Yaza sanatla veda…

Haberin Devamı

KONSER

-Köfn 26 Ağustos Cumartesi 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 240-550 lira.

-Dolu Kadehi Ters Tut 26 Ağustos 21.30’da albüm tanıtım konseri için Festival Park Kadıköy’de. Bilet fiyatı 500-1.000 lira.

-Sena Şener 26 Ağustos 22.00’de Moda Kayıkhane’de olacak. Bilet fiyatı 350, 4 kişilik bistro 3.200 lira.

Haberin Devamı

-Selin 26 Ağustos 22.00’de Zai Yaşam Bodrum’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 503 lira.

-Kenan Doğulu 28 Ağustos Pazartesi 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 325-1.750 lira.

-Hollandalı caz grubu Rembrandt Trio 28 Ağustos 20.30’da Gümüşlük Festival Merkezi, Suda Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 180-330 lira.

-Gülşen, Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar ve Santi&Tuğçe Zafer Bayramı’na özel 30 Ağustos Çarşamba 14.00 itibariyle Yenikapı’da sahneye çıkacak. Etkinlik ücretsiz.

Haberin Devamı

-Simge 30 Ağustos 21.00’de Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 250-1.250 lira.

-Derya Bedavacı 31 Ağustos Perşembe 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da olacak. Bilet fiyatı 440- 1.925 lira.

-Gökhan Özen 1 Eylül Cuma 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 495-2.750 lira.

-Signum Saxophone Quartet 3’üncü Uluslararası Oda Müziği Festivali açılış konseri için 1 Eylül 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 165, öğrenci 44 lira.

FESTİVAL

Haberin Devamı

-Swissôtel The Bosphorus ‘Chill With Us’ festivaline ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos Çarşamba 15.00’te başlayacak festivalde şef yemekleri sunulacak, atölyeler ve konserler düzenlenecek. Lalalar, Emir Taha, Palmiyeler, Seda Erciyes ve Kerem Atlı gibi isimler konser verirken Orkun Bozdemir, Jamie S, Marc Gonen de DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 350 lira.

-Electronica Festival 1-2 Eylül Cuma ve Cumartesi Zorlu PSM’de kapılarını açacak. Festivalde Maceo Plex, Woo York, Fur Coat, Bee Gee, Jtamul ve Volkan Gündüz gibi isimler izlenebilir. Bilet fiyatı tek gün 600, kombine 1.000 lira

Haberin Devamı

SERGİ

-OMM Odunpazarı Modern Müze yeni sezona Erol Tabanca Koleksiyonu’ndan ‘İki Güneş Altında’ sergisiyle başlıyor. 24 Ağustos’ta kapılarını açan sergi gökyüzünde iki güneş olasılığının açtığı mitolojik geçmişten varoluşumuzun Güneş’le olan derin bağlantılarına uzanan bir yolculuk sunuyor. Sergide Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Etel Adnan, Fikret Muallâ, Guido Casaretto, Haluk Akakçe, Hoca Ali Rıza, Hüsamettin Koçan, Ken Matsubara, Komet, Mehmet Güleryüz, Nuri İyem, Sadık Arı ve Taner Ceylan gibi 45 yerli ve yabancı sanatçının eserleri var.

Haberin Devamı

-İyilik İçin Sanat Derneği ve Kalyon Kültür işbirliğiyle düzenlenen ‘Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler’ sergisi eylül sonuna kadar uzatıldı. İklim değişikliği, çevre sorunları, deprem ve salgın hastalıkların toplumda yarattığı etkilere odaklanan sergi 23 sanatçının farklı zamanlarda ürettiği 47 eserinden oluşuyor. Heykel, seramik, kolaj, video ve dijital sanat gibi tekniklerin kullanıldığı eserler Nişantaşı Taş Konak’ta görülebilir.

ATÖLYE

-Finanskent’teki Cooking Class Academy 30 Ağustos Çarşamba 11.00’de ‘Özel Gün ve Doğum Günü Pasta Yapımı’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında katılımcılar pandispanya ve pastacı kreması yapımını, pasta sıvama ve pasta süsleme tekniklerini öğrenecekler. Katılım ücreti 1.000 lira.

-Zorlu AVM’deki Eataly Mutfak Atölyesi’nde 30 Ağustos 19.00’da ‘Coctail Workshop’ var. Çeşitli kokteylleri hazırlamanın inceliklerini öğreneceğiniz atölyeye katılım ücreti 1.200 lira.

GECE

-Ayçin Asan 26 Ağustos Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Alaçatı sahnesinde. (0850) 549 01 38

-Mahsun Kırmızıgül 26 Ağustos 22.00’de Çeşme Günay’da. (0532) 443 33 33

-Melek Mosso 26 Ağustos 22.00’de Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

-Özay Bakır 26 Ağustos 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Sude Çelikkol 27 Ağustos Pazar 0.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde. (0530) 135 88 10

-Okan Albayrak 28 Ağustos Pazartesi 0.30’da Otuzyedi Arnavutköy sahnesinde. Rezervasyon: @otuzyediarnavutkoy

-Ezgi Bıcılı 30 Ağustos Çarşamba 0.30’da Barınak Türkbükü’nde. Rezervasyon: @barinakturkbuku

-Alya 30 Ağustos 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

DJ

-Tel Avivli prodüktör Gene Richards Jr. 26 Ağustos Cumartesi 22.00’de RX İstanbul’da. Bilet fiyatı 150-250 lira.

-Sam Farsio 27 Ağustos Pazar 12.00’de KafesXMilo’da DJ kabinine geçecek. Bilet fiyatı 350, plaj girişi 700 lira.