‘Başarabilirsiniz, yeter ki başınızı kaldırıp ileri bakın’

Doğuştan engelli Zübeyde Süpürgeci, hayatını tekerli sandalyeyle idame ettiriyordu. 18 yaşında para atletizmle tanıştı ve 2018 Akdeniz Oyunları’nda 800 metrede ilk altın madalya kazanan kadın sporcumuz oldu, 2021’de rekor kırarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı: “Spor insanların bana bakış açısını değiştirdi. Artık çevremdekiler acıyarak değil, gurur duyan gözlerle bakıyorlar.”

Mahmut Bozteke’yse iki kolunu birden ilaçlama makinesine kaptırdı. İki yıl tedavi gördü, kolları tekrar dikildi. Okula gidemedi, sosyal hayatı kalmadı. Doktorunun önerisi üzerine 17 yaşında tekvandoya başladı ve üç sene sonra Avrupa şampiyonu oldu.

27 yaşındaki Büşra Ün’ün, daha 6.5 aylıkken vücudunun sağ batınında kötü huylu tümör olduğu tespit edildi. Tümör tedavi edildi ama belden aşağısı tutmuyordu. Tenisle tanıştı. Paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk kadın tenisçi, 2009’dan beri de Türkiye şampiyonu...

Onlar, bu yıl ülkemizi paralimpik oyunlarında temsil edecek sporcularımızdan sadece üçü... 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları’na bu yıl 87 sporcumuz katılıyor.

Her birinin hikâyesi farklı olsa da, hepsi azmin, hayallerini elde etmenin öyküsü adeta... Bugünlerde kalpleri ortak bir heyecanla atıyor: Paralimpik oyunlarda tarih yazmak, altın madalyayla Türkiye’ye dönmek... 2012 Londra Yaz Oyunları’nda 67 sporcumuzun kazandığı 10 madalya, 2016’da Rio’da oyunlara katılan 79 sporcumuzun elde ettiği 9 madalya sevincini katlayarak arttırmak...

4.500: 2020 Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Japonya’nın Tokyo kentinde yapılacak. 22 branşta toplam 4.500 sporcu yarışmalara katılacak. Badminton ve tekvando branşları ilk kez Tokyo Paralimpik Oyunları’nda yer alacak.

TÜRKİYE’NİN PARALİMPİK YAZ OYUNLARI’NDAKİ KARNESİ

Türkiye, 16. Yaz Paralimpik Oyunları’na bu yıl 87 sporcuyla katılıyor. Bu, tarihimizdeki en yüksek katılım rakamı. Ayrıca oyuncuların kadın-erkek oranının yarı yarıya (44’ü kadın, 43’ü erkek) olması da diğer sevindirici haber. Bu yıl sporcularımız okçuluk, atletizm, badminton, judo, halter, atıcılık, yüzme, tekvando, masa tenisi, tekerlekli sandalye tenisi, tekerlekli sandalye eskrim, kadın-erkek golbol ve tekerlekli sandalye basketbol alanında mücadele verecek.



Fatmagül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Kader Çelik (soldan sağa)

POPÜLARİTE KAZANDIM

Şeydanur Kaplan (21) - golbol



Denizli’deki görme engelliler okulunda beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle bu spora başladım. Spor beni sosyal anlamda geliştirdi, başarılar elde ettikçe okulda popülarite kazanıyorsunuz. Uluslararası yarışmalara katılıyor, bu alanda dünyadan farklı kişilerle tanışıyorsunuz, vizyonunuz gelişiyor. Olimpiyatlar benim için bir hayaldi. Şimdi bu hayale yakınlaştıkça daha çok tutunduk, daha çok çalıştık. Ben olimpiyatları kendime amaç edindim. Gençlere de şunu söylemek isterim... Bizim hiçbir şeyden geri kalmamamız lazım, bunun için daha girişken ve yeniliklere açık olmalıyız. Ama aile önemli. Ailem hem eğitim hem spor hayatımda hep yanımdaydı.

Doğum tarihi: 23.3.2000

Doğum yeri: Denizli

Spora başlama yaşı: 12

HAYATIM DEĞİŞTİ

Fatmagül Güler (17) - golbol



Kahramanmaraş görme engelli okulunda beden eğitimi hocam aracılığıyla bu sporla tanıştım ve hayatım her anlamda değişti. Ülke geziyoruz, sosyal olarak gelişiyoruz. 15 yaşından beri milli takımdayım. Olimpiyatlar benim için bir hayaldi. Çok genç olduğum için çok daha fazla çalışmam gerekti. Çok heyecanlıyım, umarım şampiyon oluruz.

