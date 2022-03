18 yaşında ama 32 rekoru, 170 madalyası var

Haberin Devamı

Rio de Janeiro’da yapılan 13. ISF Dünya Okullar Yüzme Şampiyonası’nda Modafen Yüzme Takımı ülkemizdeki yüzme sporu tarihinde bir ilke imza attı ve Dünya Liseler Yüzme Şampiyonu oldu. Takımdaki Berke Saka, temsil için gittiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde Türk bayrağını taşıyan iki isimden biriydi. Şu an eğitimine Georgia Institute of Technology (Georgia Teknoloji Enstitüsü) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüzde 100 burslu olarak devam ediyor...



* Yüzmeye nasıl başladınız?

Anaokulunda başladım. Sonra okul takımına girdim. Gün geçtikçe yüzmeye olan tutkum arttı. Beşinci sınıfa geçerken Galatasaray Spor Kulübü’ne transfer oldum. Şu an Galatasaray’dayım ama aynı zamanda Amerika Ligi’nde Georgia Üniversitesi adına yarışıyorum.



* 32 rekor, 170 tane de madalya... Bu başarıları neye borçlusunuz?

Çok çalıştım. Amerika’ya gelmeden önce, yani geçen seneye kadar bir günüm şöyle geçiyordu: Sabah 5.30 antrenman, 8.30 okul başlangıcı, okuldan 16.00’da çıkış, 17.00 ile 18.00 arası tekrar antrenman... Eve gidişim saat 21.00 gibi oluyordu. Yemek yiyip ders çalışıyordum. Bir tek hafta sonları kendime vakit ayırabiliyordum. Cumartesi günleri arkadaşlarımla buluşuyordum, pazar günleri dinleniyordum. Şimdi Amerika’daki hayatım da buna çok benzer. Tek fark, artık sabah 6.30’da uyanıyorum. Çünkü yaşadığım yer antrenman yaptığım yere çok yakın.



* Aileniz size ne kadar destek oldu?

İlk günden beri ailem beni çok destekledi. Benden sonra kardeşim de sporcu oldu. Takım arkadaşlarımın, antrenörlerimin ve öğretmenlerimin desteğini de hep hissettim.



* Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde bayrağı taşırken neler hissettiniz?

Olimpiyatlar çocukluğumdan beri en büyük hayalimdi. Bu hissi nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Tüm Türkiye’yi arkamda hissettim. Bütün dünyanın izlediği bir yerde bayrağımızı taşımak beni en çok gururlandıran anlardan biriydi. Ben Tokyo’ya gidene kadar bayrağı taşıcağımı bilmiyordum, orada öğrendim, büyük sürpriz oldu.



* Hedefleriniz neler?

Kariyerim yeni başladı, buradaki antrenörlerim de öyle düşünüyor. Daha yeni yeni Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmaya başladım. Önümde birçok yarış var ve her yarışta bir kademe üste çıkabileceğimi düşünüyorum. Dünya şampiyonası, 2024 Olimpiyatları ve bunlar gibi birçok şampiyona var önümde...



* Eğitim hayatınız nasıl gidiyor?

Benim için eğitim uzun soluklu bir serüvendi. Bu noktaya gelene kadar çok programlı ve sistematik bir düzen içerisindeydim. Bu süreçte Modafen Okulları’ndan aldığım eğitim ve destek yolumu çizmemde çok önemli bir rol oynadı. Okulun bana en büyük katkısı özgür hareket edebilme alanı açması ve sorumluluk alma, analitik düşünme becerileri kazandırması oldu. Amerika’ya ilk geldiğimde endüstri mühendisliği okumayı düşünüyordum ama burada ilk iki yıl içinde genel dersleri aldığım için bölüm değişikliği yapabiliyorum. Yazılım ve kodlama bölümüne geçeceğim. Mesleğimi yaparken yüzmeyi de

bırakmayı düşünmüyorum, gidebildiğim en üst seviyeye çıkmayı planlıyorum.



* Arkadaşlarınıza, sosyalleşmeye vakit ayırabiliyor musunuz?

Burada dersler ve sınavlar çok zor ama beklediğimden daha kısa sürede alıştım. Cumartesi sabahları antrenman var, ondan sonra zamanımı arkadaşlarımla ve ders çalışarak geçiriyorum. Arkadaş çevrem geniş. Beraber yemeklere gidiyoruz, birlikte ders çalışıyoruz...



* Spor dışında nelerle ilgileniyorsunuz?

Hobilerim arasında resim yapmak var. Koleksiyon yapmayı da çok seviyorum. Figürlere ilgiliyim. Star Wars koleksiyonum var.