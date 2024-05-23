Yazlıkları çıkarma vakti geldi

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Milli afet

Gülşen’in “Gel milli felaketim olsan da” dediği yeni şarkısı ‘Bal’ daha çıkmadan tanıtımlarıyla heyecan yaratmıştı. Şarkı yayımlandığında gördük ki sanatçının cephesinde değişen pek bir şey yok. Bunu kötü anlamda söylemiyoruz. Tam da hayranlarının beklediği gibi cüretkâr sözlere sahip, bir o kadar da seksi bir videoyla taçlandırılmış bir şarkı var karşımızda. Tek itirazımız pop-dans sound’uyla ilgili güncel nitelendirmesi. Ozan Çolakoğlu imzalı şarkı sanki 2010’lara göz kırpıyor gibi...

‘Bal’ (Tekli)

Gülşen

DMC

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22 yaşındaki Billie Eilish ilk şarkısını kaydettiğinde 13 yaşındaydı. O günden bugüne geçen zamana 9 Grammy, 2 Oscar ve 2 Altın Küre sığdırdı. Bir yandan da konser verdi, sesini eğitti. Büyüdü, değişti. Yeni albümü ‘Hit Me Hard and Soft’ tam da bu olgunlaşmayı hissettiğimiz bir albüm olmuş. Kimi şarkılarında o eski kırılganlığı hissediyorsunuz, kimilerinde de özgüveni. Eilish pop müzikte kurallarını kendi koyduğu yolda ilerlemeye devam ediyor.

‘Hit Me Hard and Soft’ (Albüm)

Billie Eilish

Warner Music Türkiye

Güneş, ‘Yorgan’ın ardından bu yılki ikinci teklisi ‘Otoban’ı yayımladı. Söz ve müziği Güneş’e ait olan şarkıyı ‘dünyanın en kalpsiz âşığı’nın itiraflar silsilesi olarak özetlemek mümkün. Prodüktörlüğünü Roku’nun üstlendiği ‘Otoban’ı dinlerken ilginç bir şekilde yeni değil, tanıdık melodiler içeren bir şarkıyla karşılaşmış hissi yaşıyorsunuz.

‘Otoban’ (Tekli)

Güneş

Sony Music Türkiye

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Yazın tatil yapmaktan çok çalışan isimlerden biri de Berkay. Özellikle Çeşme müdavimleri yaz aylarında şarkıcının sahneye çıktığı kulüpleri hiç boş bırakmıyor. Berkay bu yaza ‘Şimşek Şimşek’ adlı yeni şarkısıyla ‘merhaba’ diyor. Ersay Üner söz ve müziğini yaptığı şarkının düzenlemesine de imza atmış. Berkay’a da söylemek kalmış.

‘Şimşek Şimşek’ (Tekli)

Berkay

Avrupa Müzik

Türkçe pop müziğin genç isimlerinden Anıl Durmuş arabeske meyilli yorumuyla dikkat çeken isimlerden. ‘Senden mi Bileyim’deyse yine duygusal sularda geziniyor ama pop müziğin sınırları içinde kalmayı tercih ediyor. Şarkının söz, beste ve prodüksiyonunda Azel Bert imzasını görüyoruz.

‘Senden mi Bileyim’ (Tekli)

Anıl Durmuş

Universal Music Türkiye