Yumuşacık dudaklar, mutlu gülüşler 

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Alp Kavaşoğlu, makyöz

Asena Sarıbatur, dijital içerik üreticisi

Cüneyt Seven, makyöz

Damla Durak, Elle dergisi moda ve güzellik yazarı

Ezgi Özkur, dermatolog

Neslişah Şatıroğlu, Hürriyet Ekler stil yazarı

Rachel Araz, dijital içerik üreticisi

Selen Karabulut, makyöz

Dr. Sevil Bali, estetik uzmanı

Tuana Yücel, dijital içerik üreticisi

1-Mentolle ferahlatıyor

Carmex Dudak Balmı

Soğuktan etkilenen dudakları nemlendiren renksiz bir dudak balmı. Mentollü içeriğiyle dudakları ferahlatıyor. Damla Durak, Rachel Araz, Selen Karabulut ve Tuana Yücel tavsiye ediyor (109 lira-10 gr).



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Sephora Collection Dudak Balmı

Dudakların günlük bakım ihtiyacını karşılıyor. Kiraz, karpuz, Hindistan cevizi, şeftali, vanilya, muz gibi seçenekleri de var. Cüneyt Seven, Neslişah Şatıroğlu öneriyor (79 lira-3,5 gram).



3-Bakım yapıyor

Blistex Lip Relief Cream

İçeriğindeki kafur ve timolle tam bir kurtarıcı. Yoğun yapısıyla dudakları onarıyor, bakımlı ve canlı görünmesine yardımcı oluyor. Cüneyt Seven ve Tuana Yücel önerisi (30 lira-6 ml).



4-Nemi hapsediyor

Vaseline Dudak Kremi

Parafinden elde edilen vazelin dudaklarda da kullanılıyor. Nemi hapseden özelliğiyle kalıntı bırakmıyor. Yağlı olmayan formülü sayesinde kolayca sürülüyor ve dudaklara doğal bir parlaklık kazandırıyor. Sevil Bali öneriyor (89 lira-20 gr).



5-Renk ve parfüm içermiyor

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Bioderma Atoderm Dudak Balmı

Ezgi Özkur’un önerisi olan nemlendirici, formülündeki shea ve soya yağı sayesinde dudakları uzun süre nemli tutuyor. Üstelik renk veya parfüm içermiyor. Gün içinde tazelemeye de uygun (152 lira-15 ml).



6-‘Gerçek bir fenomen’

Nivea Böğürtlen Dudak Bakım Kremi

Damla Durak “Lise yıllarımdan beri kullandığım, vazgeçilmezim olan bu ürün benim için gerçek bir fenomen. Bittikçe yenisini alıyorum ve ne zaman sürsem verdiği renk sayesinde çevremdekilerden ‘dudağında ne var’ sorusunu duyuyorum” diyor (44 lira-4,8 gr).



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Nyx Milky Gloss

Alp Kavaşoğlu “Vegan sütlü formülüyle dudakları 12 saate kadar nemlendirmeyi başarıyor. Oldukça etkili ve hiçbir hayvansal hammadde içermiyor” yorumunu yapıyor (195 lira-4 ml).



8-Doğal yağlar

Burt’s Bees Dudak Bakım Kremi

İçeriğindeki balmumu, ayçiçeği ve Hindistan cevizi yağlarıyla dudaklarınızın pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını destekliyor. Asena Sarıbatur’un önerisi (153 lira-4,25 gr).



9-Ciddi kuruluk için

Lansinoh Lanonlin Dudak Balmı

Aplikatörüyle kolayca uygulanabiliyor. Neslişah Şatıroğlu “Çok ciddi dudak kuruluğu yaşayanlar için şiddetle tavsiye ederim. Yüzde 100 doğal içerikli olması da içimi rahatlatıyor” diyor (89 lira-7 gr).



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La Roche Posay Cicaplast Dudak Kremi

Ezgi Özkur “Çatlamış dudakları onarmak için içeriğinde pantenol de var. Tahriş olmuş cildin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Parfüm veya renklendirici de içermiyor” yorumunu yapıyor (164 lira-7.5 ml).



Bunlar da var…

11-Clinique Almost Lipstick Black Honey: Dudağı nemlendirirken güzel bir renk de veriyor (390 lira-2 gr).

12-Gulsha Rose Kiss: Gül esansiyel yağı içeren bu dudak balmı sayesinde dudaklar gün boyu nemli kalıyor ve soğuktan oluşan o gerginlik hissi geçiyor (259 lira-2 gr).

13-Frudia Dudak Balmı: Ballı ve yabanmersinli yoğun nemlendirici dudak balmını akşam uyumadan sürdüğünüzde sabah iyi bir sonuç alabilirsiniz (100 lira-10 gr).

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14-Bepanthol Dudak Bakım Kremi: Tüp şeklindeki krem provitamin B5 ve E vitaminiyle kuruyan ve çatlayan dudakları anında nemlendiriyor (75 lira-7,5 gr).

15-Maybelline Lifter Gloss: İçerdiği hyalüronik asitle dudakları nemlendiriyor ve canlandırıyor. Aynı zamanda lifting etkisi veriyor ve daha dolgun bir görünüm elde etmemizi sağlıyor (143 lira-5 gr).

16-Petite Maison Dudak Nemlendiricisi: Çatlamış ve pürüzlü görünümü azaltıyor ve dudakların sürekli nemli kalmasına yardımcı oluyor. (79 lira-12 ml).

17-Decubal Dudak Balmı: Kuru ve tahriş olmuş ciltler için ekstra yumuşatıcı ve yatıştırıcı özelliğe sahip. Hem dudak için kullanılıyor hem de eller ve dirsekler gibi vücudun kuruyan diğer bölgelerine de uygun. (166 lira-30 ml).