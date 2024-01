2024'ün en çok beklenenleri

Haberin Devamı

Ajandanız hazırsa programımızı yapmaya başlayalım: Beyazperdede Harley Quinn (‘Joker’) ve Atreides (‘Dune’) gibi tanıdık karakterlerle hasret gidereceğiz. Amin Maalouf ve Haruki Murakami gibi adını duyar duymaz heyecanlandığımız yazarların yeni yapıtları yakın zamanda kitap raflarında olacak. Tiyatroda kâh kendimizi bir apartmanın katları arasında dolaşırken bulacağız kâh bir aile öyküsünün içinde. 18. İstanbul Bienali bakalım bu kez bizi şehrin hangi gizli kalmış yönleriyle tanıştıracak? Bu yıl stadyuma sadece futbol karşılaşması izlemek için değil, Andrea Bocelli gibi büyülü sesleri dinlemeye de gideceğiz. Ya da kulaklığımızı takıp, bu yıl çok moda olan trençkotumuzu da giyip bizden bir sesin, Göksel’in yeni şarkıları eşliğinde sokakları arşınlayacağız. Dost sohbetlerinin uzadığı sofraların onur konuğu anlaşılan baharat olacak. O sofralarda yaz planları yapılacak belki de…Bodrum’a şube açması beklenen Scorpios’ta akşamüstü eller havada eğlenmenin hayalleri kurulacak. Tabii bu arada insan dokunuşu, doğayı yok etmeye devam ederken teknolojide yaratıcılık için hâlâ vazgeçilmez bir değer olmayı sürdürecek.

KONSER VE FESTİVALLER

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR

Uygar Taylan, Hürriyet Ekler muhabiri





◊ Fransız soprano Emma Shapplin 19 Şubat Pazartesi Zorlu PSM’de İstanbul’daki hayranlarıyla buluşacak.

◊ French 79 elektro-pop türündeki parçalarıyla 23 Şubat Cuma Babylon’da.

◊ Belçikalı sanatçı Lara Fabian 25 Nisan Perşembe Volkswagen Arena’da olacak.

◊ Sonar İstanbul 26-28 Nisan’da 8’inci kez Zorlu PSM’de düzenlenecek. Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan festivalde Adam Beyer, Ryoji Ikeda, Sevdaliza, DJ Marcel Dettmann, Ellen Allien b2b Nene H gibi isimleri izleyeceğiz.

◊ Dünyaca ünlü keman virtüözü David Garett 4 Mayıs Cumartesi İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 5 Mayıs Pazar günü ise Bilkent Odeon Ankara’da konser verecek.

◊ Kings of Convenience’tan tanıdığımız Erlend Oye ve grubu La Comitiva 8 Mayıs 2024’te Zorlu PSM’de sahneye çıkacak.

◊ Hayko Cepkin’in 18 Mayıs CumartesiBeşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda yaklaşık 40 bin kişiye konser vermesi bekleniyor.

◊ Fransız elektronik ikilisi The Blaze 18 Mayıs Cumartesi KüçükÇiftlik Park’ta.

◊ Scorpions 23 Mayıs Perşembe KüçükÇiftlik Park’ta olacak.

◊ Opera dünyasının duayen ismi Andrea Bocelli 30’uncu yıl konseri için 8 Haziran Cumartesi Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek.

◊ Thrash metal’in efsanevi grubu Megadeth dünya turnesi Crush The World Tour kapsamında 12 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak.

SEYAHAT

URLA, MİCHELİN’İN MEYVELERİNİ TOPLAR

Gülay Barbaros Altan, Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü





◊ 2024 için kişisel öngörülerimden bahsetmem gerekirse öncelikle 10 Yunan adasına vizesiz giriş protokolü yapılması nedeniyle Karadağ’ın yükselişini kaybedebileceğini düşünüyorum. Çünkü aynı şeyleri vaat ediyor: Temiz ve erişilebilir deniz, bol çeşitli deniz ürünleri mutfağı.

