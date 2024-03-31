Bayram tatilinde aile büyükleriyle çıkılabilecek rotalar

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İSTANBUL’A YAKIN, MİS GİBİ HAVA



SAPANCA, SAKARYA

Serda Büyükkoyuncu-Hürriyet Seyahat yazarı 1 saatlik otomobil yolculuğuyla kolay ulaşılıyor. Orman içinde olması ve temiz havasıyla, ayrıca tarihi ve doğal zenginlikleriyle her yaşa hitap ediyor. Yeni hizmet vermeye başlayan teleferik, etkileyici bir yolculuk fırsatı sunuyor. Konaklama için NG Sapanca ve NG Enjoy otellerini öneriyorum. Ormanda oluşturulan oyun alanları, hayvanat bahçesi, ünlü hikâye ve çizgi film kahramanlarının yerleştirildiği bölümler hem çocuklara keyif verecek hem de onlara eşlik eden büyükanne ve büyükbabalara...

KONFORLU BİR KAMP: GLAMPİNG

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İĞNEADA, KIRKLARELİ

Burak Özberk-Hürriyet Seyahat gezgini İğneada, İstanbul’dan 3,5 saat mesafede. 500’den fazla bitki ve 200’den fazla kuş türüyle fotoğraf ve yürüyüş sevenlere uygun. Mert Gölü’ne giderseniz kano kiralayabilirsiniz. İçinde yeraltı nehri ve derin göller olan Dupnisa’nın girişindeki ‘sulu mağara’ kısmı aile büyüklerine yetecektir. Torunlar yukarıya ‘kuru mağara’ya tırmanırken onlar dışarıda dinlenebilir. Konforlu çadır-bungalovlarıyla glamping konseptinin ilklerinden Longosphere’de konaklayın.

ORMANDA GEYİKLERLE YÜRÜYÜŞ



KARACASU, BOLU

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Didem Mutçalıoğlu-Seyahat yazarı Hem Ankara hem İstanbul’a yakın; doğası da ayrı güzel bir yer Bolu. Gazelle Resort and SPA’yı konaklama için öneriyorum. 150 dönüm yemyeşil bir meşe ormanı içinde. Yürüyüş parkurlarına şezlong ve banklar yerleştirilmiş, yorulan büyükler dinlenirken meşelikte yaşayan geyikleri izleyebilir. Otelin hemen yanı başında Destan Park’taki zipline (havada asılı telde kayma) çocukları çok mutlu eder. Çevre gezisi için yakındaki Gölcük Tabiat Parkı’na gidin.

İYİLEŞTİRİCİ BİR KENT



BURSA

Gülay Barbaros Altan-Hürriyet Seyahat yazarı İstanbul’a çok benzeyen Bursa hem büyükleri hem torunları mutlu eder. Ulu Cami ve Kapalıçarşı, hanlar aile büyüklerinin dinlene dinlene tadını çıkaracakları bir rota . Günübirlik bir kaplıca ziyareti de harika olur. Kirazlıyayla’da Swissôtel Uludağ’da konaklayabilirsiniz. Tarihi sanatoryum binasında; bulunduğu rakım ve doğası iyileştirici. Mutfağı da sağlıklı ‘vitality’ konseptinde. Hastane olarak yapıldığı için SPA dahil tüm katlarda yaşlılar için hareket özgürlüğü var.

KALEİÇİ’Nİ İLKBAHAR SARDI



ANTALYA

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Nurgül Büyükkalay-Hürriyet Seyahat gezgini Aile büyükleriyle Antalya tatili için en uygun zaman; ılık ilkbaharın güzelliği her yeri sardı. Kaleiçi’nin tarihi evleri arasında dolaşıp denize açılan sokaklarında gezebilirsiniz. Kentin müzesi son derece etkileyici. Şiş köftesi ve tahinli piyazı için Topçu ve Şişçi Volkan’ı deneyebilirsiniz. 7 Mehmet en iyi restoranlardan biri. Akra Barut Hotel’i merkezdeki konumu, bahçesi ve manzarasıyla öneririm. SPA keyfi ve doğayla baş başa kalmak için NG Phaselis Bay listenizde olmalı.

IZGARA BARBUNUN İYİSİ...

ATİNA, YUNANİSTAN

Sinan Kunter-TV programcısı Atina sokaklarına bahar geldi, açık havada rahatlıkla gezip meydanlarda molalar verebilirsiniz. Akropolis’i gezmek büyükleri zorlayabilir. Bu nedenle ülkenin tüm arkeolojik mirasının toplandığı Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde bir gün geçirin. Meşhur Plaka bölgesi çok renkli; trafiğe kapalı ve dolaşması kolay bir caddesi var. Akşam yemeği için Barbounaki’yi öneririm. Izgara barbunu çok iyi. Atina’da bir bayram yemeği için Pire’deki Jimmy’s Fish en iyi seçeneklerden biri.

TOSKANA’DA SAKLI CENNET



SIENA, İTALYA

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Saffet Emre Tonguç-Hürriyet Seyahat yazarı Aile büyüklerinizle ortaçağa doğru bir zaman yolculuğu yapın. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Siena’nın sokakları onlara da nostaljik hikâyeler anlatma fırsatı verecektir. Büyükanne-büyükbabalarınızı San Gimignano’ya da götürün, şık dükkânlar ve güzel sanat galerileri var. Benim en beğendiğim otellerden biri olan Borgo Santo Pietro, Claus ve Jeanette Thottrup çiftinin Toskana’da yarattıkları bir cennet. Burası tam bir yavaşlama, anı yaşama mekânı.

20 DAKİKADA BAŞKA ÜLKE



SAKIZ ADASI, YUNANİSTAN

Aynur Tattersall-Hürriyet Seyahat gezgini Yunan adalarından bize en yakın olanı Sakız, Çeşme’den sadece 20 dakika uzaklıkta. Sakız’da her şey düzayak. Bildiğim birçok otel ve restoran var, hepsi geleneksel yemekler yapıyor ve çoğu baş şef ailenin en yaşlısı oluyor. Onlarla sohbet etmek ve yemeklerini tatmak da ayrı bir zevk. Anneannem buralarda kendi çocukluğuna dönüyor. Kalacak yer çok ama tavsiyem merkeze arabayla 10 dakika mesafede, limon ve portakal bahçesinin ortasındaki Riziko Oteli.