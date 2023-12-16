Yılın rengi şefkatli, romantik ve nazik

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Her yıl Pantone ile renk dünyasında yeni bir hikâye yazılıyor ve bu hikâye tasarımcılar, sanatçılar ve modaseverler için ilham kaynağı oluyor. 2024’ün merakla beklenen rengi de geçen hafta açıklandı. Pembe ve turuncu arasında yumuşak ve pastel bir tona sahip olan ‘peach fuzz’ yani şeftali tüyü, nazik, hassas ve şefkatli haliyle 2024’ten beklentimizi simgeliyor adeta. Geçmişle modern dünya arasında bir rengi simgelediği düşünülen ‘şeftali tüyü’ için Pantone’nin internet sitesinde şu ifadeler kullanılıyor: “Hassas, tatlı ve ferah bir ton olan ‘şeftali tüyü’ yeni bir modernlik anlayışını çağrıştırıyor. Zihni, bedeni ve ruhu zenginleştirme ve besleme konusundaki insan deneyimini merkeze alan bu renk, aynı zamanda dijital dünyaya güzellik getiren, derinliğe sahip, oldukça sofistike ve çağdaş bir ton olma özelliğini taşıyor. Şiirsel, romantik ve vintage bir havaya sahip bu şeftali tonu geçmişi çağdaş bir havayla yansıtıyor.”

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Bu rengin seçilmesinin arkasındaysa barışçıl bir gelecek hayali ve birlik olmaya duyulan istek yatıyor. Bunun için de içerisinde empati ve şefkat barındıran bir renk seçme arzusuyla yola çıkılıyor. Hem dokunma hissi uyandıran hem de sevdiklerimize yakın olma, kendimize, kim olduğumuza uyum sağlama izni veren bu sıcak ton, sessiz bir anın tadını çıkarırken aldığımız hazzı da ifade ediyor Pantone’ye göre...

Modada şeftali tüyü etkisi

Eylül ve ekim aylarında, 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının sergilendiği moda haftaları bize bu rengin popüler olabileceğine dair ipuçlarını önden vermişti aslında. Acne Studios, Jil Sander, Bottega Veneta, Balmain, Missoni ve Prabal Grung gibi dünya devi markalarda bu renkte tasarlanmış birçok parçaya rastlamıştık. Her ne kadar bahar aylarında bu rengi daha göreceğimiz aşikâr olsa da kış stilinize nazik ve yumuşak bir dokunuş yapmak için şimdiden dolabınıza ekleyebilirsiniz. Farklı renklerle eşleştirmekte zorlanabileceğiniz bu ton için renk kombinasyon önerilerini, podyumlardan ilhamla paylaşıyoruz:

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Bordo: Bottega Veneta bu yumuşak rengi, tavrıyla zıt olacak şekilde, gösterişli bir renk olan bordoyla kullanarak eşsiz bir denge yakalamış. Şeftali tonunu ortaya çıkarmak için harika bir eşleşme olmuş.

Gri: Şeftalinin bu tonunun romantik doğasını, çekiciliğinden uzaklaştırmadan dengeleyecek en ideal renklerden biri de gri... 16Arlington’ın 2024 koleksiyonu bu konuda ilham verebilir.

Taba: Hem trend odaklı hem de zamansız hissettirecek bir renk birlikteliği peşindeyseniz taba tonlarındaki parçalarla kullanmayı deneyin. Bana kalırsa, bu rengi eşleştirmek için en kolay renklerden biri taba.

Acı kahve: Kış sezonunun en popüler renklerinden biri olan acı kahve, bahar aylarında güçlü bir etki yaratmak için şeftali tonlarıyla birlikte kullanılabilir. Acne Studios’un şeftali tüyü rengindeki elbiseyi, kahve bir deri trençkotla eşleştirmesi bize ilham verdi.

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HER TARZA UYGUN

Bu renge yalnızca aksesuarlarınızda da yer verebilirsiniz.

Guess, 4.260 lira

Doğal makyajlar için ideal bir ton.MAC Cosmetics,569 lirarBordo bir deri ceketle tamamlayın.Massimo Dutti, 2.700 liraŞeftalinin farklı tonlarındaki bu mont stilinize renk katacak.Yargıcı, 3.599,20 lira