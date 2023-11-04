Tarihi mekânlar kapılarını tiyatroya açtı

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Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirilen 27. İstanbul Tiyatro Festivali 25 Kasım’da sona erecek. Bu tarihe kadar yerli ve yabancı birçok tiyatro topluluğunu ağırlayacak olan festival bu yıl izleyicisini İstiklal Caddesi’nin tarihi yapılarına davet ediyor. Büyük Zarifi Apartmanı, Metrohan gibi yerlerde geçmişle bugün arasındaki bağları sorgulayan oyunlar sahnelenecek.

ÇİRKİN

◊ Çağdaş yerli tiyatronun işlerini merakla takip ettiğim iki ismi Firuze Engin ile Güray Dinçol’un güçlerini birleştirmesinin ürünü. Anadolu’nun gelenek ve masallarından ilhamla bir hikâye anlatacaklar. (Bahar Çuhadar)

◊ Hope Alkazar’a özel olarak tasarlanmış interaktif enstalasyonlarla bezeli ‘Çirkin’ bu sene en merak ettiğim işlerden biri. (Gülin Dede)

◊ Çok etkileneceğimden emin olduğum bu oyun, oyuncularını da düşünecek olursam (Nihal Yalçın, Onur Berk Arslanoğlu) festivalin en merak ettiğim yapımlarından.

(Özlem Zeynep Dinsel)

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Bugün ve yarın 18.00’de Hope Alkazar’da.

BÜYÜK ZARİFİ APARTMANI

◊ Oyuna Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde İstanbul’un en varlıklı ailelerinden biri olan Zarifilerin yaptırdığı Büyük Zarifi Apartmanı’nda misafir olacağız. Tarihi gerçeklerden yola çıkarak hazırlanmış bu parçalı hafıza projesinin hikâyesi kadar; Çağdaş Ekin Şişman, Gafur Uzuner, Pınar Fidan, Rasmi Tsopela, Umut Çınar gibi sahnede göreceğimiz isimler de şaşırtıyor. (Gülin Dede)

◊ Beyoğlu’nda 150 yıllık bir apartmanda ses bulan hikâyelerin anlatılacağı oyun, tarihi katmanları katlar arasına serpiştiren bir seyir deneyimi olacak. (Begüm Kakı)

Bugün ve yarın 13.00 ve 16.00’da Büyük Zarifi Apartmanı’nda.

ANNEMDEN KALAN GÜL AĞACI MASANIN ÜZERİNDE ÇAYDANLIK BEYAZ BİR İZ BIRAKTI

◊ Dünyanın en eski ikinci metrosu Tünel’in istasyon binası olan Metrohan’a özel olarak tasarlanan oyun performatif enstalasyon olarak tanımlanıyor. Bir rüya atmosferinde geçen anne-kız ilişkisinde Nergis Öztürk, Ayşe Lebriz Berkem ve Okan Urun gibi usta oyuncuları izleyecek olmak da cabası. (Gülin Dede)

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◊ Tiyatromuzun pek çalışkan ve üretken iki ismi Ferdi Çetin ve Kayhan Berkin de güçlerini, Çetin’in dumanı üstünde metni için birleştirmiş. (Bahar Çuhadar)

Bugün ve yarın 20.00’de Metrohan’da.

ÇİFTE CİNAYET

◊ Londra’dan bol ödüllü bir dans yeteneği, koreograf ve besteci Hofesh Shechter geliyor. Shechter şiddete karşı duyarsızlığımızı iğneleyecek, sonra da bir şefkat alanı yaratarak ortamı yumuşatacak. (Bahar Çuhadar)

◊ Shechter zamanımızın belirgin iki zıt konusu olan toplumdaki kutuplaşmaları ve insani yakınlaşmaları sahneye güncel dansın arayışlarıyla birlikte taşıyacak. (Gülin Dede)

◊ Shechter deneyimiyle var ettiği bu eserinde, müziğinden koreografisine orijinal bir performans vaat ediyor. (Begüm Kakı)

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14 Kasım Salı ve 15 Kasım Çarşamba 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

BAKLAVA CUMHURİYETİ

◊ Yunan tiyatrocu Anestis Azas’ın tasarladığı ‘Baklava Cumhuriyeti’ Türk ve Yunan milliyetçilerinin bitmez tükenmez didişmelerinden birini ele alarak -‘Baklava kimin’- iki ülke arasındaki suni gerilimleri, banal milliyetçiliği hiciv dolu bir oyuna konu ediyor. (Bahar Çuhadar)

