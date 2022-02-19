Yeni sezon konserlerini kaçırmayın

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KONSER

Son dönemin sevilen gruplarından Madrigal Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde yarın 18.30’da konser verecek. Bilet fiyatı 115 lira.

Çocuklarda doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan çocuk operası ‘Barış Ormanı’ yarın 11.30’da CRR Konser Salonu’nda hem küçükler hem büyükler için sahnelenecek. Biletler 22.50 lira.

Hedonutopia 23 Şubat Çarşamba KadıköySahne’de sevenleriyle bir araya gelecek. 21.00’de başlayacak konserin bileti 101.75 lira.

Jakuzi 23 Şubat Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Ankara’da dinleyiciyle buluşacak. Bilet fiyatı 90-136 lira.

Kardeş Türküler 24 Şubat Perşembe 20.30’da İzmir’deki Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 168 lira.

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Sakiler 24 Şubat Perşembe Isparta’da, Inda Concert Hall’da sahneye çıkacak. 22.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 113 lira.

Büyük Ev Ablukada Eskişehir’de! 25 Şubat Cuma 19.30’da Milyon Performance Hall’da gerçekleşecek konserin bileti 77-121 lira aralığında.

Norveçli caz solisti Rebekka Bakken 25 Şubat Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 22.5-88 lira.

Mabel Matiz Ankaralı sevenleriyle buluşuyor. 25 Şubat Cuma 20.30’da Congresium Ankara’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 150-350 lira.

MÜZİKAL

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen ‘Gangster’ 1930’lar Amerika’sının ekonomik buhranında, sorunların sorumlusu olarak görülen bir gangsterin yaşamını konu alıyor. 22 Şubat Salı, 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. Biletler 40-60 lira.

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SERGİ

‘Kazı İzleri’ sergisi 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip Aşıklı Höyük’ün tarihine ışık tutuyor. 25 Şubat’a kadar Beşiktaş’taki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda...

Dirimart, Berlinli sanatçı Anselm Reyle’nin ‘HEAVY’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Yarın son gün.

27 Şubat’ta Beyoğlu’na veda etmeye hazırlanan İstanbul Modern, taşınma sürecine başlamadan koleksiyon sergisini, ‘Etkileşimler’ ve ‘Uluslararası Sanatçı Filmleri’ çalışmalarını görmek isteyenleri geçici mekânına bekliyor.

ATÖLYE

Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) bugün 17.00’de ‘Denizden Babam Çıksa!’ adında bir atölye düzenliyor. Deniz ürünleriyle ilgili püf noktalarının verileceği atölyede fırında Akdeniz usulü levrek fileto, teriyaki soslu somon ızgara, karides ve tatlı olarak da portakallı irmik helvası yapılıp tadılacak. Katılım ücreti 500 lira.

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BİLETLER TÜKENMEDEN

Salon İKSV uzun bir aradan sonra 5 Mart’ta yeniden kapılarını açıyor. Ghostly Kisses, Islandman, Jakuzi, Jonathan Bree, Kit Sebastian, Noga Erez, Lola Marsh, Other Lives, Palmiyeler, Seafret gibi birbirinden başarılı yerli-yabancı grupların sahne alacağı yeni sezonun biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

DANS

Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un ‘Elektronika’ isimli dans gösterisi yarın 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Bilet fiyatı 40-60 lira.