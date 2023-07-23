Ali Cabbar hislere tercüman oldu

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Yazılanlara göre Ali Cabbar, düğünlerde gırnata çalarak geçimini sağlayan bir genç. Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün, âşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğrenince kahroluyor ve askere gitmeye karar veriyor. Ama bir daha geri dönemiyor Ali Cabbar, şehit olduğu haberi geliyor... Şarkı sosyal medyada paylaşılıyor, üzerine edit’ler yapılıyor... Hikâyenin gerçek olduğuna dair henüz bir açıklama yok ama Ali Cabbar’ın şarkısı ve hikâyesi herkesin dilinde. ‘Kim bu Ali Cabbar’ diyen başlıyor aramaya. Sosyal medyada şarkının çalıntı olduğuna dair iddialar da var ama hikâyesini kendine yakın bulan açıyor şarkının sesini, başlıyor söylemeye. Bu şarkıdan yola çıkarak başına benzer hikâyeler gelmiş kişilerle konuştuk, özellikle erkekler çok konuşmak istemedi. Kadın ‘Ali Cabbar'lar’ hikâyelerini paylaşmaktan çekinmedi. İşte hüzünlü aşk hikâyeleri...

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‘Ali Cabbar’ Emir Can İğrek’in yeni albümü ‘Parti İptal’in şarkılarından...

'KAYNAR SULAR BOŞALDI!’

B.G. (36), marka danışmanı, kadın



Bir ayrıl bir barış iki sene devam eden ilişkim, erkek arkadaşım tarafından “Ben artık yapamıyorum bu iş çok uzadı” diyerek bitirildi. Çok üzüldüm, seviyordum. Aynı sitede oturuyorduk, arkadaşlarımız ortaktı. Ayrılığımızın üzerinden daha bir ay geçmişti onu sitede bir kızla el ele yürüyüş yaparken gördüm. Yıkıldım. Ama çok ciddi bir ilişki olup olmadığından emin değildim. Sonra ortak bir arkadaşımızın doğum gününe davet edildim. Bu arada sosyal medya hesaplarına bakıyorum, o kadınla bir şey paylaşıyor mu diye… Yalnız görünüyordu paylaşımlarında. Doğum gününe gittim, bir saat geçmeden mekâna yanında sitede gördüğüm kızla geldi. Başımdan kaynar sular boşaldı! Beni uzaktan gördü, başıyla selam verdi. Hemen toparlanıp çıktım. Doğum günü sahibi arkadaşım da bilmiyormuş biriyle geleceğini, o da çok mahcup oldu bana karşı. Onları gördüğümden bir hafta sonra nişanlandıklarını duydum.

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‘BEN YANIYORDUM O KIZ İÇİN’



E. O. (26), müzisyen, erkek

Lise çağlarında bir müzik grubumuz vardı. Orada Şarkı söyleyen kızdan hoşlanıyordum. Sürekli “Beni sahneye çıkar” diyordu. Biraz çevrem vardı müzik konusunda. Bir mekân sahibinin oğlunu tanıyordum. Çocuktan rica ettim. Çıkardı bizi. Düzenli çıkmaya başladık orada. Ben çalıyorum, sevdiğim kız söylüyor. Çocuk sevdiğim kızla biraz fazla ilgilenmeye başladı. Kız da öyle… Ben deli gibi yanıyorum kız için. Bir gün sahnede çalışıyorum, içecekler yolluyor çocuk. Sahne bitti, kulise geçtim. Bunlar arkamdan geldi, sonra “Bir şey unuttum”, deyip çıktım oradan, kızla çocuğu yalnız bıraktım. Bir döndüm, bunlar sarmaş dolaş. Kız utandı, anlıyordu ondan hoşlandığımı. Ama hiçbir zaman beni sevgili olarak görmedi. Sonra sevgili oldular. Geçenlerde düğünleri vardı. Davetiye attılar bana Instagram’dan. “Eyvallah” dedim. Gitmedim tabii. Hiçbir zaman tam bilmedi ona karşı hislerimi, açılmadım.

