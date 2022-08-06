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Yaz ateşi harlandı

Güncelleme Tarihi:

#Edis#Zeynep Bastık#Birsen Tezer
Yaz ateşi harlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 07:00

Edis’in kıpır kıpır şarkısı ‘Yalancı’ ve Zeynep Bastık’ın ‘Ara’sı bu yazın hitleri arasına girdi bile. Kurban hayranlarıyla hasret gidermeye hazır. Birsen Tezer usta yorumuyla yeniden aramızda. İşte haftanın yeni teklileri...

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‘Yalancı’ (Tekli)
Edis
Hype Music

Edis, sanki mutluluğun formülünü bulmuş da bir an önce paylaşmak istermiş gibi bir anda ‘Yalancı’yla çıkageldi. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu’ya, düzenlemesiyse Ozan Çolakoğlu’na ait olan şarkı, yazın tüm pozitif enerjisini hissettiriyor. Rap müzikle flörtü bir süredir devam eden Edis bu yolda kararlılıkla ilerliyor. Bu arada şarkının Melih Kun imzalı klibinde Edis’i en doğal halleriyle görmek de şarkının eğlence dozunu arttırıyor.

Yaz ateşi harlandı

Uzak ‘ara’ daha iyi

‘Ara’ (Tekli)
Zeynep Bastık
Hype Music

Yaz ateşi harlandı

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Fransız şarkıcı Nej’in ‘Paro’ adlı şarkısını ilk dinlediğimde ilk 30 saniyesi yeterli olmuştu. Emrah Karakuyu imzalı Türkçe sözlerle ‘Ara’ olarak yeniden karşıma çıktığında ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadım. Zeynep Bastık’ın yorumu ve Mali Ergin yönetimindeki klibiyle şarkı bambaşka bir havaya bürünmüş, çok da iyi olmuş. Ayrıca TikTok kitlesini hedefleyen dansı da oldukça orijinal ve başarılı.

Uzun bekleyiş bitti

‘Gülümse’ (Tekli)
Kurban
Sony Music Türkiye

Yaz ateşi harlandı

Türk rock müziğinin kült gruplarından Kurban, 2018’de yeni şarkı yayımlayacağını duyurmuştu. İşte o şarkı, yani ‘Gülümse’ nihayet müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözleri Deniz Yılmaz, müziğiyse Özgür Kankaynar ve Yılmaz imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesini grup üyeleri beraber yapmış. ‘Gülümse’ Kurban hayranlarına ilaç gibi gelecek.

Albüme adım adım...

‘Kâğıttan Kaptanlar’ (Tekli)
Birsen Tezer
Sony Music Türkiye

Yaz ateşi harlandı

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Sonbaharda yeni albümünü yayımlamaya hazırlanan Birsen Tezer, geçen günlerde bu albümden ‘Saklasam Kendimi’yi çıkarmıştı. Şimdi de ‘Kâğıttan Kaptanlar’ adlı şarkısını paylaştı. Usta yorumcu sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkıda bir hayat muhasebesine girişiyor: “Geriye hiçbir koku kalmıyor yarınlara/ Dümeni çoktan vermişler kâğıttan kaptanlara.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edis#Zeynep Bastık#Birsen Tezer

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