Doğum tarihi: 12.2.2004

Doğum yeri: Kahramanmaraş

Spora başlama yaşı: 12

İKİNCİ ALTINI HEDEFLİYORUZ

Gültekin Karasu - Kadın A Milli Golbol Takımı Antrenörü

2002’den beri kadın milli takımımız bu branşta mücadele veriyor. Bugüne kadar 2016 Rio’da olimpiyat şampiyonluğu, 2018 dünya 2’nciliği ve 2019 Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Rio’dan altın madalyayla dönmüş bir ekip olarak elbette şimdi de hedefimiz şampiyonluk. Bizim Rio’ya katıldığımız 3 as, 3 yedek olmak üzere 6 kişilik takımın 5’i değişti. Tokyo’ya yepyeni bir takımla gidiyoruz, buradan da şampiyon olarak dönmeyi planlıyoruz.

(Soldan sağa) Ethem Yıldırım (fizyoterapist), Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Ferhat Esatbeyoğlu (yardımcı antrenör), Okan Düzgün, Ebubekir Sıddık Kara, Tuncay Karakaya, Hüseyin Alkan, Salih Rençber (başantrenör), İsmail Hakkı Karaca (Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi)

15 YAŞIMDA KENDİME VERDİĞİM SÖZÜ TUTACAĞIM YER BURASI

Ebubekir Sıddık Kara - golbol



Görme engelim doğuştan gelen ve progresif olarak ilerleyen bir hastalık. Görme yetimi yavaş yavaş kaybetmeye başlayınca ailem ‘altı nokta’ (Braille) alfabesini öğrenmem ve eğitim hayatıma devam edebilmem adına beni Kahramanmaraş’taki görme engelliler okuluna yönlendirdi. 7’nci sınıfta, öğretmenim sayesinde bu branşla tanıştım. Golbol görme engelli bireylere özel olarak ortaya çıkan bir branş. Çok dinamik bir spor olduğu için ilgimi çekti. Bu spor sayesinde hayatıma farklı bir pencereden bakma fırsatı yakaladım. Sosyal çevrem arttı, farklı kültürlerden yeni insanlar tanıdıkça ufkum genişledi, bu beni bir dünya insanı haline getirdi. Hukuk fakültesinde okurken de, avukatlık mesleğimi yaparken de olumsuzluklardan, yoğunluktan sporla uzaklaşmaya başladım. Paralimpik oyunlar bir sporcunun görebileceği en yüksek seviye. Henüz 15 yaşımdayken lise arkadaşımla bir yurt odasında kurmuş olduğum hayallerimin gerçekleştiği yer. Tokyo Paralimpik Oyunları benim için 26 yaşındaki Ebubekir’in 15 yaşında kendisine verdiği sözü tutacağı ve kendimi gerçekleştirmeme doğru atılmış büyük bir adım. Hedefimiz altın madalya. Ülkemizi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizi temsil eden sporculardan biri olmak büyük bir gurur. İnanmış ve çalışan gençlerin karşısında hiçbir zorluk duramayacaktır.

Doğum tarihi: 13.7.1995

Doğum yeri: Kahramanmaraş

Spora başlama yaşı: 12

AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK

Salih Rençber - Erkek A Milli Golbol Takımı Antrenörü



2005’ten bu yana Golbol A Milli Takımımız varlığını sürdürüyor. Londra 2012 Paralimpik Oyunları’nda 3’üncülük, 2015 Avrupa Golbol Şampiyonası’nda 1’incilik, 2019 Amerika Dünya Oyunları’nda 2’ncilik elde ettik. Pandeminin ilk dönemlerinde takım olarak tedirgin günler geçirmiş olsak da antrenmanlarımıza devam ettik. Bütün motivasyonumuz ve çalışmalarımız Tokyo’dan altın madalya ile dönebilmek adına. Amacımız şampiyonluk.

KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN TEKVANDOYU SEÇTİM

Mahmut Bozteke (24), para tekvando



Ben iki kolumu da ilaçlama makinesine kaptırdım. Ardından bir yıl boyunca yürüyemedim, iki yıl tedavi sürecinden geçtim, kollarım tekrar dikildi. Eğitim ve sosyal hayatım neredeyse yoktu. Doktorumun önerisi üzerine 17 yaşında bu spora başladım. Kendimi daha iyi savunabilmek için tekvandoyu tercih ettim. Spora başladıktan sonra eğitim ve sosyal hayatımı tekrar elde ettim, kendi ihtiyaçlarımı tek başıma karşılayabilmeyi öğrendim. Bugüne kadar katıldığım uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettim. Bu da bana olimpiyat hedefini gösterdi. Şimdi hedefim bayrağımızı ait olduğu yere, en üste taşımak. Ve bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Ben ayaklarımı bir yıl kullanamadıktan sonra olimpiyata gidebildiysem engelli kardeşlerimin de bunu yapmaları için hiçbir engel göremiyorum.

Doğum tarihi: 5.3.1997

Doğum yeri: Şanlıurfa

Spora başlama yaşı: 17

En iyi dereceleri: 2017 dünya 2’ncisi, 2019 Avrupa şampiyonu

YAPABİLECEKLERİMİN SINIRI OLMADIĞINI KEŞFETTİM

Betül Çavdar (21), para tekvando



Tekvandoya ortaokulda bir arkadaşım sayesinde başladım. Antrenmanlara devam ettikçe sevdim. Ben sağ kolumdan engelli bir birey olarak doğdum. Ama bu hiçbir zaman benim hayatı yaşamama engel olmadı. Ailem bu konuda çok destekçimdi. Spora başlamam konusunda benden daha fazla isteklilerdi. Benim başarımı gördükçe bu spora daha da sarılmamı sağladılar. Tekvandoyla hayatımda birçok şey değişti. Kendimi daha özgüvenli hissetmemi sağladı. Yapabileceklerimin sınırı olmadığını kendime kanıtlama fırsatını bu sayede keşfettim. Olimpiyatlar büyük organizasyon. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde ettikçe bu oyunlar hedefim haline geldi. 2021 hazırlık süreci çok yoğun ve yorucu geçti ama takım olarak çok güzel hazırlandık. Hedefim altın madalya. Spor sadece fiziki değil, psikolojik olarak da bizleri geliştiriyor. Bu yüzden herkes spor yapsın, hareket etsin.

Doğum tarihi: 3.5.2000

Doğum yeri: Afyonkarahisar

Spora başlama yaşı: 13

En iyi dereceleri: Dünya 3’üncülüğü, Avrupa şampiyonluğu

SUDA KENDİMİ ÖZGÜR VE HUZURLU HİSSEDİYORUM

Elif İldem (26), para yüzme



Yüzmeye rehabilitasyon amaçlı başlamıştım. Yaklaşık 2 yaşından bu yana, nörolojik bir rahatsızlık olan CMT 2 (Charcot-Marie-Tooth, kas dokusu kaybına neden olan nörolojik bir hastalık) ile mücadele ediyorum. İlerleyen bir hastalığa sahip olduğum için doktorlar yüzmenin faydalı olduğunu söylüyorlardı. Ara ara yüzsem de profesyonel anlamda bu spora 20 yaşında başladım. Yüzmeyi tercih ettim çünkü suda kendimi özgür, huzurlu hissediyorum. Su benim kendimi güçlü hissettiğim yer. Eskiden aynaya baktığımda kendimi işe yaramaz hissettiğim zamanlar olurdu. Sporla birlikte bedenimi sevmeye ve kendime daha fazla değer vermeye başladım. Takım arkadaşlarımla birlikte olmak, gittiğiniz müsabakalarda dünyanın en iyi sporcularıyla tanışmak ve beraber mücadele etmek gerçekten gurur verici. Yaklaşık 5.5 yıldır yüzüyorum ve kısa sürede olimpiyat kotasını almak beni çok mutlu etti. Oyunlar iptal olduğunda üzüntü yaşadım. Ama bu süreci olumluya çevirebileceğimi düşündüm. Evde yüzemeyeceğim için kara antrenmanı ağırlıklı çalıştık. Yanı sıra iki günde bir zihinsel antrenman yapıyordum. Yani zihnimde yüzüyordum ve yarış havasını zihnimde yaşıyordum. Tokyo benim için bir hayaldi, gerçek oldu. Şimdi ülkemi en güzel şekilde temsil etmek ve iyi derecelerle, gururlu bir şekilde dönmek istiyorum. Gençlere de şunu söyleyebilirim; güçlü olmak, özgür hissetmek ve hedefinize ulaşmak önce zihinde başlar. Mental olarak bunları gerçekleştirebileceğinize inandığınızda azimle çalışıp başarıyı avuçlayabilirsiniz. Hayal edin ve vazgeçmeyin!

