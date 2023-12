YÄ±lbaÅŸÄ±na Ä±ÅŸÄ±ltÄ± yakÄ±ÅŸÄ±r

Haberin Devamı

Aralık ayı yeni yıla hazırlanmakla, erken yılbaşı davetleriyle geçiyor. Her yer ışıl ışıl, her yer hareketli... O nedenle yalnızca 31 Aralık gecesi değil, tüm ay boyunca yılbaşı ışıltısını üzerimizde hissediyoruz. Bu yıl yılbaşı eğlencelerini, davetlerini sevenler ekstra şanslı çünkü tüm mağazalar metalik, taşlı, pullu, payetli ürünlerle dolu. Elbiseden ayakkabıya, aksesuar ve hatta makyaj malzemelerine kadar her parça ışıltılı. Ayın ruhu bu... Aralık ayı kulağımıza dilediğimiz kadar abartmakta özgür olduğumuzu fısıldarken içimizdeki divayı açığa çıkarmaktan neden çekinelim? Peki bu yıl ne tür kıyafetler karşımıza çıkıyor, hangi parçaları tercih etmeli, yılbaşı gecesine nasıl hazırlanmalıyız? 7 maddede listeledik.

Payetler ve taşlar:Her yılbaşı olduğu gibi bu sene de payetler ve taşlarla işlenmiş kıyafetler çok popüler. Bu sezon, payetler alışılanın dışında farklı boyut ve renklerde tasarlanıyor. Altın, gümüş, siyah gibi klasiklerin yanında yeşil, mor, kırmızı gibi canlı renklerde olanlar da var.

Tasarımlarda renkli payetler de kullanılıyor.

Metalik renkler:Yılbaşı gecesinin enerjisini ve coşkusunu yansıtan ideal seçenekler arasında metalik renkler. Hele ki sezonun öne çıkan trendlerinden biri de olunca birçok markada kolayca bulmak mümkün. Altın, gümüş veya bakır tonlarında bir elbise veya aksesuar seçerek hem sofistike hem de göz alıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Badgley Mischka 2023 Kış Koleksiyonu’ndan...

Tüller, fırfırlar: Eğlenceli ve şık bir stil istiyorsanız, sezonun modası olan tüllü ve fırfırlı etekleri tercih edebilirsiniz. Romantik bir stil yaratacak tüllü elbiseleri taşlı mücevherlerle eşleştirebilirsiniz.

Beyaz elbiseler: Geleneksel olarak başlangıçları temsil eden beyaz elbiseler yılbaşı gecesi için de harika bir seçenek olabilir. Kış için beyaz akla gelen ilk renk olmasa da zarif ve temiz bir görünümün ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Blazer takımlar: Yılbaşı gecesine maskülen bir şıklık katmak isterseniz blazer takımlar harika bir tercih olabilir. Parlak renkler veya metalik detaylar içeren bir blazer takımla göz alıcı bir tarz yakalayabilirsiniz.

Bu yıl sadece giysiler değil çanta gibi aksesuarlar da iddialı bir ışıltıya sahip...

Aksesuar ışıltısı: Taşlı uzun küpeler, ilk bakışta dikkatleri üzerine çeken gerdanlıklar, bilezikler... İddialı bir takının olmadığı bir yılbaşı stili hayal edemiyoruz. Özellikle 2024’te altın ve siyah birlikteliği içeren takıların başrolde olduğunu söyleyelim. Bir de en dikkat çekici aksesuarın kalın metalik bileklikler olacağının altını çizelim.

MSGM imzalı ayakkabı yılbaşı gecesi için dikkat çekici bir seçim olabilir.

Yılbaşı gecesi makyajı: Tıpkı kıyafetlerimizde olduğu gibi makyajımızda da aşırıya kaçmakta özgürüz yılbaşında. Özellikle gözlerde simli ve ışıltılı detaylara yer verebilirsiniz. Göz kenarlarına minik taşlar yapıştırarak daha da çarpıcı gözlere sahip olabilirsiniz. Bu geceye kırmızı ruj da çok yakışıyor ancak aman dikkat! Kırmızı ruj kullandığınızda geri kalanı naturel tonlarda tutmaya özen gösterin. Makyajda taş ve ışıltı size göre değilse dumanlı gözlerden vazgeçmeyin.

HER TARZA UYGUN





Bu elbiseyle taşlı, uzun bir küpe kullanabilrisiniz. Zara, 990 lira

İnci ve taşlarla bezenmiş bir elbise seçeneği. H&M, 1.799 lira

Simli bir allıkla ışıltıyı cildinize taşıyın. Sephora, 449 lira

Canlı renklerde, metalik kıyafetler göze çarpıyor. Koton, 1.199 lira

Bu payetli takım modası hiç geçmeyecek tarzda. DeFacto, ceket 424.99 lira; pantolon 449.99 lira