Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Putin saldırı kararı aldı mı Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladıPutin saldırı kararı aldı mı? Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı#Biden
Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamalarıBizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?#Hayvan Maması
Yüzde 90 indirim aldatmacası bitiyor'Yüzde 90 indirim' aldatmacası bitiyor#Sahte İndirim
COVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir miCOVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir mi#COVID-19
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe BekonunOlaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

#Konser#Atölye#Dans
Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

Bu hafta Norveçli caz solisti Rebekka Bakken CRR’de, ‘Gangster’ müzikali AKM’de... Salon İKSV uzun bir aradan sonra tekrar kapılarını açıyor. USLA ‘Denizden Babam Çıksa’ atölyesiyle balık pişirmenin püf noktalarını anlatıyor. Çocuklara doğa sevgisi kazandırmayı amaçlayan ‘Barış Ormanı’ operasıysa hem küçükleri hem büyükleri bekliyor.

Haberin Devamı

KONSER

Son dönemin sevilen gruplarından Madrigal Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde yarın 18.30’da konser verecek. Bilet fiyatı 115 lira.

Çocuklarda doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan çocuk operasıBarış Ormanıyarın 11.30’da CRR Konser Salonu’nda hem küçükler hem büyükler için sahnelenecek. Biletler 22.50 lira.

Hedonutopia 23 Şubat Çarşamba KadıköySahne’de sevenleriyle bir araya gelecek. 21.00’de başlayacak konserin bileti 101.75 lira.

Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

Jakuzi 23 Şubat Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Ankara’da dinleyiciyle buluşacak. Bilet fiyatı 90-136 lira.

Kardeş Türküler 24 Şubat Perşembe 20.30’da İzmir’deki Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 168 lira.

Haberin Devamı

Sakiler 24 Şubat Perşembe Isparta’da, Inda Concert Hall’da sahneye çıkacak. 22.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 113 lira.

Büyük Ev Ablukada Eskişehir’de! 25 Şubat Cuma 19.30’da Milyon Performance Hall’da gerçekleşecek konserin bileti 77-121 lira aralığında.

Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

Norveçli caz solisti Rebekka Bakken 25 Şubat Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 22.5-88 lira.

Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

Mabel Matiz Ankaralı sevenleriyle buluşuyor. 25 Şubat Cuma 20.30’da Congresium Ankara’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 150-350 lira.

MÜZİKAL

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenenGangster1930’lar Amerika’sının ekonomik buhranında, sorunların sorumlusu olarak görülen bir gangsterin yaşamını konu alıyor. 22 Şubat Salı, 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. Biletler 40-60 lira.

Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

Haberin Devamı

SERGİ

Kazı İzleri’ sergisi 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip Aşıklı Höyük’ün tarihine ışık tutuyor. 25 Şubat’a kadar Beşiktaş’taki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda...

Dirimart, Berlinli sanatçı Anselm Reyle’ninHEAVYbaşlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Yarın son gün.

27 Şubat’ta Beyoğlu’na veda etmeye hazırlanan İstanbul Modern, taşınma sürecine başlamadan koleksiyon sergisini, ‘Etkileşimler’ ve ‘Uluslararası Sanatçı Filmleri’ çalışmalarını görmek isteyenleri geçici mekânına bekliyor.

ATÖLYE

Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) bugün 17.00’de ‘Denizden Babam Çıksa!’ adında bir atölye düzenliyor. Deniz ürünleriyle ilgili püf noktalarının verileceği atölyede fırında Akdeniz usulü levrek fileto, teriyaki soslu somon ızgara, karides ve tatlı olarak da portakallı irmik helvası yapılıp tadılacak. Katılım ücreti 500 lira.

Haberin Devamı

Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

BİLETLER TÜKENMEDEN

Salon İKSV uzun bir aradan sonra 5 Mart’ta yeniden kapılarını açıyor. Ghostly Kisses, Islandman, Jakuzi, Jonathan Bree, Kit Sebastian, Noga Erez, Lola Marsh, Other Lives, Palmiyeler, Seafret gibi birbirinden başarılı yerli-yabancı grupların sahne alacağı yeni sezonun biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

DANS

Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un ‘Elektronika’ isimli dans gösterisi yarın 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Bilet fiyatı 40-60 lira.

Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konser#Atölye#Dans

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk