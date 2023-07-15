Yüzümüz için önlem alma vakti

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1- ARITILMIŞ AVOKADO YAĞI

Mustela SPF50+ Çok Yüksek Koruma Faktörlü Güneş Stick



Metin Uyar ürünü şöyle anlatıyor: “Yenidoğandan itibaren tüm cilt tiplerinin nem bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur. Yüksek toleranslı koruyucu filtreler ve arıtılmış avokado yağı içeriyor. Yoğun E vitamini sayesinde hücre koruması sağlar.” 9 ml, 550 lira.

2- PARFÜM İÇERMİYOR



Isntree Hyaluronic Acid Airy Sun Stick SPF 50 + PA ++++



“Eski ve yeni nesil kimyasal filtreler, parfüm ve esansiyel yağ içermiyor. Seramit, 7 farklı moleküler boyutta hyalüronik asit gibi içerikleriyle ve hafif pudralı saten bitişiyle en sevdiğim stick ürün. Cildimle en iyi anlaşan ürün bu” diyor Çisem Çakır. 22 gr, 807 lira.

3- BEYAZLIK BIRAKMIYOR



AVENE Stick Zones Sensibles SPF50+



Yüksek koruma faktörü ve suya dayanıklı, antioksidan etkili, yüzme veya terleme gibi durumlarda da koruma sağlıyor. Yüzde beyazlık bırakmayan krem, hassas ciltlere uygun. Ezgi Özkur, Sibel Berksoy, Güneş Ertürk tavsiyesi. 8 gr, 689 lira.

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4- CİLT RENGİ DEĞİŞMİYOR



Shiseido Güneşe Karşı Koruyucu Şeffaf Stick SPF50-GSC Clear Stick UV Protector SPF 50



Krem şeffaf yapısı sayesinde ciltte renk değişimine yol açmıyor. İçerdiği ‘wetforce’ teknolojisi nedeniyle su veya terle temas ettiğinde koruyucu özelliği daha da artıyor. 20 gr, 1.560 lira.

5- UV VE MAVİ IŞIĞA KARŞI...



Cosmed Sun Essential Invisible Stick Güneş Kremi Spf50



Damla Durak “Cosmed’in güneşe karşı korunmada etkili ürünleri olduğuna inanıyorum. Bu stick koruyucu hem kimyasal hem fiziksel filtrelerle UV ve mavi ışığa karşı geniş spektrumlu koruma sağlıyor” diyor. 20 gr, 329 lira.

6- AÇIK TENLİLERE UYGUN



Uriage Bariesun Spf 50 Stick Invisible 8 gr Hassas Bölgeler İçin Güneş



Koruyucu Stick İçeriğinde shea yağı, E ve C vitamini var. Krem normal, hassas ve açık tenli ciltler için uygun. Ürün aynı zamanda suya dayanıklı. Ezgi Özkur ve Pelin Hasçalık tavsiye ediyor. 30 ml, 248 lira.

7- TRANSPARAN KORUYUCU



Supergoop! Glow Stick Glow Stick Güneş Kremi SPF 50 PA++++



Valerie Dayan öneriyor: “Kuru ve normal ciltlere uygun olan transparan güneş koruyucu stick sanki ciltte yokmuş gibi bir his veriyor. Güneşten koruyucu kullanmayı sevmeyenleri bile ikna edebilir.” 20 gr, 989 lira.

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8- DOĞAL ÖZLÜ

Badger Clear Zinc Kokusuz Güneş Kremi Stick SPF 35



Esra Er: “Gözenekleri tıkamıyor, parfüm ve boya içermiyor. Ürün kolay sürülüyor. Hassas ciltler için kullanılabilir. Mineral çinko oksit formülüyle doğal koruma sağlıyor. Suya dayanıklı. Ürünün ‘Leaping Bunny’ logosu var.” 18,4 gr, 449 lira.

9- VEGAN ÜRÜN



Beauty of Joseon Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF 50+ PA++++



Çisem Çakır: “İçinde dayanıklı yeni nesil kimyasal filtreler var. Mat bitişli bir ürün, karma ve yağlı cilde uygun. Cilt bakımı için bitkisel içeriği var. Parfüm ve esansiyel yağ içermiyor, ayrıca vegan.” 18 gr, 561 lira.

10- ADETA BİR KALKAN



Bade Natural Doğal Güneş Koruyucu Stick SPF+30



Damla Durak önerisi için “Bu tavsiyem tamamen doğal ürünler kullanmayı seçenler için çok uygun. Yüzde 100 doğal filtrelerle formüle edilen bu ürün UVA ve UVB’ye karşı adeta bir kalkan görevi görerek cildi koruyor” diyor. 30 ml, 304 lira.