◊ Yunanistan’dan gelecek bir politik tiyatro örneği ‘Baklava Cumhuriyeti’. Biri Türk, diğeri Yunan olan genç çiftin kendilerine bağımsız bir devlet kurma girişimlerinin geleneksel milliyetçi müdahalelerle karşılaştığı ‘sürreel’ bir anlatı sunmayı amaçlıyor bu oyun.(Begüm Kakı)

17 Kasım Cuma ve 18 Kasım Cumartesi 20.00’de DasDas’ta.



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KIZ KARDEŞLER

◊ Lübnan’dan Batı’ya sürgün dâhi tiyatro insanı Wajdi Mouawad, La Colline Ulusal Tiyatrosu yapımı ‘Kız Kardeşler’de bir kez daha kişisel olanla politik olanı teyelliyor birbirine.

(Bahar Çuhadar)

◊ 2019’da ‘Yalnız’ ile ayakta alkışladığım günden bu yana sıkı takipçisi olduğum Wajdi Mouawad’ın ‘Kız Kardeşler’i kaçırmayacağım işlerden. (Gülin Dede)

◊ Güçlü metinleriyle tanıdığımız Wajdi Mouawad’ın izleyeni derinden etkileyen bu oyununu festivalde görebilecek olmak büyük şans. (Begüm Kakı)

21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

‘ANCAK BU FESTİVALDE GÖREBİLİRSİNİZ...’

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Tiyatro Festivali’nde Türkiye, Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda ve Yunanistan’dan toplam 19 yapım var. Hiçbirini görmedim. Ancak okuyarak, her birini inceleyerek bir bilgi edinebiliyorum. Bence her izleyici/okuyucu da bu yöntemle kendi seçimini yapmalı. Ancak şunu söyleyebilirim: Yabancı ülkelerden gelenleri, ancak bu festivalde görebiliriz. Fransa’dan gelen La Colline Tiyatrosu beni hiç düş kırıklığına uğratmadı. Almanya’dan gelen çağdaş dans tiyatrosu ‘Çifte Cinayet’ ve Yunanistan’dan gelen deneysel oyun ‘Baklava Cumhuriyeti’ merak ettiklerim... Ama Türkiye’den de ‘Sen Hamlet Değilsin’, ‘İstanbul Mon Amour’, ‘Ayazmanın Yılanı’, ‘Büyük Zarifi Apartmanı’ ve daha birçok oyunu çok merak ediyorum. Kukla ve mask tiyatrosu sevenler elbet ‘Büyük Patlama’ ve ‘Düğün’ oyunlarına gidip göreceklerdir… Ama tekrarlıyorum: Herkes kendi ilgi alanına göre bilgilenip gideceği oyunları seçsin. Oyun harika çıkarsa ne mutlu!

BODRUM’DA DA PERDE ARALANDI





Bu yıl ilk kez gerçekleşen Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF) dün başladı. 16 Kasım’a kadar sürecek festival tiyatronun yanı sıra çağdaş dans, konser, müzikli edebiyat okumaları gibi dopdolu bir programa sahip. Pina Bausch Dans Tiyatrosu’nun dansçısı ve prova yönetmeni Daphnis Kokkinos bugün 11.00-14.00 arası Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde profesyonellere yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Ücretsiz olan çalışmaya katılmak için rezervasyon yapmak gerekiyor.

PROGRAMDAKİ TİYATRO OYUNLARINDAN BAZILARI ŞÖYLE:

◊ Ashura: Yarın 20.00’de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde.

◊ Mavi Sürgün: 6 Kasım Pazartesi 17.30’da STS Bodrum sahnesinde.

◊ Gelin Tanış Olalım: 7 Kasım Salı 20.00’de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde.

◊ Misket: 8 Kasım Çarşamba 20.00’de İnspera Ana Sahne’de.

◊ Hakikat Elbet Bir Gün: 9 Kasım Perşembe 20.00’de İnspera Ana Sahne’de.

KATKIDA BULUNANLAR



◊ Bahar Çuhadar 10Haber tiyatro yazarı



◊ Begüm Kakı Editör



◊ Gülin Dede Gazete Oksijen tiyatro yazarı



◊ Özlem Zeynep Dinsel 2023 Afife ödüllü oyuncu