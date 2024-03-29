Topuklular, satenler, babetler... Bu sezon ayakkabılar çok zarif

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Mevsim geçişleri bana sadece hayatımıza başlangıçları getirdiği için değil, aynı zamanda aylar boyunca giydiğimiz kıyafetlere veda edeceğimiz için de heyecan veriyor. Ne yalan söyleyeyim, uzun bir kışın ardından kalın ve kaba botlarımızdan kurtulacağımız için özellikle mutluyum. 2024 sezonunda hem aksesuarlarda hem de kıyafetlerde daha feminen ve zarif parçalar dikkat çekiyor. Sezonun ayakkabı modelleri de bu havaya eşlik ediyor. Öne çıkan altı modele göz atalım.

Balerin havası: ‘Balletcore’ (bale dünyasından ilham alan trend) akımı moda dünyasını etkilemeye devam ediyor. Babetlerin bu sezon klasik, kurdeleli, yuvarlak burunlu modelleri de var, sivri burunlu tasarlananları da... Mary Jane’ler de çok popüler. Her iki model de zarif ve şık havasıyla hem iş hem gündelik stillerde kullanmak için ideal.

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Saten doku: Prada ve Altuzarra podyumlarında bebek mavisi ve lime yeşili tonlarında karşımıza çıkan saten ayakkabılar farklı markaların mağazalarına da girdi. Hem babetlerde hem de topuklu ayakkabılarda gördüğümüz saten dokular görünüme anında şıklık katıyor. Özellikle gece ve davet stillerinde tercih edilebilir.

Kırmızı pabuçlar: Birçoğumuza çocukluk yıllarını anımsatan kırmızı ayakkabılar bu sene hiç olmadığı kadar popüler. Loafer, sneakers, topuklu ayakkabı veya babet gibi neredeyse her ilkbahar ayakkabısında kırmızı tonlarına rastlıyoruz. En basit görünüme bile hava katacak kırmızı ayakkabıları, nötr tonlardaki kıyafetlerinizle eşleştirmeye gayret edin.

Sivri burunlar, kısa topuklar: Moda sözlüğünde ‘kitten heel’ olarak adlandırılan sivri burunlu, kısa topuklu ayakkabıları gündüzden geceye uyarlamak mümkün. Bordo, siyah, bej gibi tonlar çok popüler.

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Yüksek, daha yüksek: Düz ve minik topuklular bir tarafa, bu sezon ekstrem platformlu ayakkabılar da oldukça gözde. Bacak boyunu neredeyse iki kat uzun gösteren platform tabanlar Gucci, Roberto Cavalli, Sacai ve Simone Rocha gibi markaların podyumlarında öne çıktı.

Sabolar ve platform topuklular zarif çizgili ayakkabılar arasında kendine yer buluyor.





Sabo terlikler: Sezonun zarif ayakkabıları arasında ‘kaba’ bir istisna var: Sabo terlikler. Hem topuklu hem de düz tabanlı alternatifleri olan bu terlikleri yazın tek başına, bahardaysa çorapla kullanabilirsiniz. Özellikle denimler bu terliklerin en ‘cool’ eşlikçileri. Saboların erkekler için de popüler olduğunu söyleyelim.

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HER TARZA UYGUN





Babetler çok moda. Mango, 1.499,99 lira





Saten ayakkabılar gece için ideal. Nine West, 1.599 lira





Kırmızı ayakkabılar popüler. Lutvelizade, 899,91 lira





Saboları çorapla giymek çok havalı. Birkenstock, 6.999 lira





Yüksek topuklu platformlar gözde. Yargıcı, 5.299,99 lira