzere olan türleri kurtarmaya başlayabiliriz” diyor. Türkiye’deki canlıları en çok tehdit eden konuların başında habitat kaybı, yanlış su politikaları ve tarımsal faaliyetler geliyor.

‘Birer birer eksiliyor dostlar’
Kıyı kuşları ve ördekler Avrupa’da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kuş türleri arasında başı çekiyor.147 bitki türü de gezegenden silinmenin eşiğinde...

KISA KISA...

 

AKDENİZ’DE BİR İLK: BALİNA KÖPEKBALIĞI

Dünyanın en büyük balığı olan balina köpekbalığı Akdeniz’de ilk kez görüldü. Balıkçı Erman Sertel tarafından Hatay’ın Samandağ ilçesiyle Kıbrıs arasında görüntüleri kaydedilen dev balığın Süveyş Kanalı’ndan geçerek geldiği düşünülüyor. 18 metre boya ve 40 ton ağırlığa ulaşabilen balina köpekbalıkları planktonlarla besleniyor. 21-25 derece su ısısını seven balina köpekbalıkları tropik ve subtropik denizlerde yaşıyor.

‘Birer birer eksiliyor dostlar’

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HASSAS ALAN İLAN EDİLDİLER

İzmir’in Foça ilçesindeki 19. Grup (Foça-Adalar Etabı) ve Mersin, Erdemli’deki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arazisi ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki ormanlık alan da ‘Sarıçalı Dağı Milli Parkı’ oldu.

 

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#Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi#Balina Köpekbalığı#Akdeniz

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