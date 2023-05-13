‘Yaşanmış’ şarkılar...

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Açılış Teoman’dan

‘Alev Alev’ (Tekli)

Teoman

Sony Music Türkiye

Türkçe sözlü rock müziğin usta ismi Feridun Düzağaç’ın şarkılarının sevilen isimler tarafından yorumlandığı albüm projesi uzun zamandır bekleniyordu. ‘Coverbank’ adlı albümün açılışını Düzağaç’ın klasikleşen parçalarından ‘Alev Alev’ ile Teoman yaptı. Üstelik şarkının derinliğine yakışan, çok da başarılı bir yorumla…

Umut hep var

‘Geçmiyor Zaman’ (Tekli)

Nilipek.





Benzer üretimlerin müzik piyasasını domine ettiği şu günlerde bazı sanatçıları pamuklara sarıp saklamak gerekiyor. Nilipek de onlardan biri. 4’üncü stüdyo albümünü hazırlayan sanatçı bu albümün pop türündeki ilk teklisini de yayımladı. ‘Geçmiyor Zaman’ toksik bir ilişki sonrası hasar alan tarafta kalan izlerin bir an önce silinmesi umudunu dile getiriyor.

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Farklı tarzlar bir arada

‘Frontal’ (Tekli)

Denzi ve Rinxlaya

Universal Music Türkiye





Denzi kendini yeraltı müzik kültürünün temsilcilerinden biri olarak tanımlıyor. Rinxlaya ise deneysel R&B ve hip-hop müzisyeni. Çalışmaları bozulmuş sesler, elektronik unsurlar barındırıyor. Böyle bir ikilinin ortak çalışması ‘Frontal’ ise elbette dikkati hemen çekiyor. Hard rock ve hip-hop’un birlikteliğinden doğan parçada ikiliye Şevket Akıncı mentorluk yapmış.

Acılar büyüktür matematikten

‘’ - ‘’ (Subtract) (Albüm)

Ed Sheeran

Atlantic Records&

Warner Music





Eşi hamileyken kansere yakalandı, şarkı çalmakla suçlanıp hakkında dava açıldı, en yakın arkadaşını kaybetti… Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran işte tüm bu olayların gölgesinde yeni albümünü bitirdi. Matematikteki artı, çarpma, bölme ve eşittir sembolleriyle çıkardığı dört albümün ardından gelen ‘’ - ‘’ (Subtract) yani ‘Çıkarma’ hayattan eksilenlerin ardından geriye kalanların özeti gibi.