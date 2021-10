‘Artık ne istemediğimi daha iyi biliyorum’

Haberin Devamı

Hançeresinde titreştirdiği sıtma görmemiş güçlü sesiyle kalbi kırık âşıkların gönlüne taht kurmuş, 21 yaşındayken çıkardığı ‘21’ adlı albümle dünya müzik piyasasında verilen ne kadar ödül varsa hepsini toplayıp türlü rekora imza atmıştı Adele.

Ancak şöhret basamaklarını hızlı tırmanan herkes gibi o da soluklanmak için köşesine çekilmiş, 2015’ten beri çıt çıkarmamıştı.

Hayranlarını meraklı bir bekleyiş içinde bırakan İngiliz şarkıcı yeni albümünün ilk teklisi ‘Easy On Me’yi nihayet geçen cuma yayımladı. Müzik piyasasında her şey hızla değişirken kendine has tarzını koruyan Adele piyano ve vokallerin önplanda olduğu bir aşk şarkısıyla bozdu sessizliğini... Şarkısı aşina olduğumuz tarzda olsa da kendisi epey değişmişti.

‘SPOR YAPMAZSAM...’

Zorlu bir boşanma davası atlatan ve bu süreçte ne sosyal medyada görünen ne de basına konuşan şarkıcı yeni albüm vesilesiyle Vogue’un hem Amerikan hem İngiliz edisyonuna konuştu.

19 Kasım’da yayımlanacak ‘30’ adlı albümü hakkında şarkıcı “Zaman geçtikçe olgunlaşan tek şey duygularım” diyor, bedeni yaşlandıkça ruhunun gençleştiğini fark ettiğini söylüyor.

Haberin Devamı

Şarkıcı, astrolojiye pek meraklı ve adımlarını muhakkak yıldız haritasına göre atıyor. Mesela bu albümü çıkarmak için Satürn döngüsünün bitmesini beklemiş.

“29 yıl süren Satürn döngüsü bittiğinde kişinin kariyer, aşk ve duygu dünyasında bambaşka bir yol açılırmış. Artık ne istediğimi iyi biliyorum. Ama ondan çok daha iyi bildiğim bir şey var ki o da ne istemediğim” diyor.





Adele, bir aşk kadını. Sevgilisiyle vakit geçirmek için dünya turnesini iptal etmiş biri o!

Spor salonunda sabah antrenmanını yaparken başlayan röportaj sırasında konu verdiği kilolara gelince spora başlama amacının kilo vermek olmadığını söylüyor: “Kaygı bozukluğuyla mücadele ederken sporun bana iyi geldiğini fark edip boks yapmaya, ağırlık çalışmaya başladım. Öyle ki bazı günler iki ağır antrenman yaptım. Spor yapmazsam şarap içmeye başlıyorum. Pandemide kapanma olacağı söylendiğinde markete koşup aldığım tek şey şişe şişe şarap ve kutu kutu ketçaptı.” İnsan koskoca Adele’i bizim Luppo kuyruğuna girdiğimiz gibi öyle market kasası sıralarında hayal edemiyor ama daha önceki söyleşilerinde anlattığına göre kendisi ciddi seviyede ‘kırmızı halı fobisi’ olan, gayet ‘halktan’ bir insanmış. Parklarda uzun uzun oturmayı, konsere ve maça gitmeyi, pizza yemeyi severmiş. Gerçi ses tellerine zarar verdiğini düşündüğü için pizzayı bırakmış.

2012’den beri beraber olduğu, eski eşi Simon Konecki’den boşanma sebebini “Mutsuzdum. Sonum tanıdığım diğer insanlar gibi olsun istemedim” diyerek açıklıyor.



180 milyon dolarlık serveti bölüşemedikleri için uzun sürdüğü konuşulan davanın yorgunluğundan olsa gerek bu konuya pek girmiyor. Onun için şu hayatta önemli olan tek şey 9 yaşındaki oğlu Angelo. Bu albümü de onun için yapmış aslında. İleride babasıyla neden boşandıklarını anlamasına yardımcı olacağını düşünmüş. Çocuğu karşına alıp konuşmak da bir yöntemdi... Albüm yapmak ona has olmuş.