Doğum tarihi: 20.06.2005

Doğum yeri: İstanbul

Spora başlama yaşı: 20

En iyi dereceleri: 2017 Dünya 50 m sırtüstü 7’ncisi, 2019 Dünya 50 m sırtüstü 5’incisi, 2021 Avrupa 50 m sırtüstü 6’ncısı

O ATMOSFERİ YAŞAMAK HEYECAN VERİCİ

Hamide Doğangün (28), para atletizm



Kendimi sporla özgür hissediyorum, kendimi sporda buluyorum. Bu yolda benim en büyük destekçim annem oldu. Annem bir gün Bağcılar Belediyesi’ne gittiğinde orada atletizm branşı olduğunu öğrendi. Ben de atletizme öyle başladım. Benim gibi engelli bireylerin mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmelerini, bir şeyleri başardıklarını görmelerini tavsiye ederim. Mutlaka bir spor yapsınlar. Spor insanı kötü alışkanlıktan korur, sağlıklı ve başarılı bir hayat yaşamamızı sağlar. Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Oraya katılmak, o atmosferi yaşamak gerçekten heyecan verici. Olimpiyat için hedefim madalya kazanmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek.

Doğum tarihi: 25.12.1993

Doğum yeri: İstanbul

Spora başlama yaşı: 15

En iyi dereceleri: 2015 100 m dünya 2’ncisi, 2017 200 m dünya 3’üncüsü, 2019 400 m dünya 3’üncüsü, 100 m ve 400 m Avrupa şampiyonu

ARTIK BANA ACIYARAK DEĞİL, GURUR DUYAN GÖZLERLE BAKIYORLAR

Zübeyde Süpürgeci (28) - para atletizm



Bağcılar Belediyesi’nde çalışan bir personel sayesinde atletizmle tanıştım. Spor insanların bana bakışını değiştirdi. Artık çevremde bana acıyarak değil gurur duyan gözlerle bakıyorlar. Antrenörüm Ömer Cantay beni bugüne kadar çalıştırarak başarılı bir sporcu olmamı sağladı. Pandemide de antrenmana devam ettik. Olimpiyatlardaki hedefim madalya kazanmak. Gençlere tavsiyem ‘Acaba ben de başarabilir miyim’ diye düşünmeden kendilerine uygun bir spor dalı seçip spor yapsınlar ve kendilerine inansınlar.

Doğum tarihi: 20.7.1993

Doğum yeri: İstanbul

Spora başlama yaşı: 18

En iyi dereceleri: 2012 ve 2014 Avrupa 3’üncüsü, 2016-2018-2021 Avrupa şampiyonu, 2018 Akdeniz Oyunları’nda 800 m tekerlekli sandalye atletizminde ilk altın madalya kazanan kadın sporcu.

KAZANDIĞIM HER MADALYA BANA VE AİLEME IŞIK OLDU

Hakan Akkaya (26), tekerlekli sandalye eskrim



3 yaşında evimizin terasından sokaktaki elektrik tellerine vurdum. Sonra iki bacağımı kangren dolayısıyla diz altından kaybettim. Kısa süre sonra babam vefat etti. Ailecek başta ekonomik, birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Eskrime Nilüfer Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde çalışan bir yakınımız aracılığıyla başladım. O günün şartlarında eskrimin benim hayatıma yön verecek ve kaderimi şekillendirecek şey olduğuna inandım. O tarihten itibaren kazandığım her madalya bana ve aileme ışık oldu. Pandemi sürecini verimli geçirip performansımı arttırdığımı düşünüyorum. Tabii müsabaka ve kamp temposundan mahrum kaldım. Olimpiyatlarda hedefim şampiyon olup adımı ülke ve dünya tarihine yazdırmak. Gençlere sporu kesinlikle hayatlarının bir parçası haline getirmelerini ve vazgeçmemelerini tavsiye ederim.

