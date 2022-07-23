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Yıldızların altında sinema

#Yazlık Sinema#Etkinlik#Hafta Sonu
Yıldızların altında sinema

Havalar günbegün ısınıyor. Bu sıcak günleri açık havada film izleyerek geçirmek isteyenlere devam eden programları sıraladık.

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Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus
25 Temmuz: ‘Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz’
8 Ağustos: ‘Joker’
15 Ağustos: ‘Dunkirk’
Gösterimler 21.00’de.
Biletleri otelin gişesinden satın alabilirsiniz. 85 lira.
Bilgi ve rezervasyon için: (0212) 381 40 00

Bir Yaz Gecesi Festivali 
Beykoz Kundura-İstanbul
29 Temmuz: ‘Pembe Panter’
30 Temmuz: ‘Karanlıkta Bir Çığlık’ 13 Ağustos:
‘Tiffany’de Kahvaltı’
Gösterimler 21.00’de.
Biletler beykozkundura.com adresinde. 100 lira.

CerModern-Ankara
28 Temmuz: ‘Licorice Pizza’
29 Temmuz: ‘Süper Kahramanlar’
Gösterimler 20.30’da.
Biletler biletinial.com adresinde. 30 lira.

Swissôtel The Bosphorus-İstanbul
1 Ağustos: ‘The Gentlemen’
8 Ağustos: ‘Gucci Ailesi’
15 Ağustos: ‘Büyük Budapeşte Oteli’
Gösterimler 21.00’de.
Biletler mobilet.com adresinde. 295 lira.

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HillSide Etiler- İstanbul
26 Temmuz: ‘Yaşamaya Bak’
28 Temmuz: ‘Dışlanmışlar’
Gösterimler 21.30’da.
Biletler cinecity.com.tr adresinde. Öğrenci 110,
tam 125 lira.
Bilgi için: (0212) 352 16 66

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Merkezi
27 Temmuz: ‘Hayallerin Peşinde’
3 Ağustos: ‘Minari’
10 Ağustos: ‘Keman Öğretmeni’
Ücretsiz gösterimler 21.00’de.
Detaylı bilgi için:
kultursanat.izmir.bel.tr

Büyükçekmece Belediyesi-İstanbul
Bugün: ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ Akademi Koleji Bahçesi
10 Ağustos: ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, Mimaroba Atatürk Parkı
12 Ağustos: ‘Aşk Tesadüfleri Sever’, Büyükçekmece sahili
Gösterimler 21.00’de.
Bilgi için:
@buyukcekmecebld (Instagram hesabı)

Zorlu PSM-İstanbul
28 Temmuz: ‘Yıldızlararası’
2 Ağustos: ‘Alis Harikalar Diyarında’
4 Ağustos: ‘Cruella’
Ücretsiz gösterimler saat 21.00’de.
Bilgi için: (0212) 912 37 76

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