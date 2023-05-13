‘Yaşanmış’ şarkılar...

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Açılış Teoman’dan
‘Alev Alev’ (Tekli)
Teoman
Sony Music Türkiye
Umut hep var
‘Geçmiyor Zaman’ (Tekli)
Nilipek.
Benzer üretimlerin müzik piyasasını domine ettiği şu günlerde bazı sanatçıları pamuklara sarıp saklamak gerekiyor. Nilipek de onlardan biri. 4’üncü stüdyo albümünü hazırlayan sanatçı bu albümün pop türündeki ilk teklisini de yayımladı. ‘Geçmiyor Zaman’ toksik bir ilişki sonrası hasar alan tarafta kalan izlerin bir an önce silinmesi umudunu dile getiriyor.
Farklı tarzlar bir arada
‘Frontal’ (Tekli)
Denzi ve Rinxlaya
Universal Music Türkiye
Denzi kendini yeraltı müzik kültürünün temsilcilerinden biri olarak tanımlıyor. Rinxlaya ise deneysel R&B ve hip-hop müzisyeni. Çalışmaları bozulmuş sesler, elektronik unsurlar barındırıyor. Böyle bir ikilinin ortak çalışması ‘Frontal’ ise elbette dikkati hemen çekiyor. Hard rock ve hip-hop’un birlikteliğinden doğan parçada ikiliye Şevket Akıncı mentorluk yapmış.
Acılar büyüktür matematikten
‘’ - ‘’ (Subtract) (Albüm)
Ed Sheeran
Atlantic Records&
Warner Music
Eşi hamileyken kansere yakalandı, şarkı çalmakla suçlanıp hakkında dava açıldı, en yakın arkadaşını kaybetti… Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran işte tüm bu olayların gölgesinde yeni albümünü bitirdi. Matematikteki artı, çarpma, bölme ve eşittir sembolleriyle çıkardığı dört albümün ardından gelen ‘’ - ‘’ (Subtract) yani ‘Çıkarma’ hayattan eksilenlerin ardından geriye kalanların özeti gibi.