Doğum tarihi: 07.03.1995

Doğum yeri: Bursa

Spora başlama yaşı: 18

En iyi dereceleri: 2017 23 yaş altı dünya şampiyonu

EN BÜYÜK BAŞARIM OYUNLARA KATILAN İLK TÜRK KADIN TENİSÇİ OLMAK

Büşra Ün (27), tekerlekli sandalye tenis



Ailemin 6.5 aylık iken ayaklarımı hissetmediğimi fark etmiş. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda vücudumun sağ batında kötü huylu tümör olduğu tespit edilmiş. 2 yıllık kemoterapi tedavisi ve iki ameliyat sonrasında tümör yok edilmiş. Ancak tedavi sürecinde tümörün sinirlerime vermiş olduğu hasardan dolayı belden aşağısını hissedemiyorum ve tekerlekli sandalyeyle yaşamımı sürdürüyorum. Buca Anadolu Lisesi’nde okurken tenisle tanıştım. Tenisi çok sevince de spor alanında ilerlemek istedim. Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun oldum. Şu anda Cardiff Metropolitan Üniversitesi’nde spor yöneticiliği ve liderlik alanında yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda 70’in üzerinde birincilik ve ikincilik elde etmiş olsam da benim için en büyük başarı paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk kadın tenisçi olmak ve bayrağımızı Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda tenis branşında dalgalandırmaktı.

Doğum tarihi: 19.5.1994

Doğum yeri: İzmir

Spora başlama yaşı: 15

En iyi dereceleri: 2009’dan beri Türkiye şampiyonu, 2010-2011-2012 gençler dünya 3’üncüsü, Paralimpik Oyunları’na katılan ilk Türk kadın tenisçi

İDEALLERİ OLAN SPORCULAR İÇİN ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUM

Yağmur Şengül (27) - para okçuluk

Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine bu spora başladım. Sonra okçuluğun bana iyi geldiğini ve mutlu olduğumu hissettim. Trafik kazası sonucu engelli kaldım ve spora başladıktan sonra bunun spora engel olmadığını fark ettim. Pandemi süreci zorlu bir süreçti ama inandığımız yolda asla vazgeçmeden antrenmanlarımıza devam ettik. Her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak. Her bireyin kendine uygun bir spor dalı seçip o sporu zorluklarıyla sevip yapmasını tavsiye ederim. Hedefim; ülkem adına ilklere ve daha fazla başarıya imza atmanın yanında idealleri olan sporcular için şartları daha kolay hale getirmek. İşin içinden geldiğim ve sporcuların hangi zorluklarla karşılaşacağını bildiğim için spor yöneticiliği alanında ilerliyorum.

Doğum tarihi: 18.1.1994

Doğum yeri: Ankara

Spora başlama yaşı: 23

En iyi dereceleri: 2019 dünya takım 2’nciliği, 2021 Dubai Fazza Kupası altın madalya, Avrupa şampiyonası takım 1’inciliği

DÜNYANIN HER YERİNDEN ARKADAŞ EDİNMEMİ SAĞLADI

Bülent Korkmaz (46) - para okçuluk



Bu spora işyerinden bir arkadaşımın tavsiyesiyle, mesai saatleri sonrası zamanımızı değerlendirmek maksadıyla başladım. 1 yaşında çocuk felci geçirmem sebebiyle polio sekeliyim. Yani engel durumum diğer takım arkadaşlarıma göre çok daha düşük seviyede. Bunu okçuluğa başladıktan sonra daha net fark ettim. Çevrem değişti, dünyanın her yerinden arkadaş edinmemi sağladı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları’ndan sonra hedefimiz zaten Tokyo idi. Buna göre çalıştık. Pandemi sürecini de bence çok iyi değerlendirdik. Sahada, evde, işyerinde tek hedefimiz Tokyo’ya hazırlanmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Paralimpik oyunlarda hedefim; yapabilir olduğumuzu kendimize ve dünyaya göstermek ve sonunda kürsüde İstiklal Marşımızı okutmak. Genç kardeşlerime söylemek istediğim tek şey: Yapabilirsiniz, başarabilirsiniz, yeter ki başınızı kaldırıp ileriye doğru bakın.

