YarÄ±ÅŸ pistlerinden moda sahnelerine

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Deri detaylar (vegan seÃ§enekleriyle) 2023â€™te altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor desek yeri. Hem podyumlarda hem de sokak stillerinde derinin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne rastlÄ±yoruz. Ã–zellikle 90â€™larÄ±n sonu ve 2000â€™lerin baÅŸlarÄ±nda da Ã§ok popÃ¼ler olan motosikletÃ§i ceketlerini anÄ±msatan modellerse Ã§ok gÃ¶zde. Ã–rneÄŸin, bir dÃ¶nem Spice Girlsâ€™Ã¼n yÄ±ldÄ±zÄ±, ÅŸimdiyse kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan markasÄ±yla moda patroniÃ§esi Victoria Beckham mavi Ã§izgili motosikletÃ§i ceketiyle en unutulmaz stil anlarÄ±ndan birine imza atmÄ±ÅŸtÄ±. Dolce & Gabbanaâ€™nÄ±n 2001 koleksiyonuna ait olan bu trend baÅŸlatÄ±cÄ± ceket, Madonna ve Justin Timberlake gibi isimler tarafÄ±ndan da giyilmiÅŸti. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeyse, bu tarza, David Koma, Diesel, ChloÃ© gibi markalarÄ±n koleksiyonlarÄ±nda rastlÄ±yoruz.

Bu tarzÄ±n kitabÄ±nÄ± yazan isimlerden birinin Rihanna olduÄŸunu sÃ¶ylersek yalan olmaz. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve iÅŸkadÄ±nÄ±, Fenty x Pumaâ€™nÄ±n 2018 yaz sezonu iÃ§in tamamÄ± motosikletÃ§i tarzÄ±ndan oluÅŸan bir koleksiyon hazÄ±rlamÄ±ÅŸ, trendlere yÃ¶n verdiÄŸini bÃ¶ylece kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±. Tam 5 yÄ±l sonra bu koleksiyondakine benzer bol pantolonlarÄ±, yarÄ±ÅŸ logosunu andÄ±ran tasarÄ±mlarÄ±yla body ve tulumlarÄ± podyumlarda yeniden gÃ¶rÃ¼yoruz.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n modaya yÃ¶n veren ikonlarÄ± Kylie ve Kendall Jenner, Kim Kardashian, Hailey Bieber, Dua Lipa gibi isimler de motosikletÃ§i tarzÄ±na gÃ¶nderme yapan stilleriyle fotoÄŸraflandÄ±. Ã–zellikle oversize (bÃ¼yÃ¼k/geniÅŸ) ceketleri stilinin imza parÃ§alarÄ±ndan biri haline getiren Hailey Bieber bu tarzÄ± oldukÃ§a sevdi. En son kasÄ±m ayÄ±nda, sarÄ± detaylÄ± biker ceketini mini etek ve yine motorcu tarzÄ±na gÃ¶nderme yapan botlarla tamamlayan Ã¼nlÃ¼ model, bu tarzÄ± nasÄ±l daha feminen ve seksi bir hale getirebileceÄŸimiz konusunda da ilham verdi. Her ne kadar baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± oversize (bol) giymek moda olsa da Ã§ok bol ve hacimli bir parÃ§a tercih edildiÄŸinde, kalanÄ± dar tutmanÄ±n hem vÃ¼cut hatlarÄ±nÄ± hem de ana parÃ§ayÄ± vurgulamak iÃ§in daha Ã§arpÄ±cÄ± bir yÃ¶ntem olduÄŸunu sÃ¶yleyelim.

Nereden baÅŸlamalÄ±?

- Siyah bir biker deri ceket dolabÄ±nÄ±zda varsa, bu tarzÄ± uygulamak iÃ§in gerekli parÃ§aya zaten sahipsiniz demektir. ChloÃ© podyumlarÄ±ndan ilhamla, biker ceketinizi bahar aylarÄ±nda kÄ±sa bir bluz ve bisikletÃ§i taytlarÄ±yla eÅŸleÅŸtirerek sportif bir stil yaratabilirsiniz. Gece gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerindeyse mini etek ve elbiselerin Ã¼stÃ¼nde tercih ederek, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir silÃ¼ete geÃ§ebilirsiniz.

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- DÃ¼z biker bir ceket daha klasik ve zamansÄ±z, evet ama yarÄ±ÅŸ detaylÄ± sarÄ±, mavi, kÄ±rmÄ±zÄ± gibi Ã§arpÄ±cÄ± renkler eklenmiÅŸ olanlarla daha iddialÄ± ve son moda gÃ¶rÃ¼neceÄŸiniz kesin. Ä°ddialÄ± bir ceketi, denim pantolon ve beyaz tiÅŸÃ¶rtle kullanarak rahatÃ§a gÃ¼ndelik stilinize uyarlayabilirsiniz.- YarÄ±ÅŸÃ§Ä± tarzÄ±na gÃ¶nderme yapan tiÅŸÃ¶rt ve pantolonlar da karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–rneÄŸin Kim Kardashian yarÄ±ÅŸÃ§Ä± motosiklet pantolonlarÄ±nÄ± deri Ã§izme ve bÃ¼stiyerle tamamlÄ±yor. GÃ¼ndelik hayat iÃ§in oldukÃ§a iddialÄ± olacak bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ bir yana bÄ±rakÄ±p bu tarz pantolonlarÄ± basic tiÅŸÃ¶rtler ve kalÄ±n tabanlÄ± botlarla eÅŸleÅŸtirebilirsiniz.

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KISA KISA

Pandora, Guardians of Galaxy koleksiyonu iÃ§in Marvel ile gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirdi. Seride galaksideki beklenmedik kahramanlardan, dostluklardan, eÄŸlenceden ilhamla hazÄ±rlanan karakterler ve semboller var. 5 farklÄ± charm ve yÃ¼zÃ¼kten oluÅŸan koleksiyonda 925 ayar gÃ¼mÃ¼ÅŸ kullanÄ±lmÄ±ÅŸ.

Yeni heyecanlar

Moschino markasÄ±nÄ±n kreatif direktÃ¶rÃ¼ Jeremy Scott, 10 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan markadaki gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ±n yeni dÃ¶nemi iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu duyurdu. PopÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼rle modayÄ± yakÄ±n temasta tutarak, eÄŸlenceli ve yenilikÃ§i tasarÄ±mlar yapan Scott, markayÄ± arzu nesnesi haline getirmiÅŸti. Moschinoâ€™nun yeni kreatif direktÃ¶rÃ¼nÃ¼n kim olacaÄŸÄ±ysa ayrÄ± bir merak konusu.

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GÃ¼neÅŸli tasarÄ±m

Ä°talyan stilinin simgelerinden Acqua Di Parma 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir deÄŸiÅŸmeyen ilk kokusu Colonia iÃ§in Ã¶dÃ¼llÃ¼ tasarÄ±mcÄ± Samuel Ross ile bir araya gelerek yeni bir ÅŸiÅŸe tasarÄ±mÄ± yarattÄ±. Ross, Londra ve Milanoâ€™nun mimari yaklaÅŸÄ±mlarÄ±ndan esinlenerek, Avrupaâ€™nÄ±n ÅŸehir manzarasÄ±nda parlayan gÃ¼neÅŸi tasarÄ±mÄ±na yansÄ±ttÄ±. SÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±daki koleksiyon Beymenâ€™de satÄ±lÄ±yor.

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