◊ 2024’te Antalya, Bodrum ve Çeşme çekiciliğini sürdürecektir. Bu bölgelerin kendine has ve yüksek standartlı hizmetine alışkın olan tatilciler bundan vazgeçmeyecektir. Yatırımcılarsa buralardaki yüksek kaliteli hizmeti kültür-sanat etkinlikleri, Michelin’li ya da o seviyede restoranlar ve ‘wellness’ odaklı yaklaşımlarla daha çekici hale getiriyor.

◊ Tur şirketleri 2024 yazı için erken rezervasyon fırsatlarını açıklamaya başladı. Popüler destinasyonlardan ekonomik sebeplerle vazgeçmek istemeyen tatilciler bu sene erken rezervasyonda rekor kırılmasını sağlayabilir.

◊ Gelecek senenin yurtiçi gezi motivasyonu yeme-içme festivalleri olacak. Özellikle Urla, Michelin’de kazandığı başarının meyvelerini toplar.

◊ Çanakkale’de popüler Kuzey Ege köylerinin sınırları kuzeye doğru genişleyerek köprü civarına çekilecek ve Lapseki-Biga sahillerindeki köyler ilgi çekecek.

Stand-up’ın popüler ismi Bengi Apak, The Stay Hotel’in içine açılacak komedi kulübünde sahneye çıkacak.

KENT

BU YAZ SICAK GEÇECEK

Melis Yılmaz, Hürriyet Ekler kent yazarı





◊ Mikonos’taki ünlü plaj Scorpios duyduğuma göre bu sene Bodrum’a geliyormuş. Partileri çok ses getirir.

◊ Çeşme Ilıca’daki Sheraton Otel büyük bir yenilenmenin ardından tamamlandı, Swissôtel Resort&Spa Çeşme olarak açıldı. 2024 yazı, misafirleriyle geçireceği ilk sezonu olacak. Bu yaz plajında düzenlenecek etkinlikler çok konuşulur.

◊ 2023’ün sonlarına doğru gece mekânlarında stand-up şov yapmak popüler hale gelmişti. Bu yıl örnekleri daha da artacak gibi görünüyor. Mesela Nişantaşı’ndaki The Stay Hotel’in içine bir komedi kulübü açılacak. Kim bilir belki de canlı müzik furyasının üzerine çıkar.

◊ Beykoz civarlarında tarihi bir malikâne The Mansion adında kapalı bir sosyal kulübe dönüşecek. İçinde partiler gerçekleşecek ve sadece referanslı kişilerin girebildiği özel bir mekân olacak. The Mansion bana Berlin’deki Berghain’i anımsattı, heyecanla bekliyorum.

Scorpios

SPOR

10 BRANŞTA 48 SPORCUMUZ ÜLKEMİZİ OLİMPİYATLARDA TEMSİL EDECEK

Ceren Naz Büyük, Hürriyet Ekler muhabiri

PANATHINAIKOS-OLYMPIAKOS DERBİSİ

◊ Yunanistan’da hep olaylarla gündeme gelen Panathinaikos-Olympiakos derbisi 10 Ocak ve 17 Ocak’ta düzenlenecek. Fatih Terim’in Panathinaikos’un yeni teknik direktörü olduğunu da hatırlatalım.

Tenis turnuvaları

◊ Dünyanın en çok takip edilen tenis turnuvaları bu yıl da devam edecek.Avustralya Açık Melbourne Park’ta

14-18 Ocak’ta, Wimbledon Londra’da 1 Temmuz-14 Temmuz’da ve Amerika Açık New York’ta 26 Ağustos-8 Eylül arasında düzenlenecek.

NBA ALL STAR

◊ Üst düzey basketbol oyuncularının sahada olduğu National Basketball Association (NBA) All Star maçı 18 Şubat 2024’te Indianapolis’te oynanacak. Amerika’daki başarılı temsilcimiz Alperen Şengün NBA All Star’a seçilirse Mehmet Okur’dan sonra ikinci Türk oyuncumuz olacak.

FORMULA 1

◊ 2024 yılında da birçok ülkenin pistinde düzenlenecek Formula 1 yarışları 2 Mart’ta Bahreyn’deki Sakhir pistinde başlayacak. Son dünya şampiyonu Max Verstappen ile beraber 20 pilot yarışacak.