Doğum tarihi: 5.3.1975

Doğum yeri: Çanakkale

Spora başlama yaşı: 37

En iyi dereceleri: 2015 ve 2019 takımda dünya 2’nciliği, 2014 ve 2018 takımda Avrupa 2’nciliği, 2019 Avrupa şampiyonu

SPOR YAŞAM KALİTEMİ ARTTIRDI

Bahattin Hekimoğlu (32), para okçuluk



2006 yılında liseyi bitirmiştim. 9 arkadaşımla Heybeliada’ya gittik. Derinliğini bilmediğim bir suya balıklama atladım ve boynum kırıldı. Spora başlamak çevremi genişletti ve sosyal hayatın içinde daha fazla var olmamı sağladı. Fiziksel olarak üst bedenimi geliştirdi. Bunun da gündelik ihtiyaçlarımı karşılamamda büyük etkisi oldu. Paralimpik oyunları her sporcunun hayalidir. Pandemi sebebiyle oyunlar ertelendi ama biz antrenmanlarımızı ertelemedik. Gerek evde gerek milli takım kamplarında yarın yarışacakmışız gibi performansımızı koruduk. Olimpiyatlar için hedefim ülkeme bir altın madalya daha kazandırmak. Spor yaşam kalitemi arttırdı, hayatıma disiplin ve motivasyon kattı. Şu anda ve bizden sonraki gelecek nesillere sporu hayatlarından hiçbir zaman çıkarmamalarını tavsiye ediyorum. Her çocuk spora başlamalı ve aileler bunu desteklemeli.

Doğum tarihi: 11.9.1989

Doğum yeri: İstanbul

Spora başlama yaşı: 28

En iyi dereceleri: 2018 Avrupa şampiyonu, 2018-2019 Türkiye şampiyonu, 2019 dünya şampiyonu, 2019 takım şampiyonluğu (rekor), 2020 ve 2021 Fazza Kupası şampiyonu.

ENGELLİ OLMAK BİR KUSUR DEĞİLDİR

Besra Duman (20), para halter



Benim engelim akondroplazi .Ortaokuldayken zayıflamam gerekiyordu. Doktorlarım yürüyüş önerdiler. Yürüyüş yaparken antrenörler beni fark etti ve halterden bahsetti. Başta pek istemedim ama sonra sevebileceğimi fark ettim. Ailem de başta istemedi ama hocalarımın desteğiyle onlar da kabul etti. Şu an hepsi destekçim. Engelli olmak bir kusur değildir. İnsan isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. En büyük engel engellenmektir. Spora başladığımda kendime olan güvenim arttı ve istersem her şeyi başarabileceğimi fark ettim. Mutluluğun sırrı kendini mutlu etmekten geçer. Olimpiyatlara katılmak istedim çünkü benim gibi engelli olan kardeşlerime bir ilham olmasını istiyorum ve başarılı olacağıma inanıyorum. Kendinize inanın, insan isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ülkeme derece getirmek istiyorum.

Doğum tarihi: 10.1.2001

Doğum yeri: Van

Spora başlama yaşı: 10

En iyi dereceleri: 2018 Avrupa şampiyonu, 2021 dünya 2’ncisi

HER ENGELLİ ARKADAŞIMA GÖRE BİR SPOR DALI VAR

Abdullah Kayapınar (29) - para halter



Ben lokantada çalışıyorken bir gün hocalar yemek yemeye geldiler. Orada tanıştık ve beni bu spora yönlendirdiler. Küçük yaşta geçirdiğim havale sonucu vücudumda kemik gelişimini engelleyen problem oluştu. Bu da boyumun uzamamasına neden oldu. Her engelli arkadaşıma göre bir spor dalı var. Yeter ki kendilerine güvensinler. Paralimpik oyunlarına seçilebilmek için uzun süre yarışmalara katıldım. Benim için heyecanlı ve zor bir süreçti ama güzeldi. En büyük hayalim, burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bizleri örnek alan gençler için şunu söyleyebilirim; onların da bu yarışta bayrağımızı gururla taşıyacaklarından eminim, yeter ki istesinler.

Doğum tarihi: 2.10.1992

Doğum yeri: Sivas

Spora başlama yaşı: 21

En iyi dereceleri: 49 kiloda Türkiye şampiyonu, 2018 Avrupa 2’ncisi, 2021 dünya şampiyonu

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