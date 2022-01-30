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Aynı sitcom’da iki kez yıkanılır mı?

#‘How I Met Your Mother#Sitcom#Dizi
Aynı sitcom’da iki kez yıkanılır mı

2000’lerin en sevilen sitcom’larından biriydi ‘How I Met Your Mother’… Çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlatan Ted Mosby’nin gizemli eşinin kim olduğunu bulmaya çalışırken yıllar aktı gitti. Dizinin finalinden 8 yıl sonra gelen ‘How I Met Your Father’daysa Sophie karakteri oğluna babasıyla nasıl tanıştıklarını anlatıyor. Fakat bu sefer baba değil de dizinin selefi kadar iyi olup olmadığı merak konusu…

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How I Met Your Mother’ (HIMYM-Annenizle Nasıl Tanıştım) 2000’li yılların efsanevi dizilerindendi. ‘Friends’ bittikten bir yıl sonra yayına girdi. Onun tahtına en yakın veliahdı, ulusal kanallara kurulmuş sitcom krallığının son kalelerindendi. 2014’teki finali seyircide hayal kırıklığı yaratsa da ilk birkaç sezonda sunduğu taze hikâye anlatım biçimleri, kadronun tarif edilmez kimyası ve iyimser romantik komedisiyle gönülleri fethetmişti.

HIMYM finalinden sonra uzun yıllar bir devam dizisi beklendi. Çeşitli adımlar atıldı, Greta Gerwig’den Meg Ryan’a isimler dillendirildi ama proje bir türlü ekrana gelemedi. Dizinin hayranları tam ümidi kesmişti ki, ‘How I Met Your Father’ (HIMYF-Babanızla Nasıl Tanıştım) 18 Ocak’ta Disney’nin dijital yayın platformlarından bir olan Hulu’da ekrana geldi. Peki, kendi ayakları üstünde durabilen bir komedi olabilecek mi?

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Aynı sitcom’da iki kez yıkanılır mı

2005’te başlayan ve 9 sezon devam eden ‘How I Met Your Mother’ın 2014’teki final bölümü 12.9 milyon kişi tarafından izlenmişti.

 

EN İYİ YANI OYUNCULARI

‘How I Met Your Mother’ ümitsiz romantik Ted Mosby’nin (Josh Radnor) çocuklarının annesiyle tanışma hikâyesini anlatır. Aşağı yukarı her bölüm 2030’da Ted’in ergen iki çocuğunun görüntüsüyle açılır: Bu, dizinin bugünüdür. 9 Ocak’ta hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu Bob Saget’ın seslendirdiği ve hiç görmediğimiz baba Ted, her bölümde geçmişe gider ve seyirciyi 2005’ten başlayıp 2013’e uzanan bir aşk hikâyesinin içine sokar.

Ama seyirciyi ekrana bağlayan sadece “Anne acaba kim” sorusu değildir. Ted ve yakın arkadaşları Marshall (Jason Segel), onun nişanlısı Lily (Alyson Hannigan) ve zamparalığın kitabını yazan Barney’nin (Neil Patrick Harris) maceraları; bu maceraların farklı kişilerin bakış açısından, zamanda ileri-geri gidip anlatılması diziye dinamizm katar.

HIMYM, bir arkadaş grubunun başka pek kimseye komik gelmeyecek iç dili ve şakalarını en iyi yansıtan işlerdendir. İlk bölümden itibaren ‘Robin Teyze’ (Cobie Smulders) ve Ted’in bir ayrı bir barışık aşkı da annenin kimliğinden daha çok ilgi çeker.

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‘How I Met Your Father’ (HIMYF) maalesef bu hasletlerden yoksun bir dizi. Öncekinden bağımsız bir ekipçe yazılıyor. Ancak bu, HIMYM evreninden çıktığımız anlamına gelmiyor. Yeni dizi 2050’de Sophie’nin (Kim Cattrall) yetişkin oğluna babasıyla nasıl tanıştığını anlatmasıyla başlıyor.

Aynı sitcom’da iki kez yıkanılır mı

Hikâye 2022’ye döndüğündeyse Sophie (Hilary Duff) 30 yaşında ve New York’ta en yakın arkadaşı Valentina (Francia Raisa) ile yaşıyor. Önce Valentina’nın zengin İngiliz erkek arkadaşı Charlie (Tom Ainsley) giriyor kadraja. Sophie 88’inci Tinder buluşmasına giderken Uber şoförü Jesse (Chris Lowell), onun en yakın arkadaşı cerrah Sid (Suraj Sharma), nişanlısı Hannah (Ashley Reyes) ve Jesse’in karısından yeni boşanmış Vietnamlı kız kardeşi Ellen (Tien Tran) ile tanışıyor. Böylece arkadaş grubu tamamlanıyor. İlk bölüm biterken Sophie “İşte babanızla o gece tanıştım” diyor ve baba adaylarımız da belli oluyor.

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HIMYF’nin en iyi yanı oyuncu kadrosu. Sophie’nin gençliğini 2000’lerin kraliçelerinden Hilary Duff, yaşlılığını ‘Sex and the City’den ayrıldıktan sonra ne yapacağı merakla beklenen Kim Cattrall oynuyor. Queer aktör Tien Tran da doğal tatlılığıyla parlıyor. Ama dizi kendi evrenini günümüz gerçeklerine uyarlarken tökezliyor. Esas kadın ve erkek başroller beyaz ve diğer tüm yan roller çeşitli ırklardan seçilince bu tercih yapmacık duruyor. Dizinin komedisi 2000’lerin ötesine geçemiyor. Bir de üstüne gülme efektleri eklenince çekilmiyor.

HIMYF, sanki devam dizisi haberleri çıktığında yazılıp rafa kaldırılmış, sonra da tozu şöyle bir alınıp günümüze uyarlanmış havası veriyor. İlerleyen bölümlerde Barney’nin sloganlı şakaları veya HIMYM’nin sayısız ‘Nasıl yetişkin olunur’ rehberine dönüşen tavsiyelerine eş bir komedi ortaya koyar mı bilinmez, ama şimdilik görünen o ki, aynı sitcom’da iki kez yıkanılmaz.

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#‘How I Met Your Mother#Sitcom#Dizi

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