EURO 2024

◊ 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Almanya ev sahipliği yapacak. Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu 7’nci maçında millilerimiz Letonya’yı 4-0’lık skorla yenmiş ve EURO 2024’e katılmaya hak kazanmıştı. 6’ncı kez şampiyonaya katılan milli futbolcularımız ilk kez bir yabancı teknik direktörle (İtalyan Vincenzo Montella) sahaya çıkacak. F grubunda rakiplerimiz Cristiano Ronaldo’lu Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan veya Lüksemburg) olacak. İlk maç 18 Haziran’da oynanacak. 22 Haziran’da Türkiye-Portekiz ve 26 Haziran’da Çekya-Türkiye mücadelesi olacak.

COPA AMERICA FUTBOL ŞAMPİYONASI

◊ Arjantin, Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela ve Ekvador’un katıldığı turnuva ABD’de gerçekleşecek. Açılış maçı 21 Haziran 2024’te oynanacak. Final 14 Temmuz’da.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları

◊ 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatları 32 spor dalında, 10 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Ülkemizi 10 branşta 25’i erkek, 23’ü kadın 48 sporcumuz temsil edecek. Okçulukta son olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz’un hedefi ikinci kez şampiyon olmak. Tarihimizde ilk kez Erkek Jimnastik Milli Takımımız olimpiyata gidecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğundan sonra bu kez olimpiyatlarda şampiyonluğu hedefleyecek.

MODA

SPORDAN ALINAN İLHAMLA...

Neslişah Şatıroğlu Hürriyet Cumartesi stil yazarı

◊ Kış aylarında atağa geçen kırmızı ve bordo tonları, 2024’te etkisini arttıracak. Spor dünyasından ilham alan kıyafetler sokak modasında karşımıza çıkacak. Örneğin formayı andıran bir tişörtle mini etek ve topuklu ayakkabı giymek popüler olacak.

◊ Bir yandan da sessiz lüksü vurgulayan sofistike görünümler atağa geçecek. Saten etekler, tüvit elbise ve etekler, uzun sade elbiseler ve trençkotlar öne çıkacak. 60’lı yılların silüetlerini andıran A kesimli süper mini elbiseler ve şortlu ceket takımları bolca göreceğiz.

ALBÜM-TEKLİ

POPÜLER MÜZİK YÜKSELİYOR

Meltem Fıratlı, Hürriyet Ekler müzik yazarı





◊ Yılın son ayında Baran Mengüç’le söylediği ‘Ayyaş’la büyük bir sürpriz yapan Edis 2024’te de tekli yayımlamaya devam edecek. Bu arada yine sürpriz işbirliklerine hazır olun.

◊ Keremcem şubat ayında yeni albümünü piyasaya sürecek.

◊ Güneş farklı isimlerle yaptığı işbirliklerini peş peşe çıkarmayı planlıyor. Özellikle bir tanesi oldukça ses getirecek, şimdiden söyleyebiliriz. Bu arada bir sürpriz yapıp yeni bir albümle de karşımıza çıkabilir.

◊ Göksel sosyal medya hesabından “2024 yeni albüm yılı olsun” diyerek müjdeyi verdi.

◊ Sefo da bu yıl albüm yayımlaması beklenen isimler arasında.

◊ Jennifer Lopez ve Dua Lipa da 2024’te yeni albümlerini piyasaya sürecek. Jennifer Lopez’in 9’uncu stüdyo albümü ‘This is Me... Now’ın şubat ortasında piyasada olması bekleniyor.

DOĞA

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KRİZİ BÜYÜYECEK

Yücel Sönmez, Hürriyet Ekler doğa yazarı





◊ Önümüzde şimdi kocaman bir yıl var. 2024’ün nasıl geçeceğini öngörmek içinse kâhin olmaya gerek yok. Şurası net ki artık her gelen yıl gideni aratıyor. Önümüzdeki sene 2023’te olduğu gibi doğanın hayatı ne kadar zorlaştırdığını göreceğiz. Yine felaketler ve ölümler yaşanacak, biyolojik çeşitlilik krizi büyüyecek ve yine doğal kaynakların insan eliyle yok olduğunu göreceğiz.