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‘SARILMALARINI SEYRETTİM’



C. G. (36), avukat, kadın

20’li yaşlarımın sonlarıydı, yazlıkta ilk aşkımla karşılaştım, çok konuşamadık ama hislerim o yaz yeniden canlandı. Sonraki hafta sonunu iple çektim, onu görmek için. Ve o malum gece diskoda arkadaşlarıyla ileride durduğunu gördüm, yanlarında da bir arkadaşım vardı. Kendimi ona davet ettirdim, tuvalete gidip bir yüzüme gözüme baktıktan sonra yanlarına gittim. 15 dakika neşeyle sohbet ettik. “Gel seni nişanlımla tanıştırayım” deyince, neye uğradığımı şaşırdım. Beni davet eden arkadaşıma ayıp olmasın diye tüm gece birbirlerine aşkla sarılmalarını seyrettim durdum. Yıllar sonra yine yazlıkta karşılaştık, nişanlısından ayrıldığını söyledi, hemen o yaz kendisiyle sevgili oldum. Ve yaz boyu eski nişanlısı bizi seyretti... İlişkimiz o yazı çıkardı ama uzun sürmedi. Yine araya zaman girdi ve yeniden karşılaştığımızda bu defa ben nişanlıydım, onu nişanlımla tanıştırdım. Arkadaş grubumla beraber, mecburen onu da düğüne davet ettim, neyse ki gelmedi... ‘Yüreğinden yaralı bizim hikâyemiz, kaderimden kalanı silsem de gitmiyor...’

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'İLK DANSLARINI İZLERKEN GÖZLERİMDEN YAŞLAR SÜZÜLDÜ'

B.K. (32), müşteri temsilcisi, kadın

Bu, üç yıllık karşılıksız bir aşk hikâyesi. Yıllar boyu yakın arkadaşım olan birine âşık oldum ve iki yıl boyunca aşkımı içimde taşıdım. Ve bir gece aşkımı ilan ettim. Beni kardeşi gibi sevdiğini, dostluğumuzu yitirmek istemediğini söyledi. Bu cevap karşısında arkadaşlığımıza devam etme kararı aldım. Bu süreç içinde sevgilisi yoktu. Bir gün, bir kızla görüştüğü-

nü anlatmaya başladı. İki yıl boyunca kızla görüşmemek için türlü bahaneler ürettim.Ta ki 2019’daki düğününe davetiye alana kadar. Uzun süre düşündüm, en yakın arkadaşlarımdan birinin düğününe gitmemek garip olacaktı. Altınımı alıp düğüne gittim. Aşkımın bittiğini düşünüyordum. Nikâhlarının kıyılmasını izledim büyük bir mutlulukla; ta ki ilk dansa kadar! İlk dansı izlerken gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı, koşarak kendimi tuvalete kapattım. Toparlandım ve içimde aşkımla vedalaşıp, yerime geri döndüm.

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'BİR KIZLA FOTOĞRAFLARI VAR'

Y.E. (22) öğrenci, kadın

Ben bir çocuğu seviyordum, ara ara gelip gidiyordu. Sürekli tekrar etti bunu. Tabii süreç içinde ben de âşık olmaya başladım, gittiğinde acı çektim. Düzgün iletişimimiz olmadı yani. Sonra bir baktım askere giderken yapılan eğlencede başka bir kızla fotoğrafları var! Çok üzülmüştüm. Şimdi de görüyorum, sosyal medyadan, aşk acılı şeyleri beğeniyor. Belki onun için değildir, bilemem. Adı da Ali… Tersine demek ki!

‘İYİ Kİ ÖYLE OLMUŞ DİYORUM’



A. I. (45), öğretmen, kadın

Üniversitedeyken tanışmıştım onunla. Çalıştığı şirkette staj yapıyordum. Flörtöz olduğunu anlamıştım yaşım çok genç olmasına rağmen ama aşk işte… Yaklaşık bir sene çıktık, sonra o İstanbul’a gitti çalışmak için. Üniversite bitince ben de İstanbul’a taşındım. Aynı şehirde olunca tekrar görüşmeye başladık. Çalıştığı şirkette bir iş arkadaşı vardı. Bir müzik festivaline gittiğimizde beni onunla tanıştırdı. Hemen hissedersin ya, anladım kadına ilgi duyduğunu. Beni onunla aldattığını söylediğinde de hiç şaşırmadım. Çok özür diledi, “Affet beni” dedi ama bitmişti benim için. Yıllar sonra İstiklal Caddesi’nde karşılaştık, merhabalaştık ama bir baktım arkasında o meşhur kadın. İnsan buz gibi oluyor tabii, ne dediğimi hatırlamıyorum bile. İşten çıkmıştım, ‘Acaba çok mu bakımsızım’ gibi saçma sapan düşünceler geçti aklımdan. Ne önemi varsa… O zamanlar şu anki eşimle birlikteydim. Aslında her şeyin olması gerektiği gibi geliştiğini biraz zaman geçince anlıyor insan. Şimdi iyi ki öyle olmuş diyorum.

