Ustalar sahnede

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BÄ°R DE ONDAN DÄ°NLEYÄ°N

Fettah Can, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nemli sÃ¶z yazarlarÄ± ve bestecilerinin ÅŸarkÄ±larÄ±ndan oluÅŸan yeni bir albÃ¼m hazÄ±rlÄ±yor. Bu albÃ¼mÃ¼n ilk teklisi â€˜Zaten Yaz ÃœÃ§ AydÄ±â€™ yayÄ±mlandÄ±. SÃ¶z ve mÃ¼ziÄŸi Sezen Aksuâ€™ya ait ÅŸarkÄ±yÄ± Okay BarÄ±ÅŸâ€™tan dinlemiÅŸtik. Åžimdi de Fettah Canâ€™Ä±n usta yorumuyla karÅŸÄ±mÄ±zda.

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â€˜Zaten Yaz ÃœÃ§ AydÄ±â€™ (Tekli)

Fettah Can

Sony Music TÃ¼rkiye

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â€˜KARAKOLâ€™ YENÄ°LENDÄ°

Sibel Canâ€™Ä±n sevilen ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Karakolâ€™ Deeperise tarafÄ±ndan yeniden dÃ¼zenlendi. Ustaca yapÄ±lmÄ±ÅŸ bu remiks sayesinde ÅŸarkÄ±nÄ±n daha fazla kiÅŸiye ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. Canâ€™Ä±n ÅŸarkÄ±sÄ±na yapÄ±lan bu modern dokunuÅŸa aÃ§Ä±k olmasÄ± da elbette takdire deÄŸer. â€˜Karakolâ€™ Sibel Can, SÄ±la GenÃ§oÄŸlu ve Umut YaÅŸarâ€™Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

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â€˜Karakolâ€™ (Tekli)

Sibel Can-Deeperise

Sony Music TÃ¼rkiye

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TÃœYLER DÄ°KEN DÄ°KEN

Serdar OrtaÃ§â€™Ä±n Ozan Ã‡olakoÄŸlu prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde hazÄ±rlanan saygÄ± albÃ¼mÃ¼nÃ¼n ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine Ã§ok konuÅŸuldu, Ã§ok yazÄ±ldÄ±. Ama biz yine de Burayâ€™Ä±n â€˜Yaz YaÄŸmuruâ€™ yorumuna dikkat Ã§ekmek istiyoruz. Buray ÅŸarkÄ±yÄ± yolundan saptÄ±rmadan kendi tarzÄ±nda ustaca sÃ¶ylÃ¼yor. ÅžarkÄ±yÄ± dinlerken tÃ¼yleriniz diken diken oluyor. AlbÃ¼mÃ¼n en iyiler sÄ±ralamasÄ±nda bizim ilk Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼zde.

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â€˜Yaz YaÄŸmuruâ€™ (Tekli)

Buray

DMC

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TARZIYLA DÄ°KKAT Ã‡EKÄ°YOR

Son dÃ¶nemde ilgiyle izlediÄŸimiz, bizi heyecanlandÄ±ran isimlerden biri Ataberk Kurnaz. Ä°yi bir R&B vokal Ã¶ncelikle. Bu tarzÄ± trap soul ile birleÅŸtirerek yaptÄ±ÄŸÄ± â€˜AÅŸaÄŸÄ±â€™ sÃ¼rekli ivme kaybeden bir aÅŸk hikÃ¢yesini anlatÄ±yor. Kurnazâ€™la yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ysanÄ±z â€˜YÃ¶nÃ¼m ÅžaÅŸtÄ± Ã‡oktanâ€™ ve â€˜Bulutlar ÃœstÃ¼ndeâ€™ parÃ§alarÄ±nÄ± da dinlemeyi ihmal etmeyin.Â

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â€˜AÅŸaÄŸÄ±â€™ (Tekli)

Ataberk Kurnaz

Warner Music TÃ¼rkiye

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Akustik yolculuk

Gece YolcularÄ± sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n akustik versiyonlarÄ±nÄ± yayÄ±mlamaya devam ediyor. Ä°kinci tekli â€˜Ã–lÃ¼m de Varâ€™da gruba genÃ§ yetenek Safiye eÅŸlik ediyor. 10 ÅŸarkÄ±dan oluÅŸan akustik albÃ¼mÃ¼nÃ¼n devamÄ±nda Gece YolcularÄ±, yetenekli mÃ¼zisyenlerle sÃ¼rpriz iÅŸbirliklerini sÃ¼rdÃ¼recek.

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â€˜Ã–lÃ¼m de Varâ€™ (Tekli)

Gece YolcularÄ±-Safiye

Universal Music TÃ¼rkiye