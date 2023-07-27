Yerli yabancÄ± karÄ±ÅŸÄ±k

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YÄ±ldÄ±zlar geÃ§idi

GiÅŸe rekorlarÄ± kÄ±ran â€˜Barbieâ€™ filminin iddialÄ± albÃ¼mÃ¼ de nihayet yayÄ±mlandÄ±. AlbÃ¼m adeta yÄ±ldÄ±zlar geÃ§idi... Dua Lipa, Sam Smith, Billie Eilish, Lizzo ve dahasÄ±â€¦ Mark Ronsonâ€™Ä±n prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde hazÄ±rlanan albÃ¼mde bizim favorilerimiz Billie Eilishâ€™in duygusal parÃ§asÄ± â€˜What Was I Made For?â€™ ve HAIMâ€™den â€˜Homeâ€™ oldu.





â€˜Barbie The Albumâ€™ (AlbÃ¼m)

Ã‡eÅŸitli sanatÃ§Ä±lar

Atlantic Records

Dans eder miyiz?

GenÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n iki yetenekli rapâ€™Ã§isi Revart ve Lukhan ilk kez birlikte bir ÅŸarkÄ±ya imza attÄ±. Ä°kilinin sÃ¶zlerini yazÄ±p besteledikleri â€˜Neye VaracaksÄ±nâ€™ romantik bir dans parÃ§asÄ±. DÃ¼zenlemesindeyse Aerro imzasÄ± var.

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â€˜Neye VaracaksÄ±nâ€™ (Tekli)

Revart ve Lukhan

Sony Music TÃ¼rkiye

Yine feryadÄ± var

Kariyer basamaklarÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m Ã§Ä±kmaya devam ediyor Semicenk. TarzÄ± belli. Rapâ€™e gÃ¶z kÄ±rpan, tadÄ±nda bir arabeskâ€¦ â€œYine feryadÄ±m var. Nedir izahÄ±â€™ diye sorduÄŸu yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜TanrÄ±m Reva MÄ±?â€™nÄ±n sÃ¶z ve mÃ¼ziÄŸi kendisine ait. ÅžarkÄ±nÄ±n dÃ¼zenlemesini de kendisi yapmÄ±ÅŸ.

â€˜TanrÄ±m Reva mÄ±?â€™ (Tekli)

Semicenk

Eva Records

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Deeperise dokunuÅŸu

BarÄ±ÅŸ Demirel, Sibel AlaÅŸâ€™Ä±n unutulmaz ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Adamâ€™Ä± 30 yÄ±l sonra yorumlamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi o versiyonun remiksi de Ã§Ä±ktÄ±. Ãœstelik sevilen prodÃ¼ktÃ¶rlerden Deeperiseâ€™Ä±n imzasÄ±ylaâ€¦ ÅžarkÄ±yÄ± bir Ã¼st noktaya taÅŸÄ±yan, baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma olmuÅŸ.

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â€˜Adamâ€™ (Tekli)

BarÄ±ÅŸ Demirel, Deeperise

Universal Music TÃ¼rkiye

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MesajÄ±nÄ±z iletildi

OÄŸuzhan KoÃ§ risk almayÄ± sevmeyen mÃ¼zisyenlerden. Bir tarzÄ± var ve zaten o tarzÄ±yla da Ã§ok seviliyor. SÃ¶z ve mÃ¼ziÄŸi kendisine ait yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Yok mu?â€™nun prodÃ¼ktÃ¶rÃ¼ Ã‡aÄŸrÄ± TelkÄ±vÄ±ran. Bu hareketli ÅŸarkÄ±, sÃ¶zleri nedeniyle bir sÃ¼re Ã¶nce boÅŸanan mÃ¼zisyenin eski iliÅŸkisiyle baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Â

â€˜Yok mu?â€™

OÄŸuzhan KoÃ§

Hypers Musi

Yorum farkÄ±

CanlÄ± mÃ¼zik sahnesinin sevilen ismi BegÃ¼m Obiz, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma temposunu avantaja Ã§evirenlerden. Sahne tecrÃ¼besi sayesinde sadece sesi deÄŸil, yorumculuÄŸuyla da konuÅŸuluyor. Yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Sevebilirim kiâ€™yi dinlediÄŸinizde biz de bunu fark edeceksiniz. SÃ¶z ve mÃ¼ziÄŸi Onur Ã–zdemir imzalÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n dÃ¼zenlemesi Ã‡aÄŸrÄ± TelkÄ±vÄ±ran tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ.

â€˜Sevebilirim kiâ€™ (Tekli)

BegÃ¼m Obiz

Sony Music TÃ¼rkiye