◊ Tek fark şu olacak: Bütün bunlar yaşanırken daha fazla insan sorunlara çözüm üretemeyen yönetimlere başkaldıracak ve doğanın haklarını savunacak.

TEKNOLOJİ

AY’A GERİ DÖNDÜĞÜMÜZ SENE OLACAK

Umut Fırat Eroğlu, Hürriyet Ekler teknoloji yazarı





◊ 2024’te ilk defa bir Türk astronotun uzaya gidişine tanık olacağız. Her şey planlandığı gibi ilerlerse astronot Alper Gezeravcı 17 Ocak’ta Axiom-3 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilecek. Gezeravcı’yla birlikte toplam 4 astronotun katılacağı misyon, tamamı Avrupalı astronotlardan oluşan ilk ticari uzay uçuşu olarak tanımlanıyor.

◊ NASA merakla beklenen Artemis II görevi için 2024 tarihini vermişti. Bu yıl insanların Ay’a geri döndüğü sene olarak tarihe geçecek. Projenin başlıca amacı Mars misyonu ve Güneş sistemindeki yeni keşifler için Ay’ı bir istasyon haline getirmek.

◊ 2024’te siber güvenliğin ulusal ve sosyal güvenlik kadar önemli olmaya başladığı bir döneme gireceğiz. Bunda yapay zekânın kötü aktörler tarafından kullanılma ihtimallerinin gelişmesi ve deepfake’lerin (sahte görüntü oluşturan teknoloji) yaygınlaşması etkili olacak. Özellikle yaklaşan ABD başkanlık seçimleri, ayrıca ülkemizdeki yerel seçimler, deepfake ve benzeri teknolojilere sahne olabilir.

◊ Kurumsal çalışanların yeni teknolojileri ve dijital araçları kullanabilme yetilerinin okuryazarlık seviyesinde bir norm haline gelmesine ‘dijital okuryazarlık’ (digital literacy) deniyor. 2024’te kurumların çalışanları için dijital teknoloji eğitimlerine yatırım yapması bekleniyor.

◊ ChatGPT’nin jenerik marka haline geldiği ‘üretken’ yapay zekâ çok çeşitli kollardan yükselişini sürdürecek ve yeni kullanım alanları ortaya çıkmaya başlayacak.

◊ 2024’te yayına başlayacak global haber kanalı Channel 1 tamamı yapay zekâyla üretilen sentetik spiker kadrosuyla öne çıkmaya hazırlanıyor. www.channel1.ai sitesinde tanıtımı yapılan sisteme abone olan izleyiciler, spikerlerin ırk, kültür ve stillerini özelleştirerek haber yayınlarını diledikleri dilde izleyebilecekler.

YEME-İÇME

SOFRADA BAHARATA YER AÇIN

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı





◊ İyi yaşam trendi, sağlık veya inanç... Alkol almak istemeyen çok insan var. Hal böyle olunca da fine dining restoranlarda alkolsüz eşleşmeler yükselişe geçti. Distilasyon, damıtma, fermantasyon gibi farklı tekniklerle müthiş içecekler üretiyor miksologlar.

◊ Bitki bazlı beslenmenin daha da yükselişi söz konusu. Bitki bazlı yemekleri lezzetlendirmek üzere baharat kullanımının daha da artacağı ve adını duymadığımız farklı baharat çeşitlerinin hayatımıza gireceği konuşuluyor.

◊ Ham kakao çekirdeğinin içindeki beyaz yapışkan sıvı olan müsilaj artık çikolata yapımında şeker yerine kullanılmaya başlıyor.

◊ Tahin, Ortadoğu mutfaklarından çıkıp dünyayı dolaşmaya başlıyor. Yüksek kaliteli bitkisel bir protein olmasının bunda önemi büyük.

SİNEMA

TANIDIK KARAKTERLER, YEPYENİ HİKÂYELER

Uğur Vardan, Hürriyet sinema yazarı

◊ ‘Atatürk 1881-1919 (İkinci Film)’

İlk adımını bu yıl izlediğimiz ‘Atatürk 1881-1919’un devamı, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı öncesi verdiği

mücadeleye odaklanıyor.

