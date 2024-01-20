100 kişiye yeni yıl kararlarını ve uygulamanın nasıl gittiğini sorduk: 2024’te kendimize odaklanmak, yeni yerler görmek ve spor yapmak istiyoruz

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Her yeni yılda hayatımızda yeni bir sayfa açmak, bazı alışkanlıklarımızdan kurtulmak ya da bazı yeni alışkanlıklar edinmek isteriz. Takvim üzerinde tarihin değişmesi de bu kararları almak ve uygulamak için iyi bir motivasyondur.

Yeni bir yılın başlaması zihnimizin de başlangıca hazırlanmasına aracılık ediyor. Bir önceki yılın da muhakemesini yaparak önümüzdeki 365 günde “Neyi, nasıl daha iyi yapabilirim” sorusunun peşine düşüyoruz.

Uzmanlar yeni yılın ilk gününden itibaren belirlediğimiz hedefler doğrultusunda adım atmanın, hepsini gerçekleştiremesek de bu anlamda çaba sarf etmenin kendimize olan güvenimizi ve inancımızı tazelemenin, yeteneklerimizi ortaya çıkarmanın en iyi yollarından biri olduğunu söylüyor. Ancak 1.000 kişiyle yapılan Forbes anketi kararların ömrünün yaklaşık 3 ay sürdüğünü, katılımcıların yüzde 8’inin ilk aydan pes ederken, yüzde 22’sinin iki ay, yüzde 22’sinin üç ay ve yüzde 13’ünün dört ay dayandığını ortaya koyuyor. Verilere göre katılımcıların sadece yüzde 6’sı yeni yıl kararlarını bir sonraki yıla taşımayı başarmış. 17 Ocak’ın -resmi olmasa da ABD’de ve sosyal medyada ‘yeni yıl kararlarına boş verme günü’ (Ditch New Year’s Resolution Day) olarak kutlandığını da hatırlatalım.

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İlk 21 gününü geride bırakırken 100 kişiye aldıkları yeni yıl kararlarını ve ne kadar uygulayabildiklerini sorduk... 25-75 yaş arası kadın ve erkeklerin katıldığı bu mini araştırmamızda en çok verilen yeni yıl kararı kendiyle barışmak, kendini daha çok sevmek ve kendine kişisel zaman ayırmak... Ayrıca katılımcıların yüksek çoğunluğu bu yıl daha çok seyahat etmek ve spora başlamak istediğini söyledi. Sağlıklı beslenmek, kilo vermek, yeni bir işe başlamak ve İstanbul’dan taşınmak da diğer yeni yıl kararlarından.

Uygulamaya henüz geçememiş olanların ortak mazereti aralık ayından beri süregelen grip salgını... Bazılarıysa “Ha bugün, ha yarın” diyerek başlamayı bekliyor... Spora yazılarak, seyahat biletlerini şimdiden satın alarak ve eve birçok kitap siparişi vererek ilk adımı atanların sayısı da oldukça fazla...

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‘BAŞLAMAK YERİNE İSTİKRARI KORUMAK BAZEN DAHA ZOR’



Şafak Ünal (41), halkla ilişkiler uzmanı

Yıldönümlerine inanmam, 31 Aralık’ı ertesi günden farklı kılan şey sadece düşüncedir, ölçüt yüklediğimiz anlamdır. Ama işte tam da bu sebeple bana iyi gelmeyen her şeyi ve herkesi 2023’te bırakma kararı aldım. İşi, kişiyi, kendimde tutunduğum hissi... Şu ana kadar çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda bu yıl pandemiyle birlikte ara verdiğim, her fırsatta seyahat etme alışkanlığına geri dönmeyi planlıyorum. Pasaport yeniletip üç rota belirledim, dördüncünün hayalindeyim. Düzenli spor ve temiz beslenme de bu yıla kadar devam ettiği gibi gitsin, başka bir şey istemem, ki başlamak yerine istikrarı korumak bazen daha bile zor oluyor. Birde 2024’te kesinlikle mutlu bir aşk yaşama kararı aldım ama bu konuyu uygulamaya nereden başlayacağımı bilemiyorum.

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‘KENDİMİ DAHA DA ÇOK SEVMEK...’



Serena Karamızrak (38), iletişimci

Yeni yıl kararlarım: Daha çok kitap okumak, daha çok seyahat etmek, kendime daha çok zaman ayırmak, yeniden spora başlamak, arkadaşımın yaptığı meditasyon çalışmalarına katılmak ve kendimi daha da çok sevmek. Bu kararları uygulamaya başladım. Yeni yıla en sevdiğim şehirde girdim. Yeni yılın ilk günü uzun yürüyüşler yaptım. Kendime yeni kitaplar aldım. Kendimi çok daha iyi ve enerjik hissediyorum. İnsanın yaptığı en iyi yatırım kendine yaptığı yatırım...

