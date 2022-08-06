Yaz ateşi harlandı

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‘Yalancı’ (Tekli)

Edis

Hype Music

Edis, sanki mutluluğun formülünü bulmuş da bir an önce paylaşmak istermiş gibi bir anda ‘Yalancı’yla çıkageldi. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu’ya, düzenlemesiyse Ozan Çolakoğlu’na ait olan şarkı, yazın tüm pozitif enerjisini hissettiriyor. Rap müzikle flörtü bir süredir devam eden Edis bu yolda kararlılıkla ilerliyor. Bu arada şarkının Melih Kun imzalı klibinde Edis’i en doğal halleriyle görmek de şarkının eğlence dozunu arttırıyor.

Uzak ‘ara’ daha iyi

‘Ara’ (Tekli)

Zeynep Bastık

Hype Music





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Fransız şarkıcı Nej’in ‘Paro’ adlı şarkısını ilk dinlediğimde ilk 30 saniyesi yeterli olmuştu. Emrah Karakuyu imzalı Türkçe sözlerle ‘Ara’ olarak yeniden karşıma çıktığında ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadım. Zeynep Bastık’ın yorumu ve Mali Ergin yönetimindeki klibiyle şarkı bambaşka bir havaya bürünmüş, çok da iyi olmuş. Ayrıca TikTok kitlesini hedefleyen dansı da oldukça orijinal ve başarılı.

Uzun bekleyiş bitti

‘Gülümse’ (Tekli)

Kurban

Sony Music Türkiye





Türk rock müziğinin kült gruplarından Kurban, 2018’de yeni şarkı yayımlayacağını duyurmuştu. İşte o şarkı, yani ‘Gülümse’ nihayet müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözleri Deniz Yılmaz, müziğiyse Özgür Kankaynar ve Yılmaz imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesini grup üyeleri beraber yapmış. ‘Gülümse’ Kurban hayranlarına ilaç gibi gelecek.

Albüme adım adım...

‘Kâğıttan Kaptanlar’ (Tekli)

Birsen Tezer

Sony Music Türkiye





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Sonbaharda yeni albümünü yayımlamaya hazırlanan Birsen Tezer, geçen günlerde bu albümden ‘Saklasam Kendimi’yi çıkarmıştı. Şimdi de ‘Kâğıttan Kaptanlar’ adlı şarkısını paylaştı. Usta yorumcu sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkıda bir hayat muhasebesine girişiyor: “Geriye hiçbir koku kalmıyor yarınlara/ Dümeni çoktan vermişler kâğıttan kaptanlara.”