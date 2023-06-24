Yıldızlar altında bir başka seyir

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SİNEMALAR

Tarihi atmosfer

Fişekhane, İstanbul

Fişekhane bu yaz da sinemaseverleri tarihi atmosferinde eşsiz bir açık hava sineması deneyimine davet ediyor. ‘Balina’, ‘Korsaj’, ‘Aşk, Mark ve Ölüm’ Fişekhane’nin yaz programında gösterilecek filmler arasında. Eylül ayına kadar sürecek programın detay ve tarihlerine biletinial.com’dan ulaşabilirsiniz. Biletler 180-220 lira. (0212) 415 80 00

Bir alana bir bedava

Enka Sanat, İstanbul

4 Ağustos’ta başlayacak film geceleri ay boyunca sürecek. Biletler bir alana bir bedava olarak 80 lira. ‘Başka Sinema’ başlığı altındaki programında gösterilecek filmler: ‘Karanlık Gece’, ‘Elvis’, ‘Balina’, ‘Dali Diyarı’, ‘Frankenstein’, ‘Maskeli Balo’, ‘Ela ile Hilmi ve Ali’, ‘Carmen’ ve ‘Suç Bende’.

(0212) 705 60 50

Flmler ücretsiz

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Zorlu Center, İstanbul

Zorlu Açık Hava Sineması, 13 Temmuz’a kadar salı ve perşembe günleri, saat 21.00’de, Meydan Katı Park alanında, ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Sırada ‘Amsterdam’, ‘Aslfaltın Kuralları’, ‘Elvis’ ve ‘Aşk ve Gök Gürültüsü’ filmleri var. (0212) 912 37 76

Yeşillikler içinde

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul

Otel bahçesini ‘Açıkhavada Popcorn Kokusu Var’konseptiyle bu yaz da sinemaseverlere açıyor. ‘Paris’te Gece Yarısı’, ‘Bohemian Rapsody’, ‘Yeşil Rehber’, ‘La La Land’ yıldızlar altında ve yeşillikler içinde izlenebilecek filmler arasında. Biletler 395-475 lira. Ayrıntılı bilgiye swissotelthebosphorus.com ve mobilet.com’dan ulaşabilirsiniz.

Lezzetli bir seyir

Dekk İstanbul

Merkezi konumu ve farklı yiyecek seçenekleriyle lezzetli bir seyir keyfi vaat eden dekk’te açık hava sinema günleri başladı. Gösterimler ücretsiz, kontenjansa alan kapasitesiyle sınırlı. Bilgi için @dekkistanbul Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

Eşsiz konumda



Beykoz Kundura, İstanbul



Bir Yaz Gecesi Festivali bu yaz da kapılarını sinemaseverlere açıyor. Boğaz’ın kıyısındaki eşsiz konumuyla açık havada birbirinden farklı film seçkileri sunan Beykoz Kundura, 4-20 Ağustos tarihlerinde izleyicilerini bekliyor. Bilet fiyatlarını ve etkinlik takvimini beykozkundura.com’da görebilirsiniz.



Beşiktaş’dan hareket eden tekneyle mekâna kolayca ulaşabilirsiniz. Bilet fiyatları öğrenci 150, yetişkin 350 lira. (0212) 323 31 30

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TİYATROLAR

5 bin kişi kapasiteli

Bursa Açıkhava Tiyatrosu

Bursa’nın sevilen etkinlik alanlarının başında gelen Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, toplam 5 bin kişi kapasiteli. 26 Temmuz’da ‘Richard’, 19 Ağustos’ta ‘Amadeus’ Bursa burada tiyatroseverlerle buluşmak için hazırlanıyor. Fiyatlar 375-495 lira. Biletler biletix.com’da.

Fuar hep hareketli

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

Kültürpark Fuar Alanı’daki 2.870 kişilik kapasiteli açık hava tiyatrosu, konser, tiyatro, stand-up, halk oyunları ve dans gösterilerine bu sene de ev sahipliği yapıyor. ‘Şen Makas’, ‘Richard’, ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ biletleri biletix.com’da. Bilet fiyatları 220-490 lira.

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Müzikalden stand-up’a

Antalya Açıkhava Tiyatrosu

Konyaaltı’ndaki açık hava tiyatrosu yaz boyunca konserlerin yanında tiyatro oyunlarına da sahne olacak. Hayko Cepkin’in

rol aldığı Broadway müzikali ‘Jekyl&Hyde’, Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün stand-up gösterisi ‘Burada Olan Burada Kalır’, Baba Sahne’nin uyarladığı ‘Taxim’, Okan Bayülgen’li ‘Richard’ ve Selçuk Yöntem’li ‘Amadeus’ oyunları bu yaz Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

Biletler için biletix.com’a bakabilirsiniz.

Açılış ‘Taxim’le

KüçükÇiftlik Park, İstanbul

KüçükÇiftlik Park’ın içinde 2 bin metrekarelik çim alana sahip KüçükÇiftlik Bahçe tiyatro sezonunu dördüncü kez açıyor. Baba Sahne’nin 5-6 Temmuz’da sahneleyeceği ‘Taxim’ oyunuyla açılış yapacak olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, yaz boyunca BKM, DasDas, Davran Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kumbaracı50, Levent Üzümcü Tiyatrosu, Tiyatro HemHâl ve Semaver Kumpanya’nın en sevilen oyunlarının sergileneceği programıyla tiyatroseverleri bekliyor. Bilet fiyatları 350 liradan başlıyor. Biletler ve program KüçükÇiftlik Park gişesi ve biletinial.com’da.

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HEM TİYATRO HEM SİNEMA

Denize nazır

Feriye, İstanbul

Ortaköy’deki Feriye’de açık havada, denize nazır Sinema ve tiyatro etkinlikleri günleri başlıyor. ‘Cafe Society’, ‘Carol’, ‘Emily’, ‘Belki Evet Belki Hayır’ gösterilecek filmlerden. Tiyatro oyunlarıysa ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’, ‘Beyaz Geceler’, ‘Ben ve Ben’ ve ‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’. Bilet fiyatları 300-350 lira. Etkinlik detaylarına feriye.com adresinden ulaşabilirsiniz.

(0212) 227 22 16