Vizyonda

◊ ‘Rüya Senaryo’ (Dream Scenario)





Kristoffer Borgli’nin yönettiği çalışmada birçok insanın rüyasına giren Paul’ün yaşadıkları anlatılıyor. Filmin başrolünde Nicolas Cage var.

Vizyon tarihi: 26 Ocak

◊ ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’ (Dune: Part Two)

Denis Villeneuve’ün Frank Herbert’ın kült bilimkurgu serisi ‘Dune’dan yaptığı uyarlamanın ikinci adımında Paul Atreides’in ailesini yok edenlere karşı verdiği mücadeleyi izleyeceğiz. Ana karakteri

yine Timothée Chalamet canlandırıyor.

Vizyon tarihi: 1 Mart

◊ ‘Mickey 17’

‘Parazit’in yönetmeni Bong Joon-ho imzalı yapımda buzdan bir gezegenin kolonileştirme çabası anlatılıyor. Filmin başrollerinde Robert Pattinson, Mark Ruffalo ve Toni Collette var.

Vizyon tarihi: 29 Mart

◊ ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ (Kingdom of the Planet of the Apes)





Wes Ball’un yönettiği serinin yeni filmi hâkimiyetin tamamen maymunlara geçtiği ve insanların sessiz sakin yaşamaya zorunlu kılındığı bir evreni anlatıyor.

Vizyon tarihi: 24 Mayıs

◊ ‘Furiosa: Bir Mad Max Destanı’ (Furiosa: A Mad Max Saga)





‘Mad Max: Fury Road’daki Furiosa karakterinin kökenlerine odaklanan yapımı serinin yaratıcısı George Miller yönetmiş, başrolde Anya Taylor-Joy var.

Vizyon tarihi: 24 Mayıs

◊ ‘Joker: Folie à Deux’





Joaquin Phoenix şeytani karakteriyle bu yıl geri dönüyor. Filmde Harley Quinn’i Lady Gaga canlandırıyor. Yönetmen Todd Phillips.

Vizyon tarihi: 4 Ekim

KİTAP





EDEBİYATTA YILDIZLAR GEÇİDİ

İhsan Yılmaz, Hürriyet kültür-sanat yazarı

◊ ‘Ağustos’ta Görüşürüz’, Gabriel García Márquez, Can Yayınları: Büyülü gerçekçiliğin büyük ustasından sürpriz roman. Ölümünden 10 yıl sonra yayımlanacak romanın ailesinde veya Teksas Üniversitesi’nin kasasında saklandığı düşünülüyor. Tüm dünyanın merakla beklediği romanın bu yıl okurla buluşacağının müjdesi de verilmiş oldu böylece.

◊ ‘Labirent’, Amin Maalouf, Yapı Kredi Yayınları: Son olarak 2021 yılında ‘Empedokles’in Dostları’ adlı romanını okumuştuk Amin Maalouf’un. Küçük bir adada geçen bu distopya romanında umudun kapısını yine de açık bırakmıştı. Bakalım ‘Labirent’te okuru ne bekliyor?

◊ ‘Şehir ve Belirsiz Duvarları’, Haruki Murakami, Doğan Kitap: Japon edebiyatının üretken ismi Murakami’nin külliyatını yayımlamaya devam ediyor Doğan Kitap. Sevenleri yeni yılda da Murakami’nin o özel yazı dünyasından mahrum kalmayacak.

◊ ‘Pessoa’, Richard Zenith, Everest Yayınları: Portekiz edebiyatının büyük ustası Fernando Pessoa’nın Richard Zenith tarafından kaleme alınan biyografisi Everest Yayınları’nın iddialı kitaplarından biri ve büyük boy olarak yayımlanacak.

◊ ‘Yalnız Evler Soğuk Olur’, Selim İleri, Everest Yayınları: Usta yazar Selim İleri’nin yeni kitabı da bu yıl okurla buluşacak. Kitap hakkında detaylı bilgi verilmese de yeni bir Selim İleri kitabı her zaman heyecan yaratır.

Nobel ödüllü yazar Gabriel García Márquez’in kayıp romanı ölümünden 10 yıl sonra yayımlanacak. Yazar bu romanı yazarken bir yandan da demans hastalığıyla mücadele ediyordu.

