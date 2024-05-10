Yarın biriciklerimizle gezelim

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Yarın Anneler Günü. Aslında öyle büyük organizasyonlara gerek yok; kocaman sarılsak, yanağına bir öpücük kondursak en güzel hediye onlar için. Ama tabii beraber geçirecek bir gün organize etsek ne şahane olur! Şehirde Anneler Günü’ne özel birbirinden farklı, eğlenceli, lezzet dolu etkinlik düzenleniyor. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayabilir, atölyelere katılabilir, günübirlik bir geziye çıkabilir veya akşam eğlenceli, müzik dolu bir gece geçirebilirsiniz. Ben de bu vesileyle öncelikle kendi annemin ve tüm annelerin gününü şimdiden kutlayayım; tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun!

Çiçeklerle taçlanın

Lokanta Feriye

Michelin ve Gault Millau rehberlerine giren Lokanta Feriye’de bir büfe kurulacak. Brunch, canlı müzik eşliğinde olacak. Ayrıca kahvaltı devam ederken iki oturum şeklinde kurutulmuş çiçekten taç ve toka yapım atölyesine katılabilirsiniz. Kişi başı atölye dahil 2.750 lira. (0538) 483 20 21

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Özcan Deniz’le kutlayın

Cahide Palazzo





Yarın Maslak 1453’teki mekânın sahnesinde Özcan Deniz var. Anneler Günü’ne özel şarkılarını söyleyecek Deniz’in programı 23.00’te başlayacak, kapı açılışı 20.00. Mezeler, ara sıcak, ana yemek, tatlı ve içeceğin içinde olduğu menü masa konumuna göre 4.000 liradan başlıyor. Masa sahneye yaklaştıkça ücret artıyor. Bu arada yarına özel, annelere ve geceye

anneleriyle gelenlere, kişi başı yüzde

50 indirim uygulanacak.

(0212) 706 78 90

Adım adım İstanbul

Bostancı Gösteri Merkezi

Antonina Turizm’in Anneler Günü’nde düzenlediği Cihangir, Tophane, Çukurcuma turu 9.30’da Taksim The Marmara önünden başlayacak. Gezi kapsamında Gümüşsuyu, Taşkışla, Deniz Hastanesi, Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Palas, Pangiris Konağı görülecek yerlerden bazıları… Rehberlik hizmeti, yemek, ulaşım dahil turun kişi başı katılım bedeli 2.100 lira. biletix.com

Manzaraya karşı…

Sunset&Grill Bar





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Annenizle baş başa bir kahvaltı güzel olmaz mı? Sunset Grill Bar’da Anneler Günü etkinliği var. Güne özel hazırlanmış 1 kokteylin de içinde olduğu kahvaltı kişi başı 2.750 lira. (0212) 287 03 57

Canlı müzik eşliğinde

Shangri-La Bosphorus





Anneler Günü’nde Shang Brunch adında bir etkinlik düzenleniyor. Kahvaltıda Türk ve dünya mutfağından yedi executive şefin imza lezzetleri servis edilecek. Yarın 12.30-16.00 saatleri arasındaki etkinlikte canlı müzik de olacak. Kişi başı 3.800 lira. (0212) 275 88 88

Konsept Cennet Bahçesi

Four Seasons Hotel Bosphorus

Artık klasikleşmiş Four Seasons Hotel Bosphorus’un Anneler Günü brunch’ında, bu senenin konsepti Cennet Bahçesi.

Ata Marin’in canlı performansı kahvaltınıza eşlik edecek. Küçük misafirler için atölyeler düzenlenecek, çocuklar anneleri için kendi elleriyle sürprizler hazırlayacak. Kişi başı 4.250 lira.

(0212) 381 40 00

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Yağlıboya tablonuz olsun

Masterpiece Galata

‘Anne Şefkati’ resim atölyesinde, kendi yağlıboya tablolarınızı hazırlayarak müzik eşliğinde ve sanatçı rehberliğinde bir gün geçirebilirsiniz. Etkinlik 13.00 ve 17.30’da iki oturum halinde yapılacak. Kişi başı

450 lira. biletix.com

Izgaradan suşiye...

The Grand Tarabya Hotel





Kahvaltıdan öğle yemeğine uzanan brunch’ta seçenek çok. Makarnadan dönere, ızgaralardan suşiye, salata ve tatlılara saat 12.00-15.00 arasında servis edilecek. Kişi başı 3.400 lira.

(0212) 363 33 00

Şarkılar anneler için…

Bostancı Gösteri Merkezi

Yarın Bostancı Gösteri Merkezi’nde Candan Erçetin’in Anneler Günü konseri var. 16.00’da başlayacak etkinlikte Erçetin şarkılarını bu defa anneler için söyleyecek. Bilet fiyatları 448-1.568 lira arasında. biletix.com

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Kupa yapma atölyesi

House of Ceramic

Yarın Florya’daki Melus Atölye’de Anneler Günü’ne özel ‘seramik kupa yapma atölyesi’ var. 14.00-17.00 arasında yapılacak çalışma kişi başı 850 lira.

houseofceramic.com

2’li biletler indirimli

Espressolab

Espressolab Roastery Workshop Station’da 15.00-17.00 arasında Anneler Günü Seramik Atölyesi düzenleniyor. Etkinlik ikramlar dahil 500 lira. 2’li bilet alımlarında kişi başı 425 lira. biletino.com

AH GECELER





◊ Linet bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde olacak. (0532) 500 28 69

◊ Ayta Sözeri bu gece 22.30’da Etiler Uluorta’da şarkılarını söyleyecek. (0530) 252 75 05



◊ Serhat Yılmaz, bu gece 23.00’te Next Door’da setin başında olacak. Rezervasyon için @nextdooremirgan

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◊ Simge Eğrilmez bu gece 00.00’da The Room Live sahnesine çıkacak. (0535) 018 60 93

◊ Murat Tokuz yarın 22.00’de 16 Roof’ta setin başında olacak. (0549) 326 11 12

◊ Fettah Can yarın 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Kaan Yorulmaz 14 Mayıs Salı 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Begüm Obiz 15 Mayıs Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

◊ Ebru Gündeş 16 Mayıs Perşembe 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

7/24 YETMEZ

◊ Komşu Kuruçeşme de son günlerde trend haline gelen stand-up furyasına katıldı. 16 Mayıs Perşembe 21.30’da Lesli Karavil’in şovu var. Rezervasyon ve etkinlik takvimi için: @komsukurucesme

◊ Chalet Garden açıldı. Şehrin ortasında gizli bir bahçe burası. Yaz boyunca konserler, etkinlikler yapılıyor. Konser takvimini Instagram hesapları (@chaletgarden) üzerinden duyuruyorlar. (0542) 326 82 83

◊ Nişantaşı’nda yeni bir ‘gizli’ teras açıldı; ‘Off The Record’. Sadece referanslı girilebilen bu mekânın pazar akşamüstü

partileri şu sıralar çok popüler. Yazın en havalı etkinlikleri burada olacak gibi görünüyor. @offtherecordbarr

◊ Şerefiye Sarnıcı’nda Night Shift kapsamında 15 Mayıs, 22 Mayıs, 29 Mayıs ve 5 Haziran tarihlerinde Sarnıçta Yoga etkinliği düzenleniyor. Her seviyeye uygun olan programın katılım bedeli kişi başı 650 lira. passo.com.tr