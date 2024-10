Teslim olalım, etrafımızı ‘cadılar’ sardı

Haberin Devamı

Son birkaç yıldır ekim ayı geldi mi mekânlar Cadılar Bayramı etkinliklerini peş peşe açıklamaya başlıyor. Bizde yok böyle bir âdet ama partilemeyi seviyorsak demek... Öyle bir günde olup bitmiyor etkinlikler, 3 gün 3 gece sürüyor. Festivali de var, yemekli gecesi de... Hani bu ara gece gezmesine çıkacaksanız baştan uyarayım, herhangi bir yerde bir Cadılar Bayramı partisine maruz kalabilirsiniz. Kapıdan girişte elinize bir maske tutuşturulabilir.

Kostümünüz, makyajınız hazırsa İstanbul’daki Cadılar Bayramı turumuza başlayalım o zaman...

◊ İstanbul Halloween Festivali, Polenezköy’deki Elite World Village’de dün başladı, yarın sona erecek. Festival alanı Cadılar Bayramı temasıyla süslenip hazırlandı. Konserler düzenlenecek, DJ performansları olacak. Kostüm yarışmaları ve atölyeler yapılacak. Bilet fiyatları 700 liradan başlıyor, konaklama seçeneği de var.

◊ Bugün Beşiktaş’taki Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un bahçesinde, yani Chalet Garden’da artık bir klasik haline gelen Halloween partisi var. Mekânın bahçesi gizemli bir ormana dönüştürüldü. Kaan Arabacıoğlu, Orkun Bozdemir, Anatolian Sessions ve Doğuş Çabakçor gibi isimler DJ setinin başında olacak. Patili dostlarımız için uygun bir mekân, kostümlerini giyip onlar da partilese hiç fena olmaz! Bilet fiyatları 1.150-1.900 lira arasında.

◊ Bu akşam 20.00’den 3.00’e kadar Elmadağ’daki The Ritz-Carlton’ın terası The Roof’ta Cadılar Bayramı etkinliği ‘Black Masks&Mysteries’ düzenleniyor. Gecenin kıyafet kuralı var. Maskenizi unutmayın, kombininizi siyah veya altın rengi detaylarla süsleyin. İstanbul’un en ikonik mekânlarından birinde, bu gizemli gecede, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenebilirsiniz. Bilet fiyatı 650 lira.

◊ Beyoğlu’ndaki Kastel’de yarın gece Cadılar Bayramı partisi düzenleniyor. Geceye katılanlar arasından en gizemli ve korkutucu kostüme sahip kişiye sürpriz bir hediye verilecek. Kapı açılış saati 21.00, parti sabahın ilk ışıklarına dek sürecek. Bilet fiyatı 500 lira, sahne arkası 1.000 lira.

◊ Akaretler’deki Limoncello’da 31 Ekim akşamı bir parti var. Kostüm zorunlu. Kapı açılışı 21.30’da ve en geç 22.00’ye kadar girilebilecek. 1 içecek dahil bilet fiyatı 650 lira.

◊ Dorock XL Kadıköy’daki Halloween Parti 31 Ekim’de düzenlenecek. Kostüm zorunluluğu yok. İçeride Cadılar Bayramı özel makyaj standı olacak. Makyaj uygulamaları 19.00-23.00 arasında ücretsiz yapılacak.

Giriş ücreti 350 lira.

◊ Akaretler’deki BeerHall’da 31 Ekim gecesi Halloween Party etkinliği var. Kostüm zorunlu. Perşembe günü başlayacak etkinlik hafta sonuna kadar her akşam devam edecek. Giriş ücreti yok, içeride yediğinizi, içtiğinizi ödüyorsunuz.

◊ Nişantaşı’ndaki Must’ın Cadılar Bayramı partisi artık bir gelenek haline geldi. 31 Ekim akşamı yemek 20.00’de başlayacak. Gece Mina&Serra’nın DJ performansıyla 22.00’den sonra hareketlenecek. Kostüm zorunlu. İçeride yediğinizi ve içtiğinizi ödüyorsunuz.

