Beton yığınlarına inat şarkı söylüyorlar

Eksibir, etkinlik için çağrısında katılımcılara şöyle sesleniliyor: “Eren Şenkardeş, Lalin Mercan ve Hilal Mercan kurmuş, düşünmüş, ayarlamış... Şehir pisliğinin, endüstri çarkının, beton yığınları ve inşaat molozlarının, yalnızlığın sesinin iyice yükseldiği bu dönemde bir araya geldik. Tarih boyunca bastırılmış, örselenmiş ve kaybolmuş kadının içinde yatan gücün, güvenin ve öz sevginin ortak bilinçte çiçek açması için vahşi kadın arketipini çağırıyoruz. Sokaklardan, sözüm ona parklardan, teraslardan topladığımız kemiklerin üzerine şarkılar söylüyoruz.”

28 Ağustos’ta sergi açılışıyla başlayan ‘Kemiklerin Üstünde Şarkılar’ etkinliğinde iki gün boyunca canlı müzik performansları ve film gösterimleri gerçekleştirildi.

Ada Tuncer, Aslı Dinç, Kerem Ardahan, Kıvılcım Güngörün ve Öykü Topal gibi isimlerin yer aldığı programların düzenlendiği etkinliğin bugün son günü. Program 18.00’de Baran Cengiz ile Okuma Atölyesi’le başlayacak, 20.00’de Elif Özkoç’la Şifalı Şarkılar’la devam edecek ve 21.00’de Flower Room akustik performansıyla son bulacak. COVID-19 sebebiyle sergi alanına girişlerde sayı sınırlaması var, gösterim, konser ve atölyeler teras katında gerçekleşiyor.

Adres: Dibek sok. No:3 Hilal Otopark’ın karşı binası. (0554) 202 14 33