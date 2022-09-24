Yıldız isimler İstanbul’da

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KONSER

* Elektronik müziğin efsane ismi Carl Cox bugün Volkswagen Arena’da setin başına geçiyor. Öncesinde Ferhat Albayrak ve Kuvoka sahnede olacak. Kapı açılış 18.00. Bilet fiyatı 550 lira.

* LP bugün saat 21.00’de UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla bir kez daha buluşacak. Bilet fiyatı 660-990 lira.

* Caz müziğin genç seslerinden 19 yaşındaki saksofon sanatçısı Emma Rawicz’in performansı, 32. Akbank Caz Festivali kapsamında 27 Eylül Salı 19.00’da Akbank Sanat’ta. Bilet fiyatı 50-100 lira.

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* Palmiyeler 28 Eylül Çarşamba 22.00’de 6.45 KK Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 90 lira.

* Operayı popla harmanlayan İtalyan tenor Alessandro Safina, 28 Eylül Çarşamba Aspendos Antik Tiyatro’da konser verecek. Saat 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 500-1.400 lira.

* Kalben, 29 Eylül Perşembe saat 21.30’da Babylon’da sahnede. Bilet fiyatı 75-200 lira.

* ‘Bilmem mi?’ ve ‘Isabelle’ gibi son dönemin çok dinlenen şarkılarına imza atan Sefo, 30 EylülCuma 21.00’de Turkcell Vadi’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250-600 lira.

* Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 30 Eylül Cuma KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Saat 16.00’da başlayacak etkinliğin bilet fiyatı 390-890 lira.

* Norveçli indie folk-pop ikilisi Kings of Convenience, 30 Eylül-1 Ekim günlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Saat 21.30’daki konserin bilet fiyatı 275-682 lira.

FESTİVAL

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* Kadıköy Çizgi Festivali bu hafta sonu ünlü çizerlerin katılımıyla Kadıköy, Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşiyor. Festivalde çizgi roman mezatı, imza etkinlikleri, atölyeler, canlı çizim ve film gösterileri olacak.

* Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yaptığı V Weekend Festivali başladı. Yarın sona erecek festivalde atletizm, basketbol, bisiklet, buz hokeyi, cross-fit, futbol, koşu ve voleybol gibi birçok spor dalını deneyimleyebiliyorsunuz. Otomobil ve motosiklet markaları, kulüpleri ve sponsor markalar da alanda. Festivale katılım ücretsiz.

SERGİ

* Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), konser fotoğraf arşivini ‘Zorlu PSM 10. Yıl Sergisi’yle sanatseverlerle buluşturuyor. Fotoğrafçı Cem Gültepe’nin fotoğraflarından oluşan sergi

31 Aralık’a kadar görülebilir. Sergide Massive Attack, PJ Harvey, Patti Smith ve Travis gibi Zorlu PSM’de performans sergilemiş birçok sanatçı ve grubun fotoğrafı var.

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* Küratörlüğünü Brigette Pitarakis ve Selen Ansen’in üstlendiği ‘İsmi Lazım Değil’ sergisi Abdülmecid Efendi Köşkü’nde ziyarete açıldı. Koç Holding desteğiyle düzenlenen sergi, Bizans döneminin doğaüstü ve bilinmez olana ilişkin sembolik dünyasından hareketle güncel sanatta bilinmez olanın temsilini sorguluyor. Sergi 11 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

ATÖLYE

* EKS Mutfak Akademisi fellah köftesi, kuru dolma, alinazik gibi lezzetlerin yapımının inceliklerinin anlatıldığı Güneydoğu Anadolu Mutfağı atölyesi düzenliyor. 26 Eylül Pazartesi 19.00’da gerçekleşecek atölyenin katılım ücreti 700 lira.