‘DAYANABİLİRSEN DAYAN’

C. A. (21), öğrenci, erkek

Sevdiğim kızın arkadaşım dediği bir çocuk vardı. Sonra o çocukla sevgili oldu ve aynı okuldaydık. Mecbur aynı ortama giriyorduk. Dayanabilirsen dayan yani!

‘ZAMANLA UMURSAMIYORSUN’

S. K. (33), reklamcı, erkek

Lise son sınıftayken bir kızdan hoşlanıyordum. Mezuniyete yakın açıldım. İki sene beraberdik. İzmir’e üniversiteye gittim, araya mesafe girdi, sorunlar çıkmaya başladı, ayrıldık. Okulu bitirip İstanbul’a dönerken sosyal medyadan mesaj attım, konuşmaya başladık. Biz ayrıyken bir erkek arkadaşı olmuş, ayrılmışlar. İstanbul’a döndüğümde görüşmek istedim, buluşmadık. Lisenin mezunlar kahvaltısı vardı. Oraya gitme sebebim oydu. Yanında erkek arkadaşı vardı, epey bozuldum. Tanıştırdı bizi. Geçen yıl evlendiklerini duydum. Ben de şu anda evlilik aşamasındayım. O an üzülüyorsun ama zaman geçince çok umursamıyorsun.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ ‘ALİ CABBAR’ PAYLAŞIMLARI

◊ E C E @selambnece



“Uzaktan sevmek yetmez Ali Cabbar. Sevgi ilgidir, çabadır, hissettirmektir”



◊ nisaa @nisanlyy



“Korkakların ismi dün Behlül’dü, bugün Ali Cabbar, yarın da sen olursun, çok özenme”



◊ Kendine Doktor @MurattYldz



“Korkak erkekler sadece uzaktan izler Ali Cabbar”



◊ Kıvırcık Bey @o1kivircik



“Ali Cabbar bir film/dizi karakteri olsaydı bu hangisi olurdu?”



◊ Dizi Analiz @dizianaIiz



“Ali Cabbar şarkısının hikâyesi film oluyor. (Onedio) Başrol için ise iki isim düşünüldüğü iddia edildi. Birisi şarkının sahibi

Emircan İğrek, diğeri bir dönem ‘Güneşi Beklerken’ dizisiyle parlayan Ozan Osmanpaşaoğlu.”



◊ elaylus1 @elaylus1



“Ali cabbar’ın hikayesini öğrendikten sonra çaba göstermeyen erkeğin her zaman kaybetmeye mahkûm olduğunu bir kez daha anlamışsındır…”



◊ Banu YEŞİL @maviylesiyahsev



“#AliCabbar’ın da suyunu çıkarttık şükür!”



◊ Burak @ayembur4k



“Askerliğimi yapmasaydım 2. Ali cabbar vakası geliyordu.”



◊ özge @ozgedaniisman



“Yaptığın proje kaydedilmeden silindi, dayanabilirsen dayan Ali Cabbar”



◊ White @mumukprenses2



“Ali Cabbar’ı büyütme sebebimiz acılarımızın ortak olmasıdır. Hepimizin sevdiği başkasıyla oynamıyor mu tıpkı bizimle de oynadıkları gibi...”



◊ Hatice @haticeokcuogluu



“40 derece sıcakta ders çalışmayan Ali Cabbar da kendininkini dert sanıyor.”



◊ Barbie ama Harbi olan @Ahbeeaysembeee



“Allah’ ım sen beni ve tüm kızlarımı Behlül’lerden Ali cabbar’lardan koru. Amin”



◊ H.ibrahim Güneysu @Halilibrahmgnys



“Tüm ülke Ali Cabbar’ı konuşurken, kendi hikayenin daha hüzünlü olduğu aklına gelmiştir.”



◊ Selçuk Yvz @selcukyvzoffice



“Bu kadar ZAMlara da dayan Ali Cabbar”



◊ Zeynep Toker @zetoker



“Ali Cabbar kim? Bu bir gerçek hikaye mi? Ofis birbirine girdi. Duruma göre hikayeye üzüleceğiz.”