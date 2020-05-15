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Hürriyet Cumartesi
Uygar Taylan / utaylan@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yeşilçam filmleri Türkiye’ye açılan ışıklı bir kapıydı benim için...

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Yeşilçam filmleri Türkiye’ye açılan ışıklı bir kapıydı benim için...
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‘Şekerpare’, ‘Adı Vasfiye’, ‘Kibar Feyzo’... Yeşilçam klasiklerinin afişleri Hollanda’da yaşayan tasarımcı Gökhan Yeter’in elinde İngilizce olarak hayat buldu. D’art Duvar isimli projenin yaratıcısıyla konuştuk.

Yeşilçam’a ilginiz nasıl başladı?

Hollanda’da farklı kültürler arasında büyüdüm. Türkiye’yle en önemli bağım; ailemin izlediği Yeşilçam filmleriydi. Bu filmler Türkiye’ye açılan rengârenk, ışıklı bir kapıydı benim için.

Kamu yönetimi okumuşsunuz, grafik tasarımına nasıl yöneldiniz?

Çocukluğumdan beri sanata ilgim vardı. Tasarım dünyasından teklifler almaya başlayınca kariyerimi grafik tasarımcı olarak sürdürmeye karar verdim. Dünya genelinde pek çok projede sanat yönetmeni olarak çalıştım. Bir yandan da Türkiye Sinemasını Yeniden Canlandırma Projesi’ni başlattım.

Nedir bu proje?

Türk filmlerini izlerken bir tasarımcı gözüyle inanılmaz güzel kareler yakalıyordum. Birçok yapıtta dönemin teknolojik imkânsızlıklarına rağmen harika sanat yönetmenliği yapılmış. “Günümüzde çekilmiş olsalardı afişleri nasıl olurdu” sorusunun peşine takıldım.

Nasıl tepkiler aldınız?

Arzu Film, Instagram sayfasında paylaşınca çok mutlu oldum. Ünlü yönetmenler ve oyuncular takibe alınca çok heyecanlandım. ‘Sahte Kabadayı’ afişini yayımladıktan sonra yönetmen Natuk Baytan’ın torunu Gözde Baytan bana ulaştı. ‘Şark Bülbülü’ filminin afişini, “Bana Mazlum’u getirin!” repliğiyle önce çıkan Dinçer Çekmez’in üzerine kurmuştum. Onu paylaştıktan sonra da kızı Ceren Muslu’yla tanışma imkânı bulduk.

‘Vesikalı Yârim’

Yeşilçam filmleri Türkiye’ye açılan ışıklı bir kapıydı benim için...

Türk sinema tarihinde çok önemli bir film... Türkan Şoray’ı büyük, İzzet Günay’ı küçük kullanarak hikâyeye vurgu yapmak istedim.

‘Süt Kardeşler’

Yeşilçam filmleri Türkiye’ye açılan ışıklı bir kapıydı benim için...

Adile Naşit’in gulyabaniyle karşılaştığı andan daha iyi bir afiş karesi olamazdı bence. Herkesin hafızasında yer edinmiş bir sahne.

‘Arkadaş’

Yeşilçam filmleri Türkiye’ye açılan ışıklı bir kapıydı benim için...

Yılmaz Güney’e hayranlığım çok farklı. Azem karakteriyle hayat dersleri veren Yılmaz Güney’in filmdeki görselleri çok güzeldir.

‘Polizei’

Yeşilçam filmleri Türkiye’ye açılan ışıklı bir kapıydı benim için...

Kemal Sunal’ın sahte bir polis amiri olarak özgüven yakalaması ve bunu o güzel mimikleriyle ustaca yansıtması çok ilgimi çekmişti.

‘Karagözlüm’

Yeşilçam filmleri Türkiye’ye açılan ışıklı bir kapıydı benim için...

Kadir İnanır’ın bu bakışının filmle ilgili çok şeyi anlattığını düşünüyorum.

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