Haberin Devamı

Bu arada Adele’in evli ve mutluyken üretim yapmamasını, ayrıldığında/terk edildiğinde/boşandığında hayranlarına koşmasını eleştirenler de var. Sevgili yapınca arkadaş grubunu boşlayan, ayrılınca geri dönen insanlara benzetiliyor bu tavrı. Ama Adele bir aşk kadını, sevgilisiyle vakit geçirmek için dünya turnesi iptal etmiş biri o. Hem o şarkılar da kolay yazılmıyor!

‘HÂLÂ AYNI KADINIM’

Kilolu bir kadın olarak başladığı kariyerine fit bir vücutla devam etmesi pek çok hayranını üzmüş. İnsanlar onu kadınlardan beklenen güzellik ve estetik standartlarına uymak için kendisini zorlamakla eleştirmişti. “Sadece şimdi değil, bedenim kariyerim boyunca nesneleştirildi” diyen Adele, fiziksel olarak pek çok kadını temsil ettiği için hayranlarının neden incindiğini anlayabildiğini söylüyor. Ancak “Kilo versem de ben hâlâ aynı kadınım” deyip kendisini en çok yaralayan şeyin diğer kadınlardan gelen acımasız eleştiriler olduğunu anlatıyor.

Haberin Devamı

Şimdi yeni sevgilisi Richard Paul’le mutlu pozlar veriyor. Onunla kendisini güvende hissediyor, kaygı bozukluğu yaşamıyormuş. Paul’den söz ederken “33 yaşında, boşanmış bir anneyim, sorumluluklarım var. İhtiyacım olan son şey ne istediğini bilmeyen biri” diyor.

“BİR ERKEK YÜZÜNDEN...”

Adele ilk albümü ‘19’u 19 yaşındayken çıkarmıştı. 2011’de yayımladığı ‘21’ albümüyle Grammy Ödülleri’nde rekor kıran ve kucağına sığmayan ödüllerle çektirdiği o ikonik fotoğrafla hatırlanan şarkıcı 2012’de bir James Bond soundtrack’i olan ‘Skyfall’ teklisini yayımlamıştı. 2015’teki ‘25’ albümü çıktığı ilk hafta 3.38 milyonluk satış yapmış, Billboard 200 listesinde uzun süre birinci kalmıştı.

Haberin Devamı

İşte tam da kariyerinin zirvesinde evlilik, çocuk, derken boşanma gündemleriyle çalışmaya ara vermesi çok eleştirilmiş, Amy Winehouse ve Britney Spears gibi, erkeklerin başarısına gölge düşürdüğü kadınlardan olacağı konuşulmuştu. Mayısta kaybettiği babası Mark Evans’ın 2011’de The Sun gazetesine Adele’in annesini nasıl terk ettiğini anlattığı bir hikâye satmasının ardından babasıyla arası açılan Adele “Kimse benim kariyerimi mahvetmedi. Babama da, eski eşime de küs değilim. Babamla o ölmeden aramızı düzeltmeyi başarmıştık. Eski eşimle oğlumun velayetini paylaşıyoruz ve o hemen karşımızdaki evde yaşıyor. Sanılanın aksine ben çok ağır şeyler yaşamadım. Çünkü o duruma düşmemek için kendimi korudum” diyor.

Haberin Devamı

“ESKİ ADELE’İ İSTİYORUM, ŞİŞKO VE TATLI OLANI”

Adele’in 20 kilo verip 85’ten 65’e düştüğü 32’nci doğum günü, beden olumlama hareketinin bu kadar tezahürat aldığı vakitlere denk gelmiyordu. Belki de bu yüzden paylaştığı o fotoğrafın altına yazılan yorumlar kavgada söylenmeyecek türdendi. “Eski Adele’i istiyorum. Şişko ve tatlı olanı” yazanlar bir tarafa, Adele’in davranışını ‘şişmanfobik’ bulup onu suçlayanlar bile oldu. Zayıfladığı için baskı gören tek ünlü de değil elbet. Bizde, zayıfladığı için hem iş hem hayran kaybeden isimler deyince aklımıza gelen ilk isimler Ozan Orhon, ‘şişman ve sevimli’ rollerinden hatırladığımız Ümit Erdim ile Pelin Öztekin oluyor. Bu isimler kilo verdikleri için baskı gördüklerini anlatmıştı. Fakat zayıflamanın yaradığı isimler de var. Mesela oyuncu Uraz Kaygılaroğlu...