TİYATRO

GÜÇLÜ OYUNCULAR, ŞAŞIRTICI MEKÂNLAR...

Bahar Çuhadar, 10Haber tiyatro yazarı





◊ ‘Aile Yalanları’, Zorlu PSM&Toy İstanbul&Melisa Sözen: 2023’ün son günlerinde prömiyer yaptıysa da çoğumuz 2024’te izleyeceğiz. Çağdaş yerli edebiyatın kıymetli ve üretken ismi Nermin Yıldırım’ın ‘Bavula Sığmayan’ adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarlanan oyun, ismiyle duyurduğu üzere bir aile öyküsü. Sahnede Ülkü Duru, Melisa Sözen, Müfit Kayacan gibi ‘iştah açıcı’ üç isim var. Yönetmen ise Hakan Emre Ünal.

◊ ‘Uykusuz Bir Rüya’, Salim/D22: D22’nin işleri hep belli bir seviyenin üstündedir, yeni oyun duyurusunu görünce meraklanmamak elde değil. Üstelik sahnede de, beyazperdede de seyretmenin keyfi başka olan Berkay Ateş olacak karşımızda. Ateş’in yazdığı, reji gözüne kendimizi güvenle teslim ettiğimiz Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun, memleketi Adana’dan İstanbul’a akrabalarının yanına gelen Salim’in öyküsünü anlatıyor.

◊ ‘Büyük Zarifi Apartmanı’, İstos Yapım: İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapan özel bir çalışma. Beyoğlu’nun

150 yıllık apartmanlarından Büyük Zarifi’nin odalarında izlediğimiz öyküler, kentin kaybolmakta olan çokkültürlü dokusunu anımsatıyor. Her gösterimde sadece 20 kişinin izleyebildiği oyun, bu köklü apartmanın parkelerinde, duvarlarında, kapısında asılı kalmış insan hikâyelerini dillendiriyor adeta. Yeni senede sahnelenmeye devam edecek, mekâna özgü bu bir nevi hafıza projesi olan oyunu yakalayın.

SERGİ

GÖZLER İSTANBUL’DA!

Erkan Aktuğ, Hürriyet kültür-sanat yazarı

◊ Küratör seçimi tartışmalarıyla tatsız şekilde gündeme gelse de kuşkusuz 2024’ün en önemli sanat etkinliği Iwona Blazwick küratörlüğündeki 18. İstanbul Bienali olacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding’in sponsorluğunda düzenlenen bienal, 14 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

◊ 2024’ün merakla beklenenlerinden biri de yıl ortası İstanbul Modern’de açılması planlanan Olafur Eliasson sergisi. Günümüzün en heyecan verici çağdaş sanatçılarından olan, aynı zamanda çevre aktivisti Eliasson 2019’da Londra Tate Modern’da açtığı retrospektif sergide iklim krizine dikkat çekmiş ve hayli ses getirmişti.

◊ Dünyanın en etkili modern sanat müzelerinden Tate Modern işbirliğiyle 2024 başında Artİstanbul Feshane’de açılacağı duyurulan sergi de yeni yılın merakla beklenen etkinliklerinden.

◊ Garanti Bankası’nın sanat kurumu Salt, 2024 sonbaharında Türkiye’de grafik tasarımın belirleyici bir rol kazanıp tasarımcının bir özne olarak öne çıktığı 1980’ler sonrasına odaklı bir sergi ve e-yayın hazırlığında...

◊ Pera Müzesi Mayıs-Temmuz 2024 tarihlerinde Bauhaus Üniversitesi işbirliğinde müzenin arşivine ve tarihi yapısına odaklanacağı bir sergi gerçekleştirecek.

Ayşegül Sönmez, sanat eleştirmeni

◊ 2024 yılında en çok, krizler yaratan küratör seçimiyle çok konuştuğumuz İstanbul Bienali’ni ve İstanbul Modern’de açılacak solo sergileri merak ediyorum.

◊ Yurtdışındaysa Londra’da açılacak ‘Entangled Pasts, 1768-now’ sergisini bekliyorum. Bir de Köln Ludwig Müzesi’ndeki Roni Horn solo sergisini...