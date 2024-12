Yılın en ışıltılı zamanı geldi

Haberin Devamı

Özellikle son birkaç senedir, yeni bir yılı karşılamaya haftalar kala şehrin farklı yerlerinde bol şenlikli festival alanları kurulmaya başlıyor. Bu alanlardaki yılbaşına özel etkinliklere ilgi gerçekten büyük. Program belli olur olmaz erken dönem biletler satışa çıkıyor, ortam Avrupa’daki ‘christmas market’ları (noel pazarları) aratmıyor. Şehrin en büyük yılbaşı festivallerinden, KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Wonder Village da geçen hafta kapısını açtı, 29 Aralık’a kadar sürecek.

Geçtiğimiz hafta sonu gittim Wonder Village’a. Geçen seneden çok daha görkemli olmuş ve güzelleşmiş etkinlik alanı. Girişte sizi kocaman bir yılbaşı ağacı karşılıyor. Bir tarafta atlıkarınca ve sosyal medya hesaplarınız için eğlenceli fotoğraflar çekebileceğiniz kocaman yılbaşı figürlerinin olduğu maket heykeller sıralanmış. Aklınız karışmasın, çocuklar için değil, zaten çocuklardan çok yetişkinler bu maketlerin önünde sıraya girmişti. Festival alanında katılacak etkinlik çok. Mesela Games for All çadırında langırt ve ödüllü başka masa oyunları var. Katılım ücreti 75 ila 125 lira. Hemen her yılbaşı festival alanına kurulan buz pisti şüphesiz Wonder Village’ın en çok ilgi gören, önünde kuyruk olan alanlarından biri. Seanslar saat başı, 40 dakikası 450 lira. Çarpışan arabaya bineyim derseniz 5 dakikası 190 lira.

Haberin Devamı

Etrafı turlarken hediyelik eşya stantlarıyla karşılaşacaksınız; eşe dosta yılbaşı hediyesi almak istiyorsanız göz atılabilir. Bu arada festival alanına yemek yemeden gitmenizi tavsiye ederim. Alana restoranların pop-up (sınırlı, kısa süreli) çadırları kurulu, seçenek çok. Pilavcısı da var, pizzacısı da… GG Pizza’da pizzalar 380-500 lira, Dr. Sosis’te sosisliler 380-420 lira, Padre Burger Works’te menüler 390-500 lira, Kuka Çiftlik’te menüler 375-450 lira arasında. Ben Dr. Sosis’te trüflü frankfurter’i (400 lira) denedim, çok sevdim. Porsiyonu büyüktü. Festival alanlarında ‘lezzetli’ yemek bulmak zordur ama buraya kurulan stantlar iyi markalara ait olduğu için yiyeceklerinizden lezzet bakımından şüpheniz olmasın.

Haberin Devamı

Ödeme uygulama üzerinden

Bu arada etkinlik alanına girdiğinizde telefonunuza bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamaya harcayacağınız kadar para yüklüyorsunuz ve tüm stantlarda ödemelerinizi uygulama üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Açık alanda yapılan bir etkinlik olduğu için sıkı giyinmekte fayda var ve çantanızda mutlaka bir şemsiye olsun, malum yağmur, kar aylarındayız…

Wonder Village pazartesi ve salı günleri kapalı. Çarşamba, perşembe ve cuma 16.00-24.00 arasında açık. Çarşamba günleri konser alanında 21.00’de film gösterimleri oluyor. Festivale cumartesi-pazar iki seans halinde girebiliyorsunuz. 12.00-17.30 arası birinci seans için bilet fiyatı 450 lira. 18.30-24.00 arasındaysa konserler oluyor, 21.30’da Kalben, Feridun Düzağaç, Selin ve Emir Yargın gibi isimler sahneye çıkıyor. Bu akşam sahnede Mirkelam olacak. İkinci seansın bilet fiyatı konser günleri 500-700 lira arasında değişiyor. Biletleri biletix.com’dan satın alabilirsiniz.

Bunlar da var...

Haberin Devamı

◊ Winter Town İstanbul festivali 20-29 Aralık’ta Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek. 9 gün sürecek etkinlik kapsamında alana hediyelik eşya stantları, buz pisti, panayır oyun alanları ve yeme-içme stantları kurulacak. Akşamları 21.30 itibariyle de konserler olacak. 20 Aralık’ta Yaşar (600 lira), 23 Aralık’ta Zeynep Bastık (650 lira), 25 Aralık’ta Edis (650 lira) sahnede. iticket.com.tr

◊ Avcılar’daki Dream Park İstanbul’da da yeni yıl için festival alanı kuruldu. Winter Land 30 Aralık’a kadar sürecek, etkinlik boyunca hediyelik eşya ve sokak lezzetleri stantları kurulup buz pateni, lunapark aktiviteleri olacak. Aynı zamanda ünlü isimler konser verecek. Bu akşam Kalben, 14 Aralık’ta Burak Kut, 18 Aralık’ta Evdeki Saat sahnede olacak. Festival için kapı açılış saati 14.00. Bilet fiyatı 440 lira. bubilet.com.tr

Haberin Devamı

◊ Zorlu Center’ın meydan katına Zorlu Yeni Yıl Köyü açıldı, 31 Aralık’a kadar devam edecek. Etkinlik alanında markaların hediyelik eşya stantları var, sevdiklerinize hediye almak istiyorsanız aklınızda olsun. Gün boyu şovlar da gerçekleşecek. İskender Paydaş ve Şevval Sam 13 Aralık 19.30’da konser verecek. Ücretsiz konsere katılmak için Zorlu World uygulamasından QR kodu almanız yeterli.

◊ Vadistanbul’da da ücretsiz yılbaşı festivali başladı, 31 Aralık’a kadar devam edecek. Sokak lezzetlerinin olduğu pop-up mekânlar, hediyelik eşya stantları var. Ayrıca yapay kar yağdırılan

etkinlik alanında DJ performansları ve konserler gerçekleşecek.

Ah geceler...

Haberin Devamı

◊ Selami Şahin bu gece 22.00’de Nossa Costa sahnesinde. (0212) 560 17 17

◊ Özlem Başar bu gece 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

◊ Mert Davran yarın 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Sakiler yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Mert Demir 11 Aralık Çarşamba 23.00’te

Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Begüm Obiz 11 Aralık 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için:

@kortoistanbul

◊ Kaan Yorulmaz 12 Aralık Perşembe 23.30’da Aztek’te çalacak. (0212) 247 59 01

◊ Zara ve Cenk Eren 13 Aralık Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Müjde Kızılkan bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

7/24 yetmez

◊ Easy Arnavutköy’ün alt katında, eski Otuzyedi’nin yerinde yeni bir gece kulübü açıldı. Close Arnavutköy’de ağırlıklı Türkçe çalıyor. Çarşambadan cumaya 22.30-3.30 arasında açık.

@closearnavutkoy

◊ Bağdat Caddesi’ndeki Folks, yeni menü ve kokteyl çalışmalarına başlamış. Farklı lezzetleri sunmalarına daha var ama Aslı’nın (Yayın yönetmenimiz Aslı Çakır) yeni bar şefleri Sarp Sevinç’in birkaç kokteylini tatma şansı olmuş. Pornstar martini gibi klasikleri de kuzukulaklı, limon havyarlı, fesleğenli farklı denemelerini de pek beğenmiş. Anladığım Folks, Cadde’nin en iyi kokteyl barı olacak gibi görünüyor.