‘SAĞLIKLI BİR BEDENDE DÜZ BİR KARIN BENİ ŞİMDİDEN HEYECANLANDIRIYOR ’

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Şeyma Öncü (28), işletme sahibi

Her yeni yılda olduğu gibi içimde yeni başlangıç ve hedeflerin heyecanı, kararlılığı var. Bunlara ulaşabilmek için kendime istikrar sözü verdim. En büyük hedeflerimden biri, düzenli bir egzersiz programıyla ayvadan biraz büyük, kavundan hallice göbeğimden kurtulmak. Sağlıklı bir bedende düz bir karın beni şimdiden heyecanlandırıyor ve umarım bu heyecan beni kamçılar. Bir diğer hedefimse stresle baş edebilmeyi öğrenmek. Oldukça stresli bir hayatım var. Artık sağlığımı tehdit etme noktasına geldiği için kendime yapacağım en büyük iyilik sanırım stresle başa çıkmayı öğrenmek. Yeni bir hobi edinip profesyonel bir destekle kendimi bu durumla başa çıkmaya hazırlayabilirim. Sanırım bana en iyi gelen şey gezmek, yeni yerler görmek ve bu yerler ve deneyimlerle ilgili kendi yorumumla minik minik notlar tutmak. Umarım hedeflerime ulaştığım, iç huzuru yakaladığım, stresle başa çıkabildiğim ve yerimde saymadan kendime bir şeyler katabildiğim, daha iyi insan

olabildiğim bir yıl olur.

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‘GELECEK İÇİN BİRİKİM YAPMAYA BAŞLADIM’



Özlem Aktaş (29), moda tasarımcısı

Bu yıl öncelikli hedefim meditasyon yaparak daha çok kendime, beklentilerime ve isteklerime odaklanmak. İleriki dönemlerde hayal ettiğim doğayla iç içe yaşam adına küçük de olsa hayatımda öncelik sıralaması yaparak birikim yapmak vardı ve buna başladım. İşimde başarı diğer hedeflerim arasında. Sınırlarımı zorlayarak tecrübem olmayan alanlarda deneyim edinmeye başladım. Kararlarım arasına motivasyonumu arttıracak küçük seyahatler ekledim ve onları yazın gerçekleştireceğim.

‘İSTANBUL’DAN TAŞINIP DOĞAYLA BARIŞMAK’



Murat Şanlı (45), yiyecek-içecek müdürü

Sağlık açısından kendimi yenilemek, check-up yaptırmak, eşime ve arkadaşlarıma vakit ayırmak, kilo vermek, spor ve meditasyon yapmak gibi birçok kararım var. Ancak bunları önceliklendirmek ve gerçekçi bir plan yapmak gerekiyor. Tüm bunların gerçekleşmesini sağlayacak ilk hamlem İstanbul’dan taşınıp doğayla barışmak olacak.

‘FARKINDALIKLA ÖNÜMDEKİ BARİYERLERİ KALDIRMAK İSTİYORUM’



Sinem Semerci (40), basın ve halkla ilişkiler uzmanı

Bu yıl en önemli kararlarımdan biri kendime ve kızıma ayıracağım zamanı arttırmak. Daha çok vakit geçirmeyi ve

birlikte daha çok seyahat etmeyi planlıyorum ki şimdiden bu planlarımı hayata geçirecek aksiyonları almaya başladım. Tiyatro, bu yıl yapmayı en çok istediğim sanatsal aktivite. Geçtiğimiz yıl meditasyon ve kişisel gelişim alanında yaptığım çalışmaları bu yıl daha da arttırarak bu alanda kazandığım farkındalıkla önümdeki bariyerleri tamamen kaldırmayı hedefliyorum.

‘ZAMANIN KIYMETİNİ DAHA ÇOK BİLEBİLMEYİ HEDEFLİYORUM’

Gülnur Öztürk (39), marka iletişim uzmanı

40 yaşına yaklaşırken yeni yılda zamanın kıymetini daha çok bilebilmeyi, zamanımı kendim için daha verimli hale getirebilmeyi hedefliyorum. Bunun için sabahları daha erken uyanmaya başladım. Yaptığım şeyleri sadeleştirmek, çok parçaya bölünmek yerine istikrarla bir-iki şeye odaklanmak istiyorum. Çalışan bir anne olarak hayatım yeterince parça parça, o yüzden odaklanmayı tercih ediyorum. Sosyal medyada daha az savrulup kitap okumak, bana bir şey katmayan dizileri izlemek yerine spora vakit ayırmak gibi küçük değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Gereksiz para harcamak yerine bu parayı kontrollü kullanıp görmek istediğim yeni yerlere seyahat için ayırabilmeyi istiyorum.

