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Temmuz sürprizleri

Güncelleme Tarihi:

#Derya Bedavacı#Albüm#Müzik
Temmuz sürprizleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 13:06

Derya Bedavacı’dan Ersay Üner’e birçok isim yeni bir aya girerken şarkı listemize ekleyeceğimiz güzel çalışmalarla karşımızda. Arabesk, pop seven de mutlu olacak, rap ve alternatif müzik dinleyen de…

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Bedavacı ‘tövbe’ etti

Başlığı görüp endişelenmeyin, elbette arabesk söylemeye tövbe etmedi. Hatta öyle bir tekli yayımladı ki önümüzdeki günlerde dillerden düşmeyecek. Bedavacı söz ve müziği kendisine ait olan ‘Tövbe’de “Bir daha da tövbe aramam. Tanımam inan, yoluma çıksan” diyor. Şarkının sonundaki ‘tövbe’ nağmesine dikkat.

Temmuz sürprizleri

‘Tövbe’ (Tekli)

Derya Bedavacı

Sony Music Türkiye

Üçleyecek…

Birçok şarkıcının kariyerinde söz yazarı ve besteci olarak önemli bir yere sahip olan Ersay Üner’in yorumcu kimliğiyle tanışmamızın üzerinden 8 yıl geçti. Bu süre içinde çok dinlenen birçok şarkı yaptı. Şimdi de 3 şarkıdan oluşan yeni çalışmasının eli kulağında. Hatta ilk tekli ‘Yalan’ çıktı. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi de sanatçıya ait.

Temmuz sürprizleri

‘Yalan’ (Tekli)

Ersay Üner

717 Digital

 

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Barbie’nin bir garip dünyası

Daha gösterime girmeden oyuncaklı, pembe dünyasına ‘aşırı’ maruz kaldığımız ‘Barbie’ filminin soundtrack albümünü de bol bol konuşacağız gibi görünüyor. Albümün yayımlanan 4’üncü teklisi Nicki Minaj ve Ice Spice’tan ‘Barbie World’ oldu. AQUA’nın ‘Barbie Girl’ şarkısından bir bölümün (sample) kullanıldığı rap şarkısı yazın sıcağını artıracak.

Temmuz sürprizleri

‘Barbie World’ (Tekli)
Nicki Minaj, Ice Spice
Warner Music Türkiye

Olabilir miydik?

Son pişmanlığın faydası olur mu? Bağımsız müziğin sevilen isimleri ‘Dolu Kadehi Ters Tut’la Selin’in ortak şarkısı bu konuyu bir kez daha tartışmaya açıyor. Gurur aşkın önüne geçince ayrılık kaçınılmaz. Peki sonrasında gelen pişmanlık hangi ihtimalleri içinde barındırıyor? ‘Olabilirdik’ sözlerinden düzenlemesine üzerinde özenle çalışılmış bir parça.

Temmuz sürprizleri

‘Olabilirdik’ (Tekli)

Dolu Kadehi Ters Tut-Selin

SMF

 

 

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#Derya Bedavacı#Albüm#Müzik

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