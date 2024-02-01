Tüketmelik değil, dinlemelik

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OLGUNLUK ÇAĞI

Artık 40’lı yaşlarında, evli barklı bir pop yıldızı o. Genç kızları peşinden sürüklediği yıllar geride kaldı. Yeni teklisi ‘Selfish’i dinlerken o olgun tavır dikkat çekiyor en başta. Aşkta ne kadar bencil olduğunu itiraf eden, yaş almış bir ruh melankolisi sarıyor sizi. O duygusallığın içinde kayboluyorsunuz… Bakalım sanatçının 15 Mart’ta yayımlanacak yeni albümü ‘Everything I Thought It Was’da bizi başka nasıl itiraflar bekliyor?

‘Selfish’ (Tekli)

Justin Timberlake

Sony Music Türkiye

İKİ YILDA HAZIRLANDI

Biraz pop, biraz R&B ve üzerine de oryantal ritimler… Genç müzisyen Kardelen prodüksiyonunu da üstlendiği ilk albümü ‘HABİBİ’yi tamamladı. Albümde kendisine Deniz Tekin, Eren Alıcı (Evdeki Saat), Mabel Matiz, Dilan Balkay ve Adi Rotem gibi birçok isim eşlik etmiş. Albüm bu anlamda tam bir yıldızlar geçidi.

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‘HABİBİ’ (Albüm)

Kardelen

Universal Music Türkiye

CAZA GÖZ KIRPIYOR

İlk kez 2002’de Hande Yener’le ‘yanmıştık’, bu kez Begüm Obiz güçlü yorumuyla ‘aşkın hakkını vermeye’ çağırıyor dinleyicilerini. Hande Yener’in ‘Yanmışız’ şarkısını caz tınıları eşliğinde akustik olarak yorumlayan Obiz belki de ustası olduğu canlı müzik performanslarına cazın da desteğiyle farklı bir tat katmaya hazırlanıyor kim bilir. Şarkının düzenlemesi Birkan Şener ve Gökçer Turan imzalı.

Yanmışız (Tekli)

Begüm Obiz

USTALARA SELAM OLSUN

‘Seçkiler-Essentials’ serisiyle sevilen türküleri yorumlayan Cem Adrian, projenin dördüncü albümünde Âşık Veysel’den Pir Sultan Abdal’a, Ahmet Yurt’tan Nesimi’ye ustaların eserlerine yer veriyor. Hücum kayıt (enstrümanların aynı anda kayda girmesi) tekniğiyle kaydedilen albümde sanatçıya üç telli curasıyla Gökhan Kılıç eşlik ediyor. Arşivlik çalışma…

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‘Seçkiler-Essentials 4’ (Albüm)

Cem Adrian

Sony Music Türkiye

AH ANILAR…

“Bilemedim, aman, niye böyle yakar anılar” dediği yeni teklisiyle Sefo’nun gözü yine zirvede. ‘Kapalı Kapılar’ aslında sanatçının hayranlarının konserlerden aşına olduğu bir şarkı. Sözleri Sefo’ya ait parçanın müziği Aerro, mastering’iyse Celil Yılmaz imzalı.

‘Kapalı Kapılar’ (Tekli)

Sefo

Sony Music Türkiye