Ustalardan destek

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#Jehan Barbur#Erkan Oğur#Melisa Uzunarslan
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Jehan Barbur’un yeni şarkısı ‘Yabancı’yı Erkan Oğur düzenledi. Melisa Uzunarslan’ın ‘Vicdansız Adamı’nın sözleri Mazhar Alanson’a ait. Büyük Ev Ablukada’nın ‘Yangın Akvaryum’u yıldızlar geçidi gibi... İşte haftanın öne çıkan teklileri...

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‘Yabancı’ (Tekli)
Jehan Barbur
Sony Music Türkiye

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Büyülü ses Jehan Barbur, merakla beklenen yeni teklisi ‘Yabancı’yı yayımladı. Şarkının sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait.

Düzenlemesiyse büyük usta Erkan Oğur imzalı. Oğur; gitar, kopuz ve kendi icadı perdesiz gitarla şarkıya eşlik ediyor. Basgitarda da yine önemli bir müzisyenin, Alp Ersönmez’in adını görüyoruz. ‘Yabancı’ bir yabancılaşma hikâyesi anlatıyor.

‘Ben Büyük Ev Ablukada, sen de canımın içi’

‘Yangın Akvaryum’ (Tekli)
Büyük Ev Ablukada
Olmadı Kaçarız Plakçılık

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Alternatif müzik sahnesinin nevi şahsına münhasır gruplarından Büyük Ev Ablukada, yeni şarkısı ‘Yangın Akvaryum’u ilginç bir basın bülteniyle duyurdu. Başlık da o bültenden. Grubun sonbaharda yayımlanacak ‘Defansif Dizayn’ adlı albümünün ilk teklisi olan ‘Yangın Akvaryum’ kıymeti canlı performanslarda daha da iyi anlaşılacak bir parça. Zaten Can Güngör’lü, Korhan Futacı’lı parçanın verdiği mesaj da “Bugüne kadar izlediğiniz Büyük Ev Ablukada konserlerini unutun” gibi geldi bize...

Hız kesmek yok

‘Kötüsünü Kendime Yaptım’ (Tekli)
Kendimden Hallice
Universal Music Türkiye

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2013’te kurulan, alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Kendimden Hallice şarkı üretimine hız kesmeden devam ediyor. Grubun yeni şarkısı ‘Kötüsünü Kendime Yaptım’ın sözleri Ozan Özalp imzalı. Kendilerine ne yapmışlar diye merak edip şarkının sözlerine baktık: “Azar azar azalıp gittim. Verdim her şeyi ama bu da yetmedi.”

Çok yönlü müzisyen

‘Vicdansız Adam’ (Tekli)
Melisa Uzunarslan
Sony Music Türkiye

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O bir besteci, şarkı sözü yazarı, düzenlemeci, solist, yorumcu ve keman sanatçısı. Teoman’a kemanıyla eşlik ettiği dönemlerden beri yakından takip ettiğimiz bir isim Melisa Uzunarslan. Bir süredir solo çalışmalarıyla çıkıyor karşımıza. En son sözlerini Mazhar Alanson’un yazdığı ‘Vicdansız Adam’ı yayımladı. Şarkının bestesi Melisa Uzunarslan’a, düzenlemesiyse Can Algeç’e ait.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jehan Barbur#Erkan Oğur#Melisa Uzunarslan

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