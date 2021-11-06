‘Ustalar’ bir arada...

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Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği ‘Ustalar’ adlı sergisini bugün Çınar Kültür ve Sanat Merkezi sergi salonunda sanatseverlerle buluşturacak.

Hüsnü hat, tezhip, minyatür, bitki çizimi, çini, resim, kaligrafi, geleneksel Türk el nakışı, batik boyama, gümüş kazaziye, takı tasarımı, biçki dikiş, abiye giyim, modelistlik, mefruşat ve porselen boyama eserlerin bulunduğu sergi, 20 hocanın 14 branşta ürettiği 64 eserinden oluşuyor. Türk kültürüne ait eşsiz gelenekleri farklı teknikler ve malzemeler kullanarak özenle işleyen sanatçılar hem sanata hem sanatseverlere hizmet etme düşüncesinden yola çıkıyor ve geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Sergide Ayşenur Kadakçı Velioğlu, Büşra Hömek, Demet Aktan, Elif Kuru, Funda Geniş Soy, Halime Karataş, İnci Yücesoy Demircan, Mafirat Eraslan, Mehmet Najafzadeh, Muhterem Pakyürek, Nazlı Durmuşoğlu Utku, Gül Camadan, Nurcihan Velioğlu, Neslihan Can, Nurten Demircan, Ömer Faruk Dere, Özcan Özcan, Reza Zolghadr, Üzeyme Ahmetoğlu ve Zehra Nihal Öztürk’ün eserleri yer alacak.

‘Ustalar’ sergisi 14 Kasım’a kadar Üsküdar’daki Çınar Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilir.

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GÖZ NURUYLA, NAKIŞ NAKIŞ...

Dernek üyeleri, tüm sanatseverleri derneğin bu ilk sergisine davet ettikleri ortak mesajlarında “Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak sergi salonumuzun ilk sergisini çok kıymetli hocalarımızla yapmak istedik. Sergiye katılan hocalarımızın hepsi Çınar Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde ders veren usta hocalarımız. Sergide izleyiciler kültürümüze ait pek çok branşta farklı eserlerle karşılaşacak. Türk kültürü ve geleneğinin çizgilerini, renklerini, desenlerini kâğıda, gümüşe, porselene, kumaşa göz nuruyla nakış nakış işleyerek geçmişten geleceğe köprü kuran sanatçıların eserleri sergilenecek” diyor.

SANATÇILAR ANLATIYOR





Gül Camadan: Bu sergide sır altı boyama ve baba nakkaş gibi geleneksel teknikleri kullandığım çinilerim bulunuyor.

Neslihan Can: 2003’te başladığım çalışmalar 2007’de ‘Geçmişin İzleri’ adıyla bir seriye dönüştü. 22 tablodan oluşan serinin her biri tarihe tanıklık etmiş objelerin görsel sanata dönüşmesi ve sunumudur.

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Mehmet Najafzadeh: Uzmanlık alanım suluboya, yağlıboya ve desen. Eserlerimi hayatın içinden aldığım ilhamla gerçekleştiriyorum.

Mafirat Eraslan: Sanatçı gözlemcidir. Bilim ve sanatın buluştuğu alan olan bilimsel bitki çizimi (botanik art) insanla doğayı birleştiriyor.

Özcan Özcan: ‘Kelile ve Dimne’, iki çakalın insanlara devlet yönetimi üzerinden hayatın her alanında strateji öğrettiği bir masal kitabı zannedilse de yaşamın olağan akışıdır. Anadolu’dan Afganistan’a kadar hikâyeler minyatürlerle anlatılır. Masalları minyatürle aktarmak bir sanatçı olarak bu ülkeye hizmetimiz.