Yeni yıla saatler kaldı. TikTok, TikTok, TikTok... Patlat bir şarkı! Çal bu gece...

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Bu yıl amatör DJ’lerin işi her zamankinden daha kolay. Sağ olsun TikTok sayesinde kimi şarkıları -en azından nakaratını- yediden yetmişe herkes ezbere biliyor. Bu aşinalık gece boyunca partinin enerjisini de ayakta tutmanıza katkı sağlayacak. 2020 tarihli Glass Animals hiti ‘Heat Waves’ gibi. Yoksa o çalan şey mi? “Bilmem miiiii? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın, ooo yeee.” Spotify verilerine göre bu yıl dünyada en çok pop müzik türünde şarkılar dinlendi. Türkiye’de de Türkçe pop. Bu yüzden ‘As It Was’ (Harry Styles), ‘Antidepresan’ (Mabel Matiz, Mert Demir) ve ‘Yalancı’ (Edis) gibi hitlere çalma listenizde yer açın.

Partinin süresi de önemli. Birkaç saati aşıyorsa 2022 hitlerinin yanı sıra dans müziğinin ve popun klasiklerini de listenize alabilirsiniz. Hande Yener’den ‘Kırmızı’ gelsin o zaman. Cher’den de ‘Strong Enough’... Sonuçta 50-60 şarkı çalmaya hazır olmalıyız.

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Partiye kimlerin katılacağını az çok biliyorsunuz. Önemli olan sevdiğiniz şarkıları insanlara dinletmek değil, partinin enerjisini ayakta tutmak. ‘Peçeteye istek yazma’ dönemi gerilerde kaldı ama bu gece bir istisna yapılabilir. Sonuçta siz de profesyonel bir DJ değilsiniz (en azından şimdilik).

Madonna, Britney Spears, Justin Timberlake, Michael Jackson, Sezen Aksu, Hande Yener hitleri her zaman riski olmayan seçimler. Tarkan çalınca kim karşı koyabilir ki? Herkes ‘Kuzu Kuzu’ salonun ortasına gelir, dans etmeye başlar...

Son olarak benim listemden birkaç parçayı paylaşayım: ‘Wet Dream’ (Wet Leg), ‘Unholy’ (Sam Smith-Kim Petras), ‘Break My Soul’ (Beyoncé ), ‘BIZCOCHITO’ (Rosalia), ‘NKBİ’ (Güneş)...

Hip-hop’tan popa

Tolga Akyıldız-Müzik yazarı

Küresel hitlerin ortalığı kasıp kavurduğu bir yıldı 2022. Müzik yazarı Tolga Akyıldız da hazırladığı parti şarkıları listesinde hip-hop

ve popun en çok dinlenenlerine yer verdi.

Her şarkıya eşlik edeceksiniz.

* ‘CUFF IT’-Beyoncé

* ‘BILLIE EILISH.’-Armani White

* ‘As It Was’-Harry Styles





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* ‘I’m Good (Blue)’-David Guetta, Bebe Rexha

* ‘What’s Love’-Ege Çubukçu, Kenan Doğulu

* ‘DESPECHA’-Rosalia





* ‘Suçlarımdan Biri’-Güneş

* ‘Ara’-Zeynep Bastık

* ‘Arıyorum’-Edis

* ‘bizdenbaşka.’-Melis Karaduman

Ağırlık remikslerde

David Şaboy-DJ

Yıl boyunca ünlü kulüplerde ve özel gecelerde setin başına geçen David Şaboy ise bu yılın başarılı remikslerinin ağırlıklı olduğu bir seçki hazırladı. Listenin başındaysa dans pistlerinin vazgeçilmezi 2006 tarihli ‘Tell Me Why’ var.

* ‘Tell Me Why’-Supermode

* ‘On Your Own’-Hayden James, Cassian

* ‘Lose Yourself’-Space Motion

* ‘Raf’-Jabbar (Space Motion remiks)

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* ‘Bir Derdim Var’-mor ve ötesi (Aren&Arman remiks)

* ‘Gimme! Gimme! Gimme!’-Sgt Slick (Melbourne recut)

* ‘Esperanza’-Demaya, Arkadyan

* ‘Yıldızların Altında’-Tuğçe Kurtiş (Valeron remiks)

* ‘Vamonos’-Moojo, Gabsy

* ‘Why Don’t’-David Penn, KPD