24 maddede bağışıklık sistemini güçlü tutma rehberi

Isırganotu ve tüm ekşi meyve-sebzeler

Ziraat mühendisi ve Master Şef Deniz Orhun



1-Her sebze ve meyve mevsiminde, o mevsimin ihtiyaçlarına cevap vermek için olgunlaşır. Gıdalar mevsiminde yenmelidir.

2-Domates iç ısımızı azaltır, bu nedenle kışın yemek uygun değildir. Tersi bir durum zencefil için geçerli. Zencefil, iç ısımızı arttırdığı için yazın yenmemeli, şimdi zamanı. Havuç, kışın donma tehlikesine karşı strese girer ve şeker depolar, bu nedenle kış mevsiminde havuç bize daha tatlı gelir.

3-Nisan ve mayıs aylarında doğa takviminde yer alan leylek fırtınası, filizkıran fırtınası gibi hava değişiklikleriyle karşılaşırız. Gece gündüz farklılıkları olacağından vücudumuzun ısısını hazırlamalıyız. Güzel bir sıcak ısırganotlu salata, iştah ve idrar arttırır. Isırganotu, kan şekerini düzenler, ağrı kesicidir.

4-Ekşi tatları sofranıza alın ve karaciğerinize iyi bakın. Çünkü yediğiniz içtiğiniz her şey en sonunda karaciğerinizi kullanır. Ekşi, sadece limon demek değildir; sumak, sirke, koruk, ananas, portakal gibi turunçgiller, erik, bazı turşular, yoğurt, nar, ayva, demirhindi, elma, frambuaz, kiraz, mango, domates, peynir, altın çilek.

5-Bu mevsimde acımtırak sebze ve otlara da sofranızda yer verin. Isırgan, madımak, galdirik, ebegümeci (yol kenarlarında bile var), karahindiba, mayıs ayına doğru gelincik, salataya koyacağınız her türlü otu sayabiliriz. Acımtırak otlar buharda pişirilebilir. 5-7 dakika kavurarak tatlılığını arttırıp yiyebilirsiniz. Çok pişirmeyin! Tatlar birbirini baskılayabilir.

6-Bitki çaylarına ağırlık verin. Yenilenmenizi sağlayacak otlar, sıcak ve soğuk servis edilen tariflerle tükürük bezinizin salgısını arttıracak, bağışıklık sisteminize ve sindiriminize destek olacak. Papatya, kekik, ebegümeci, karahindiba, yıldız anason ve limon gibi.

7-İnsan beynini, hormonlarımızı (dopamin, serotonin, triptofan) etkileyen tüm besinler dolaylı ve doğrudan bizi mutlu eder. Bunların arasında susam, ayçekirdeği, hindi, muz, gerçek bitter çikolata sayılabilir.

8-Sağlıklı bir uyku, bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Bu nedenle uyku hormonu olan melatonini destekleyen yiyeceklere önem verin; marul, koyu yeşil renkli sebzeler, kabuklu yiyecekler, süt ve süt ürünleri, kiraz, muz, deniz ürünleri.

Atıştırmalıklarınızı sağlıklı tariflerden seçmeye özen gösterin. Çok basit tariflerle en az çikolata kadar sizi mutlu eden yemekler yapabilirsiniz.

10-Vücudumuz ısı yayar ve kahverengi yağ hücreleri taşır, bunlar diğer yağ hücrelerini yakar. Kahverengi yağlar soğuk ve açlıkta harekete geçer. Yani evin ısısını 15-20 derecede tutmak uygundur.



Her gün üç kişiyi ara, “İyi ki varsın” de

Uzm. klinik psikolog Serdar Vatansever





11-Eğer sağlık probleminiz yoksa kısıtlamaları biraz esnetin ve o kaşığı çikolataya bandırın.

12-Bir sonraki tatil planınızı bir kâğıda yazın ve buzdolabının üstüne asın.

13-Yanlış bilgilerden uzak durmak ve demoralize olmamak için sosyal medya detoksu yapın. Ayrıca izlediğiniz

kitaplar ve filmler konusunda sizi daha iyi hissettirecek içeriklere yönelin.

14-Görüntülü konuşma imkânınız varsa her gün sevdiklerinizle sohbet edin. İmkânınız yoksa telefonda sohbet edin.

15-Yeni bir alışkanlık edinin ve bu adaptasyon sürecinde beyninizi onu yoran düşüncelerden uzak tutmaya çalışın. Evde olsak da zihnimiz farklı bir yerde olabilir.

Her gün meditasyon yapın.

16-Kendinize bir şükür listesi oluşturun ve kötü hissettiğinizde bu listeye göz atın ve her gün üç kişiye “İyi ki varsın” deyin.

17-Evinizde küçük değişiklikler yapın, eşyalarınızın yerini dışarıyı göreceğiniz şekilde değiştirin.

18-Sizinle birlikte bütün yaşamın yavaşladığını unutmayın ve kendinize yüklenmeyin.

19-Sabah en sevdiğiniz şarkıyı açın ve evdekileri öyle uyandırın. Bu hareket kardiyovasküler sisteme iyi geldiği için baş ağrılarından da kurtulursunuz.



Sabah-öğle-akşam egzersizleri

B.O.B. Gym boks eğitmeni Mehmet Ali Bakır



20-Egzersiz yapmak serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Ev egzersizleri her şeyden önce, kişinin moral ve motivasyonunu yükseltir. Sosyal izolasyon sebebiyle gündelik hareketlerimiz kısıtlandı. Kasları açmak için evde size uyan bir programda egzersiz yapmalı ve bunu her gün tekrar etmelisiniz.

21-Her gün 45 dakika, bir saat spor yapmak yerine, güne yayarak 20’şer dakikalık iki set yaparsanız sıkılıp bırakmazsınız. Güne başlarken bacak çalışmak hormonlarımızı daha fazla tetikler. Ayrıca depo yağlarının yakımını hızlandırır ve protein sentezini arttırır. Sabahları kardiyo ağırlıklı, bacağın aktif olduğu bir set çalışmak uygun olur.

Bu çalışmalarla gününüz de daha iyi geçer

22-Öğleden sonrayı yer egzersizlerine ayırın. Yerde çekeceğiniz 20 mekik, 20 şınav ve 30 saniye plank günün kalanında zinde kalmanıza yardımcı olur. Günlük egzersizlerin en önemlisi esneme hareketleridir. Gün sonunda streching yapın; kaslarınızı esneterek fiziksel rahatlığınızı arttırabilirsiniz.

23-İnternetten ya da başka kaynaklardan ulaşılan antrenman programları kişiye özel hazırlanmadığı için, hareket ve tekrar sayılarını kendi sağlık, yaş ve sakatlık

durumunuza göre belirleyin.

24-Bu süreçte aile büyüklerimizin de hareket alanları kısıtlandı. Eğer birlikte yaşıyorsanız, evin içinde yürümelerini sağlayın. Gün içinde iki kez, bir sandalyeye 15 defa oturup kalkmalarını isteyin. Bu onlara iyi gelecektir. Birlikte yaşamıyorsanız sizinle yaptıkları 15 dakikalık konuşma süresince evin içinde yürümelerini teşvik edin.