Ateş 4 günde düşmezse hemen doktora!

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Viral enfeksiyonlar kış döneminde arttı. Maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmediği için hastalıklar daha kolay bulaşıyor. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomlar artık 1 haftada geçmiyor. COVID-19, influenza, RSV, strep A gibi rahatsızlıkların belirtileribirbirine karıştırılıyor. Academic Hospital Başhekimi, iç hastalıkları uzmanı Dr. Türkan Özer’in söylediğine göre bu yıl en çok görülen üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları soğuk algınlığı, farenjit, akut bronşit ve zatürre. En sık rastlanan virüslerse Influenza, COVID-19 ve RSV. Ayrıca adenovirüsler ve streptekok A (strep A) bakterilerinin neden olduğu rahatsızlıklara da rastlanıyor.

Liv Hospital, iç hastalıkları uzmanı Dr. Yavuz Öztürker domuz gribi, kuş gribi olarak da bilinen influenza A grubu viral enfeksiyonların arttığını belirtiyor.

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Acıbadem Bağdat Tıp Merkezi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Huri Aydoğan da bu yıl çocuklarda özellikle influenza A’nın çok daha zorlayıcı geçtiğini belirtiyor.

Belirtiler neler?

* Influenza virüsünde 40 dereceyi bulan ateş, kemik, eklem, vücut ve baş ağrıları gözlemleniyor.

* COVID-19 ve nezle, boğaz ağrısı ve kuru öksürükle başlıyor, sonra balgamlı öksürüğe çevire- biliyor.

* Adenovirüs gözleri etkiliyor, konjonktivite neden oluyor boğaz ağrısı ve öksürük de görülüyor.

* RSV’de de boğaz ağrısı, öksürük ve ateş şikâyetleri yaşanıyor.

Belirtileri birbirine karıştırılabiliyor. Ancak viral enfeksiyonlarda 3-4 günden sonra ateşin düşmesi gerekir. Eğer 4 gün sonra devam ediyorsa doktora gidilmeli. Hangi virüsün etkili olduğunu anlamanın en iyi yolu test sonuçlarıyla muayene bulgularını birleştirmek.

‘RSV solunum sıkıntısına yol açıyor’

* Özellikle 1 yaş altındaki çocukları etkileyen RSV hastalığında bu sene artış var. Solunum sıkıntısına ve hastaneye yatışa sebep olabiliyor. (Aydoğan)

* RSV virüsü özellikle çocuklarda bronşiolit dediğimiz akciğer enfeksiyonlarına yol açıyor. Normalde Influenza üst solunum yollarında enfeksiyon yapıyor ancak şu anda influenza A ile RSV arasında bir işbirliği var. Bağışıklık sistemi aslında influenzayı tanıyor fakat influenza, RSV’yi kullanarak bağışıklıktan kaçabiliyor. Bu sayede RSV ile birlikte akciğerin alt bölümlerine kadar gidip çok daha şiddetli enfeksiyona neden olabiliyor. (Öztürker)

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* Herhangi bir spesifik tedavi yöntemi olmayan RSV’de semptomlara ve hastalığın seyrine göre tedavi planlanıyor. (Özer)

'Influenza A zorlu geçiyor’

*Bu yıl sıklığı artan enfeksiyonlarda özellikle influenza A biraz daha zorlu geçiyor. Bu hastalık zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabına; nadiren de beyin sinir sisteminde ve kalp kasında hasara neden olabiliyor. (Aydoğan)

* Influenza (grip) gibi viral hastalıkların 7 gün sürdüğü artık eski bir bilgi. Bu sene bu virüs enfeksiyonları maalesef bir haftadan daha uzun sürüyor. Hatta 1 aya kadar semptomlar devam ediyor. Altta yatan hastalığı olanlarda ve 65 yaş üzerinde bu virüsler daha etkili oluyor. Influenza virüsünün tedavisinde antiviral ajanımız var ancak ilk 24 saatte uygulamaya başlanması başarı oranını arttırıyor. (Özer)

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‘Strep A kalbe zarar verebilir’

* Halk arasında BETA mikrobu olarak bilinen Strep A bakterisi, özellikle çocuklarda bademcikleri tutuyor. Kalbe ve böbreklere de zarar verebiliyor. Kalpte romatizmal ateş denen bir hastalığa yol açabiliyor ve bu da kalıcı hasar bırakabiliyor. ‘Çocukluk romatizması’ olarak da biliniyor. Mutlaka uygun şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. (Öztürker)

* Genellikle 3-15 yaş arasında görülen strep A erken tanı ve uygun antibiyotiklerle önlenebiliyor. Ancak geç kalınırsa ölüm riski taşıyor. (Aydoğan)

* Çoğunlukla çocuklarda ve gençlerde görülen Strep A, bu sene erişkin insanları da etkilemeye başladı. (Özer)

‘COVID-19 diğer virüslerle karıştırılıyor’

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* COVID-19 artık normal bir gribal enfeksiyon gibi seyrediyor ve diğer virüslerle karıştırılabiliyor. Bugün 65 yaş üzerindekilerin tedavisinde molnupiravir Covid tedavisi veriyoruz. 65 yaş altı bireylerde de vitamin desteği, semptomatik tedavi ve hastaneye yatışı gerekiyorsa buna yönelik tedaviler uyguluyoruz. COVID-19 ve tüm diğer viral hastalıklardan korunmak için maske, mesafe ve hijyen önlemleri elden bırakılmamalı. Kapalı alanlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı. Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, dengeli beslenmeli, bol su içilmeli, D vitamini seviyesi yüksek tutulmalı, sigara ve alkolden uzak durulmalı, düzenli uyumaya da özen gösterilmeli. (Özer)

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Önlemek için ne yapmalı?

* COVID-19, influenza, RSV virüslerinin ve strep A’nın laboratuvarda tanı ve testi mevcut. (Özer)

* Influenza’yı önlemek için özellikle risk grubundaki hastalara grip aşısı yapılabilir.

* RSV virüsünden korunmak için gebelik haftası 29 haftadan küçük prematüreler, 1 yaşından küçükler, kronik akciğer hastalığı olanlar gibi yüksek riskli bebeklere ayda bir antikor verilmesi öneriliyor.

* COVID-19’un riskini azaltmak için aşı olmalıyız. Ancak Strep A için henüz bir aşı yok. (Aydoğan)

‘Pandemi sonrası daha hızlı bulaşıyor’

* Strep A, COVID-19, influenza ve RSV gibi hastalıklar önceki yıllara göre bizleri çok daha fazla etkiliyor. Özellikle son 3 yılda pandeminin etkisiyle COVID-19 dışındaki enfeksiyonlarda belirgin bir azalma görülmüştü. Ancak pandemi sonrası diğer enfeksiyonlar daha hızlı bulaşabiliyor. Hastaların şikayetleri de daha uzun sürüyor. (Öztürker)

* Çocukların sıklıkla hasta olmalarının sebebi, bu bakteri ve virüslerin hepsinin aynı zamanda yaygın olması. Yani çocuklarımız bir hastalığı geçiriyor, hemen ardından diğerini kapıyor. Bu yüzden hiç iyileşmiyor gibi görünüyorlar. (Aydoğan)