◊ Beyoğlu’ndaki Suma Han’da 1 Kasım gecesi Halloween Freaky Night: Oceanvs Orientalis etkinliği düzenlenecek. Kostüm zorunluluğu yok, etkinlik alanında maske satışı yapılacak. Eğer geceye uygun, havalı bir Cadılar Bayramı makyajı yaptırmak isterseniz 19.00-22.00 arasında kurulan makyaj standına uğrayabilirsiniz. Bilet fiyatı 375 lira, sahne arkası 750 lira.

Bu etkinlikleri de listenize ekleyin

ANKARA

◊ Hallowen Night (Ghost Students) Third Edition, Federal Coffee Bilkent’te 31 Ekim akşamı gerçekleşecek. Bilet fiyatı 600 lira, 1 içecek dahil.

◊ Halloween Party, IF Performance Hall Tunus’ta, 31 Ekim’de... Bilet fiyatı 200 lira.

İZMİR

◊ Halloween After Party 30 Ekim gecesi Alsancak’taki Maze Club’da. Bilet fiyatı 450 lira.

◊ Alsancak’taki Park Inn by Radisson’da 1 Kasım’da Halloween Night var. Biletler 300 lira.

Momo

Sanat sanat için mi, yoksa sosyalleşmek için mi?

Contemporary İstanbul’un 19’uncu edisyonu çarşamba günü ön izlemeyle açıldı. Şehirdeki kültür-sanat etkinliklerinin önde gelen organizasyonlarından olan sergi bu yıl Rixos Tersane’de gerçekleşiyor. Serginin detayları dokuzuncu sayfadaki haberimizde var. Contemporary İstanbul’un içinde her yıl olduğu gibi bu yıl da mekânlar, pop-up (geçici) stantlarını kurdu. Sergiyi gezdikten sonra bu mekânların etrafı resmen bir sosyalleşme alanına dönüşüyor. Bu yıl Momo, Sail Loft, Cup of Joy, House of Brothers, Rixos Terashane’nin restoranlarından da Velena ve Josephine var. Ayrıca koleksiyonerlere özel Beymen Collectors’ Lounge&Bar da yarına kadar hizmet verecek.

Ah geceler



◊ Murat Boz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

◊ Celil Nalçakan bu gece 00.30’da Ara Kat Suadiye’de.

(0533) 604 71 74

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. (Rezervasyon için: @risenfallsuadiye)

◊ Özgür Cankardeş 29 Ekim Salı 22.00’de

Corridor Pera’da. (0212) 245 45 42

◊ Sakiler 29 Ekim, 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Kaan Yorulmaz 30 Ekim Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te. (0212) 247 59 01

◊ Alya bu gece 23.00’te 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88Yerebatan Sarnıcı

7/24 yetmez

◊ Bir süredir Etiler’deki Pixi’de 13.00-18.00 arasında öğle yemeği partileri düzenleniyor. Canlı performanslar eşliğinde gerçekleşen etkinliklerde şef Athinagoras Kostakos’un yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. @pixi.ist

◊ Komedi Kulüp by Brothers Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yıldönümüne özel düzenlenen ‘Türk-Japon Dostluğu: Rakugo ve Komedi’ etkinliği Atlas 1948 sahnesinde olacak. 3 Kasım’da The Japan Foundation ve Komedi Kulüp by Brothers’ın işbirliğiyle Sarp Apak’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek buluşmanın tüm geliri LÖSEV Vakfı’na bağışlanacak. Biletler 100 lira. mobilet.com

◊ Antonina Turizm günübirlik İstanbul turları düzenliyor. Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ferudun Özgümüş rehberliğindeki ‘İstanbul’un Yeraltı Arkeolojisi’ isimli gezi 2 Kasım’da

saat 9.30’da başlayacak. Eski Bizans sarayları, Yerebatan ve Şerefiye sarnıçları, Hipodrom ve çevre anıtlar gezilecek yerler arasında. Müze giriş ücretleri, rehberlik hizmeti, öğle yemeği ve kahvaltılık ikramlar dahil kişi başı fiyatı 3.150 lira. antoninaturizm.com