YÄ±lbaÅŸÄ±na Ä±ÅŸÄ±ltÄ± yakÄ±ÅŸÄ±r

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AralÄ±k ayÄ± yeni yÄ±la hazÄ±rlanmakla, erken yÄ±lbaÅŸÄ± davetleriyle geÃ§iyor. Her yer Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l, her yer hareketli... O nedenle yalnÄ±zca 31 AralÄ±k gecesi deÄŸil, tÃ¼m ay boyunca yÄ±lbaÅŸÄ± Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±nÄ± Ã¼zerimizde hissediyoruz. Bu yÄ±l yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencelerini, davetlerini sevenler ekstra ÅŸanslÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ tÃ¼m maÄŸazalar metalik, taÅŸlÄ±, pullu, payetli Ã¼rÃ¼nlerleÂ dolu. Elbiseden ayakkabÄ±ya, aksesuar ve hatta makyaj malzemelerine kadar her parÃ§a Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ±. AyÄ±n ruhu bu... AralÄ±k ayÄ± kulaÄŸÄ±mÄ±za dilediÄŸimiz kadar abartmakta Ã¶zgÃ¼r olduÄŸumuzu fÄ±sÄ±ldarken iÃ§imizdeki divayÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmaktan neden Ã§ekinelim? Peki bu yÄ±l ne tÃ¼r kÄ±yafetler karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor, hangi parÃ§alarÄ± tercih etmeli, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesine nasÄ±l hazÄ±rlanmalÄ±yÄ±z? 7 maddede listeledik.

Payetler ve taÅŸlar:ÂHer yÄ±lbaÅŸÄ± olduÄŸu gibi bu sene de payetler ve taÅŸlarla iÅŸlenmiÅŸ kÄ±yafetler Ã§ok popÃ¼ler. Bu sezon, payetler alÄ±ÅŸÄ±lanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± boyut ve renklerde tasarlanÄ±yor. AltÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ, siyah gibi klasiklerin yanÄ±nda yeÅŸil, mor, kÄ±rmÄ±zÄ± gibi canlÄ± renklerdeÂ olanlarÂ daÂ var.

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TasarÄ±mlarda renkli payetler de kullanÄ±lÄ±yor.

Metalik renkler:ÂYÄ±lbaÅŸÄ± gecesinin enerjisini ve coÅŸkusunu yansÄ±tan ideal seÃ§enekler arasÄ±nda metalik renkler. Hele ki sezonun Ã¶ne Ã§Ä±kan trendlerinden biri de olunca birÃ§ok markada kolayca bulmak mÃ¼mkÃ¼n. AltÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ veya bakÄ±r tonlarÄ±nda bir elbise veya aksesuar seÃ§erek hem sofistike hem de gÃ¶z alÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde edebilirsiniz.

Badgley Mischka 2023 KÄ±ÅŸ Koleksiyonuâ€™ndan...

TÃ¼ller, fÄ±rfÄ±rlar: EÄŸlenceli ve ÅŸÄ±k bir stil istiyorsanÄ±z, sezonun modasÄ± olan tÃ¼llÃ¼ ve fÄ±rfÄ±rlÄ± etekleri tercih edebilirsiniz. Romantik bir stil yaratacak tÃ¼llÃ¼ elbiseleri taÅŸlÄ± mÃ¼cevherlerle eÅŸleÅŸtirebilirsiniz.Â

Beyaz elbiseler: Geleneksel olarak baÅŸlangÄ±Ã§larÄ± temsil eden beyaz elbiseler yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi iÃ§in de harika bir seÃ§enek olabilir. KÄ±ÅŸ iÃ§in beyaz akla gelen ilk renk olmasa da zarif ve temiz bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz.

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Blazer takÄ±mlar: YÄ±lbaÅŸÄ± gecesine maskÃ¼len bir ÅŸÄ±klÄ±k katmak isterseniz blazer takÄ±mlar harika bir tercih olabilir. Parlak renkler veya metalik detaylar iÃ§eren bir blazer takÄ±mla gÃ¶z alÄ±cÄ± bir tarz yakalayabilirsiniz.

Bu yÄ±l sadece giysiler deÄŸil Ã§anta gibi aksesuarlar da iddialÄ± bir Ä±ÅŸÄ±ltÄ±ya sahip...

Aksesuar Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±: TaÅŸlÄ± uzun kÃ¼peler, ilk bakÄ±ÅŸta dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken gerdanlÄ±klar, bilezikler... Ä°ddialÄ± bir takÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±lbaÅŸÄ± stili hayal edemiyoruz. Ã–zellikle 2024â€™te altÄ±n ve siyah birlikteliÄŸi iÃ§eren takÄ±larÄ±n baÅŸrolde olduÄŸunu sÃ¶yleyelim. Bir de en dikkat Ã§ekici aksesuarÄ±n kalÄ±n metalik bileklikler olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izelim.Â

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MSGM imzalÄ± ayakkabÄ± yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi iÃ§in dikkat Ã§ekici bir seÃ§im olabilir.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi makyajÄ±: TÄ±pkÄ± kÄ±yafetlerimizde olduÄŸu gibi makyajÄ±mÄ±zda da aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§makta Ã¶zgÃ¼rÃ¼z yÄ±lbaÅŸÄ±nda. Ã–zellikle gÃ¶zlerde simli ve Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± detaylara yer verebilirsiniz. GÃ¶z kenarlarÄ±na minik taÅŸlar yapÄ±ÅŸtÄ±rarak daha da Ã§arpÄ±cÄ± gÃ¶zlere sahip olabilirsiniz.Â Bu geceye kÄ±rmÄ±zÄ± ruj da Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor ancak aman dikkat! KÄ±rmÄ±zÄ± ruj kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda geri kalanÄ± naturel tonlarda tutmaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Makyajda taÅŸ ve Ä±ÅŸÄ±ltÄ± size gÃ¶re deÄŸilse dumanlÄ± gÃ¶zlerden vazgeÃ§meyin.

HER TARZA UYGUN





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Bu elbiseyle taÅŸlÄ±, uzun bir kÃ¼pe kullanabilrisiniz. Zara, 990 lira

Ä°nci ve taÅŸlarla bezenmiÅŸ bir elbise seÃ§eneÄŸi. H&M, 1.799 lira

Simli bir allÄ±kla Ä±ÅŸÄ±ltÄ±yÄ± cildinize taÅŸÄ±yÄ±n. Sephora, 449 lira

CanlÄ± renklerde, metalik kÄ±yafetler gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. Koton, 1.199 lira

Bu payetli takÄ±m modasÄ± hiÃ§ geÃ§meyecek tarzda. DeFacto, ceket 424.99 lira; pantolon 449.99 lira