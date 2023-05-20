Yaza ısınma turları

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Çocuklarıyla piyanonun başında

‘Acróstico’

Shakira

Sony Music





Olaylı bir boşanma sürecini geride bırakan Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Anneler Günü’ne özel bir şarkı yayımladı. ‘Acróstico’ şarkıcının çocukları Milan ve Sasha’ya hitaben yazdığı bir açık mektup aslında. Çocuklarına olan sevgisi sayesinde yaşadığı acılara rağmen güçlü kalan bir annenin duygularını anlatıyor. Şarkının videosunda da Shakira’ya piyano başında oğulları eşlik ediyor.

Azerbaycan’dan selamlar

‘Ya Habibi’

Sheyh

Ree&Rafael

Warner Music Türkiye





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İşbirliklerinin ilk ürünü ‘Jamaica’ydı. Bu enerjik şarkı çok sevildi. Azerbaycanlı ikili Sheyh Ree ile Rafael bu kez Afro pop türünde bir çalışmayla karşımızda.Türkçe ve İngilizce sözlere sahip parça bu türün iyi örneklerinden. Söz ve müzikte ikilinin ortak imzası var. Prodüktörlüğünüyse Ozade üstlenmiş.

Bu kez rap

‘Kafana Takma’

Ebrar Mazhar

Gem Production





Ebrar Mazhar’ı rol aldığı ‘Balkan Ninnisi’ dizisinden hatırlayanlar olacaktır. Mazhar, dizideki gibi iyi bir müzisyen. Türk asıllı Makedon isim, pop-rock çalışmalarıyla tanınıyor ama bu kez rap türündeki ‘Kafana Takma’yla karşımızda. Şarkıyı 26 Mayıs’ta vizyona girecek ‘Efsunlu III: Muska’ dizisi için yapmış.

120’yle giriş

‘120’

Celine Red

Universal Music Türkiye





O bir dansçı, o bir koreograf, o bir TikToker… Şimdi de o bir şarkıcı… 10 yıla yakın bir süredir dans alanındaki çalışmalarıyla bilinen Celine Red şansını müzikte de deniyor. R&B, pop türündeki ilk single’ı ‘120’yi kısa bir süre önce çıkardı. Umarız şarkıcılık geçici bir heves olmaz ve danstaki istikrarını bu alanda da sürdürür.