Yıldızların altında sinema

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus

25 Temmuz: ‘Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz’

8 Ağustos: ‘Joker’

15 Ağustos: ‘Dunkirk’

Gösterimler 21.00’de.

Biletleri otelin gişesinden satın alabilirsiniz. 85 lira.

Bilgi ve rezervasyon için: (0212) 381 40 00

Bir Yaz Gecesi Festivali

Beykoz Kundura-İstanbul

29 Temmuz: ‘Pembe Panter’

30 Temmuz: ‘Karanlıkta Bir Çığlık’ 13 Ağustos:

‘Tiffany’de Kahvaltı’

Gösterimler 21.00’de.

Biletler beykozkundura.com adresinde. 100 lira.

CerModern-Ankara

28 Temmuz: ‘Licorice Pizza’

29 Temmuz: ‘Süper Kahramanlar’

Gösterimler 20.30’da.

Biletler biletinial.com adresinde. 30 lira.

Swissôtel The Bosphorus-İstanbul

1 Ağustos: ‘The Gentlemen’

8 Ağustos: ‘Gucci Ailesi’

15 Ağustos: ‘Büyük Budapeşte Oteli’

Gösterimler 21.00’de.

Biletler mobilet.com adresinde. 295 lira.

HillSide Etiler- İstanbul

26 Temmuz: ‘Yaşamaya Bak’

28 Temmuz: ‘Dışlanmışlar’

Gösterimler 21.30’da.

Biletler cinecity.com.tr adresinde. Öğrenci 110,

tam 125 lira.

Bilgi için: (0212) 352 16 66

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Merkezi

27 Temmuz: ‘Hayallerin Peşinde’

3 Ağustos: ‘Minari’

10 Ağustos: ‘Keman Öğretmeni’

Ücretsiz gösterimler 21.00’de.

Detaylı bilgi için:

kultursanat.izmir.bel.tr

Büyükçekmece Belediyesi-İstanbul

Bugün: ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ Akademi Koleji Bahçesi

10 Ağustos: ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, Mimaroba Atatürk Parkı

12 Ağustos: ‘Aşk Tesadüfleri Sever’, Büyükçekmece sahili

Gösterimler 21.00’de.

Bilgi için:

@buyukcekmecebld (Instagram hesabı)

Zorlu PSM-İstanbul

28 Temmuz: ‘Yıldızlararası’

2 Ağustos: ‘Alis Harikalar Diyarında’

4 Ağustos: ‘Cruella’

Ücretsiz gösterimler saat 21.00’de.

Bilgi için: (0212) 912 37 76