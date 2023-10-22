26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü... Hastayım, o halde haklarım var!

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Hastaların beden ve ruh sağlıklarının korunması adına düzenlenen hasta hakları, yasalar çerçevesinde de güvence altında alınmış. Sağlık hukuku avukatı Tuba Polat “Ülkemizde hastaların haklarının düzenlendiği bir yönetmeliğimiz var. Hepimiz bir hasta adayı olarak bu haklarımızı ve aynı zamanda bize yüklenen sorumlulukları bilmeliyiz” diyor. Polat bu hakları şöyle sıralıyor:

Sağlık personeli hastalara ve yakınlarına güler yüzlü, nazik, şefkatli ve ilgili mevzuata uygun davranmalı.

- Herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

- Hastalar doktordan, hastalığının olası veya kesin tanısı, uygulanacak tıbbi işlemler, bunların faydaları, muhtemel sakıncaları, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda eksiksiz bilgi alma hakkına sahiptir.

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- Tüm hastaların sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye,sağlık hizmeti verecek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

- Hastaların sağlık durumu konusundaki ve kişiye özel tüm bilgiler gizli tutulur. Hastanın ölümü halinde bile bu bilgilerin gizliliği korunur.

- En çok üzerinde durulan ve adli mercilere yansıyan husus; hastadan rıza alınmış olup olmamasıdır. Hasta tedaviyle ilgili bilgi aldıktan sonra tedavisi için verilecek kararları, tedavi yöntemini onaylama ve reddetme hakkına sahiptir.

- Bütün sağlık kuruluşları, hastaların ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

- Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara ve yakınlarına güler yüzlü, nazik, şefkatli ve ilgili mevzuata uygunşekilde davranmak zorundadır. Sağlık kuruluşunda hijyenik şartların vegürültüsüz bir ortamın sağlanması gerekmektedir.

- Sağlık kurumları belirlenen usullere uygun olarak ziyaretçi kabul etmek durumundadır. Hastanın sağlık kurumunun imkanları ölçüsünde ve tabip uygun gördüyse refakatçi istemeye hakkı vardır.

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- Hastalar şikâyet etme hakkına sahiptir. Hastanın şikâyetine çözüm bulamaması ya da çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun olduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvurabilir.