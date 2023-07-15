Takım elbisenin yazlık hali

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Haziran ayında gerçekleşen erkek moda haftalarında öyle bir koleksiyon vardı ki sosyal medyada paylaşılma rekorları kırdı. Milano’da 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu sergileyen Valentino’dan bahsediyoruz. Markanın erkekler için tasarladığı mini şortları, blazer ceket, gömlek ve kravatlarla tamamlaması erkek giyiminde görmeye alışık olmadığımız bir akımın önünü açtı. Hatta oyuncu Jacob Elordi’nin defileye katılırken tercih ettiği stilin caps’leri sosyal medyada bolca paylaşıldı.

Bir sonraki yaz sezonunda bu takımların erkek tarzlarında çok daha fazla yer bulacağını söylemek mümkün.



2024 koleksiyonları bir kenarda bekleyedursun, biz günümüze, yani 2023 koleksiyonlarına göz atalım. Zira 2023 yaz sezonunda şortlu ceket takımlar özellikle kadın koleksiyonlarında çok popüler. Ofis giyimlerine şık ve kurtarıcı bir alternatif olan bu takımlar, yaz sıcağında giyip çıkmak için ideal. Erkeklerde bu tarza gözümüz yeni yeni alışacak olsa da kadın stillerinde bu trendi görmeye çok daha aşinayız.



OFİSTE, DAVETTE İDEAL



Stilleriyle trendlere yön veren isimlerin tercihlerinin şortlu takımların gündeme gelmesinde etkileri büyük. Mesela oyuncu Zendaya’nın Louis Vuitton’ın şovuna katılırken giydiği zebra desenli takım bunlardan biriydi. Zendaya bralet, çizme ve kemer dokunuşuyla şort takıma iddialı ve seksi bir hava katmıştı. Uzun zamandır şortlu takımları stiline dahil eden Meghan Markle da yakın zamanda pembe şort ceket takımıyla kameralara takılmıştı.



Dries van Noten’den Ralph Lauren’e kadar farklı yüksek moda markalarının 2023 yaz koleksiyonlarında karşımıza çıkan şortlu takımlar, en çok ofis giyimi olarak tercih edilse de özel davetler, akşam yemekleri ve çabasız bir gündelik şıklık yakalamak için de ideal. Ayrıca parçalar ayrı ayrı kullanılabiliyor, bu sayede birçok ortama göre farklı stiller ortaya çıkabiliyor. Şortlar, gömlekler ve bluzlarla ayrı ayrı kullanılıyor ya da takım ceketleri pantolonlar veya denim şortlarla bir araya gelerek tekrar tekrar değerlendiriliyor.

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KADINLAR İÇİN TURUNCU, YEŞİL, ERKEKLER İÇİN NÖTR TONLAR

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Bermuda şortlu takımlar popüler olsa da boyu kısa gösterme ihtimalini unutmayalım. Uzun bir şort boyu tercih edecekseniz, mutlaka topuklu ayakkabı giyin.

Fuşya, turuncu ve yeşil tonlardaki keten takımlar çok gözde. Keten olanları yalnızca ofiste değil, gündelik stillerde de rahatça giyebilirsiniz. Erkekler için ise bej, siyah ve gri gibi nötr tonları tavsiye ediyoruz.

Hem erkek hem kadınlar için ‘oversize’ (büyük beden) ceketli takımlar öne çıkıyor. ‘Oversize’ ceketle şort boyunu kısa ve daha dar tutarak dengeyi yakalayabilirsiniz.

Kadınlar için Chanel ceketlere gönderme yapan tüvit takımlar var. Baskın bir feminen görüntü için tercih edilebilir.

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Şort-ceket takımların içine stilinize göre istediğinizi giymekte özgürsünüz. İş için gömlek ve klasik bluzlarla, şık bir akşam yemeği için taşlı bir sutyen ya da şık bir bralet’le eşleştirebilirsiniz.

Stiletto’larla ofise, spor ayakkabılarla gündelik stile uyarlayın. adL, şort 1.299,95 lira

Gardıropta uzun yıllar kalacak bir seçenek arayanlara… Kenzo, şort 5.595, ceket 12.495 lira

Erkekler için henüz bu takımları bulmak zor, kendi takımınızı siz yaratın. H&M, şort 389,99 lira

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Beyaz keten takımlar yaz boyu kullanıma uygun. Koton, ceket 1.439 lira

Hem bahar hem yaz aylarında ideal. Mango, ceket 799,99, şort 499,99 lira