SAĞLIKLI BESLENMEK, DAHA AZ TELEFON KULLANMAK, GRİ BÖLGELERİ KABUL ETMEK...

Merve Karan (38), ressam:

Kendimle ve dünyayla daha çok bağlantıda olmak, bütünün ve kendi hayrıma iyileşmeye köprülük etmek yeni yıl kararlarımdan. Meditasyona devam ediyorum. Kendimle daha çok konuşuyorum; hislerime, beden algıma bakıyorum.

Cem Y. (23), öğrenci:

Kolayca mezun olmayı ve mesleğime adım atmayı, ayrıca bol bol seyahate çıkmayı istiyorum.

Ebru K. (45), koordinatör:

Yeni yılda bol bol kendimle vakit geçirmek, çocuklarımla daha sık ilgilenmek ve biraz daha zayıflamak istiyorum.

Hakan K, (43), otel işletmecisi:

İşim otel olduğu için çok fazla yoğunluk oluyor ve bu yoğunluktan dolayı kendime vakit ayırmayı başaramıyorum. Bu yıl kendime zaman ayırıp yeşil pasaportumu verimli kullanmak istiyorum.

Aysu T. (40), öğretmen:

Toksik insanlardan arınmak ve kendimle baş başa kalmak, kendime daha çok değer vermek istiyorum.

Ceylin B. (46), avukat:

Kendime daha fazla vakit ayırmak ve kıskanç, kibirli insanlardan arınmak istiyorum.

Hande Sönmez (37), reklamcı:

Sağlıklı beslenmek, check-up yaptırmak ve de daha az telefon kullanmak istiyorum.

Melike Sönmez (64), emekli:

Daha çok su içmek, görmediğim yerleri görmek, yeni yemekler denemek istiyorum.

Bertan Öncü (39), barmen:

Daha dengeli beslenmek, daha dengeli spor yapmak, gri bölgeleri kabul etmek, hayatı siyah-beyaz olarak görmekten vazgeçmek... Ufak ufak başladım.

Ecem Erdoğan (28), aşçı:

Yeni yıl kararım, çocuktan sonra geçen seneye göre daha stressiz ve kafama bir şeyleri daha az takarak yaşamak. Uygulamak için çabalıyorum. Bu tarz bir davranışım ya da düşüncem olduğu zaman kendimi durdurmaya çalışıyorum.

Ezgi Aktaş (28), iletişim uzmanı:

İki kişiyle ulaşabileceğim mutlu ve huzurlu ortama 10 kişiyle ulaşmaya çalışmayacağım. Hayatımda daha fazla enerji olacak. İyi niyetimi suiistimal eden insanlar hayatımda yer almayacak.

‘İÇGÜDÜSEL OLARAK YAŞAMIMIZIN ANLAMINI FARK ETMEYE YÖNELİK ARZU DUYUYORUZ’



Klinik psikolog Mustafa Şen



Yaşamı dört temel alanla açıklayacak olsak beden, ilişki, başarı ve gelecek olarak ifade edebiliriz. Bunların en önemlisi beden alanıdır çünkü beden sağlığı ruhsal sağlıkla yakın bir ilişki içindedir. Bu nedenle araştırma sonuçlarında da

görüleceği üzere kilo vermek, spor yapmak ve sağlıklı beslenmek psikolojik olarak da iyi hissetmemizi sağlar. Çünkü bunlar ruhsal iyilik hali için gerekli olan birçok hormonu salgılamamızı sağlar. Bir diğer önemli alansa insanın anlam arayışıdır. Hayat koşturmacası ve geçim derdi özümüzle temas etmeyi, duygu dünyamızı, kendi benliğimizi gerçekten tanımayı, değerlerimizi fark etmeyi oldukça zorlaştırıyor. Bu yüzden içgüdüsel olarak değerlerimize, yaşamımızın anlamını fark etmeye özümüzle temas etmeye yönelik arzu duyuyor ve bu yönde hedefler belirliyoruz. Hangi alanda eksik enerjimiz varsa farkında olarak ya da olmayarak, daha iyi olmak ve dengeli bir yaşam sürmek için içgüdüsel olarak o alandaki ihtiyacımızı karşılamaya yönelik hedefler koyuyor ve dengeli olarak yaşamaya çalışıyoruz.