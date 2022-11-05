Yıldızlar resmigeçidi

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Güncelleme Tarihi:

#Rihanna#Aleyna Tilki#Cem Karaca
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Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

Rihanna müziğe ‘Lift Me Up’la döndü, Aleyna Tilki söz ve müziği kendisine ait şarkısıyla listelere girdi. Bu haftanın konuşulanları arasında bir Cem Karaca klasiği de var.

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Hayranlar mutlu  

Son albümü ‘ANTI’ın üzerinden altı yıl geçti. Bu süre içinde Rihanna iç çamaşırı ve kozmetik markasıyla milyarder oldu, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ama hayranlarının ondan yeni şarkı, albüm beklentisi hiç bitmedi. Büyük dönüşse geçen günlerde yaşandı. ‘Black Panther: Wakanda Forever’ filmi için seslendirdiği ‘Lift Me Up’ı tekli olarak yayımladı. Şarkıyı dinlerken Rihanna’nın yıllar içinde olgunlaşan sesinin bir piyano baladı üzerinde adeta süzüldüğünü hissediyorsunuz. Şarkı sanatçının hayranlarından da tam not aldı.

Söz, müzik Aleyna

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‘Tanırım İntiharı’ (Tekli)
Aleyna Tilki
DMC

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Bir süredir dünya pazarına yönelik üretimlerle karşımıza çıkan Aleyna Tilki bu kez Türkçe bir parça yayımladı: ‘Tanırım İntiharı’. Aleyna’nın sesine çok yakışan arabesk tınılar içeren şarkının sözü ve müziği Aleyna’ya, çağdaş bir sound’a sahip düzenlemesiyse Ozan Çolakoğlu’na ait. Şarkının videosu ilk gün YouTube’da 1 milyon kez izlenirken hikâyesinin de gerçek bir olaya dayandığı Aleyna tarafından açıklandı.

Alternatif bir tavır

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‘deniyorum, ama’ (Tekli)
Mavi
Universal Music Türkiye

Son günlerde Spotify’ın günlük Türkiye’de En Çok Çalan Şarkılar listesine göz attıysanız UZİ ile Mavi’nin ‘Senin Uğruna’ adlı şarkısının ilk sırada olduğunu görmüşsünüzdür. Mavi son dönemin alternatif tavrıyla dikkat çeken parlak isimlerinden. Yeni şarkısı ‘deniyorum, ama’ trap ve rock müziğin bir araya geldiği dikkat çekici bir çalışma. İlgiyi hak ediyor.

Yeni bir liman

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‘Yorgunum Kaptan’ (Tekli)
Islandman
EMGE

Sürgündeki şair Nâzım Hikmet ‘Mavi Liman’ şiirini 1957’de yazmıştı. Şiirin dizeleri, hayatının önemli bir bölümünde vatan hasreti çeken bir başka isim, Cem Karaca tarafından bestelenerek 1984’te ‘Çok Yorgunum’ adıyla yayımlandı. Çok sevilen bu şarkı günümüzeyse Islandman’in başarılı düzenlemesiyle taşındı. Bu topraklarda doğanların hayatlarına dokunmuş böyle özel parçalara genç müzisyenlerin
ilgi göstermesi elbette çok değerli.

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#Rihanna#Aleyna Tilki#Cem Karaca

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