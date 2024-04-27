364 kişilik dev kadroyla 'Carmina Burana’

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Alman besteci Carl Orff’un 1935-1936 yılları arasında doğayı ve aşkı anlatan Latince 24 şiiri bestelediği ‘Carmina Burana’ isimli eseri yepyeni bir koreografiyle perdelerini açıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlıkları tamamlanan ‘Carmina Burana’ solistleri, orkestrası, korosu, klasik bale ve Modern Dans İstanbul sanatçıları, çocuk korosu ve teknik ekibin oluşturduğu 364 kişilik kadrosuyla ‘koreografik sahne kantatı’ olarak İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nun tüm teknik imkânlarının kullanıldığı eserde döner sahne, ön ve arka vagonların geçişleri ve parmaklıklı tavanın her birine verilen zaman kodu sayesinde seyirci adeta sahnenin de dans ettiğine şahit olacak!

Pürdikkat izlemelisiniz

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt’un rejisini üstlendiği eserde 24 parça için 6 koreograf çalışmış. Volkan Ersoy, Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş ortaya koydukları koreografilerle eseri tek tek işlemiş. Hürriyet Ekler ekibi olarak sahne arkasında provaları takip ettik. Ekibin hummalı çalışmasına tanık olduk. Herkesin heyecanı gözlerinden okunuyordu.

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Hareketli paneller, ‘uçan’ solistler, ses efektleri, eserin karakterine özel tasarlanmış sade kostümler ve Tolga Atalay Ün şefliğindeki orkestrayı izlerken tüylerimiz diken diken oluyor. Eseri pürdikkat izlemek gerekiyor, bir yere odaklanırken arkadaki bambaşka bir detayı kaçırabiliyorsunuz.

‘Başrolde sahne olacak’

Farklı bir yorumla sahnelenen eserde en önemli ayrıntılardan biri de AKM’nin Türk Telekom Opera Salonu sahnesinin dekorsuz, yalın olarak kullanılması ve görsel şovun ışıklarla desteklenmesi. Modern bir yorumla sahneye konan eserin bir diğer özelliği de dansçıların koreografisinden solistlerin şarkıları söyleyeceği yere kadar her şeyin AKM’ye özel tasarlanmış olması. Opera ve Bale Genel Müdürü Tan Sağtürk durumu şu sözlerle özetliyor: “Bu sahneye göre yapılmış bir plan proje bu. Yani bu sahnenin yapısına göre gömlek biçildi. Aslında başrol, sahnemiz olacak.” ‘Carmina Burana’, yarın saat 20.00’deki temsilin ardından 1-14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde yeniden seyirciyle buluşacak.

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Rakamlarla ‘Carmina Burana’

Yaratıcı kadro 13 kişi

Solistler 6 kişi

Modern Dans İstanbul ekibi 22 kişi

Koro sanatçıları 67 kişi

Orkestra 40 kişi

Solist çalıştırıcıları 6 kişi

Çocuk korosu 10 kişi

Figüranlar 10 kişi

Teknik ekip 140 kişi

Bale sanatçıları 50 kişi

Tan Sağtürk

‘En büyük hevesimiz opera ve baleyi sevdirmek’

Provalarda bir araya geldiğimiz Opera ve Bale Genel Müdürü Tan Sağtürk sahneledikleri eserlerin yoğun ilgi görmesiyle ilgili şu sözleri söylüyor: “Alanımız, önümüz açılıyor ve başarı geldikçe bir sonraki başarıya da bir basamak oluşturuyor. Biz kendimizi bu minvalde tanımaktan çok mutluyuz. Yani ülkemizin yetiştirdiği yegâne sanatçılardan bir kısmı biziz. Elimizdeki bu kuvvetin yeni alanlar açabildiğini fark etmemiz ve koyduğumuz eserlerin karşılığını yüksek seviyede almak bizim de yönetim olarak özgüvenimizi arttırıyor. Bu çok değerli bir şey ve bizi kendimizle yarışır hale getiriyor. En değerlisi de sanırım bu.

En büyük hevesimiz opera ve baleyi Türkiye’ye sevdirmek.”