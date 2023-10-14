Sürmeden çıkmam

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Cilt sağlığımızı korumak için güneşten koruyucu kremin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz fakat bu tür ürünleri doğru kullanıyor muyuz? Ya da kış mevsiminde de bu koruyuculara ihtiyacımız var mı?



Ürünler ne zaman bozulur? Sivilce oluşumuna neden olur mu? Güneşten koruyucu ürünlerle ilgili bilmemiz gerekenleri dermatolog ve dijital içerik üreticilerine sorduk. İşin uzmanları güneşten koruyucu ürün kullanımıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

HER MEVSİMDE KULLANMALI MI?

‘Yenilemeniz gerekmez’

- Sadece yazın değil kapalı havalarda da güneşten koruyucu krem kullanılmalı çünkü bulutların arasından ultraviyole ışınlarını alıyoruz. Ancak sonbahar veya kış aylarında kremleri 2 saatte bir yenilememiz gerekmez. Sabah sürmek yeterli. Fakat açık havada uzun süre kalacaksanız yenilemenizi öneriyoruz. Bu mevsimde ve kış aylarında, özellikle yüz bölgemize, en az 30 SPF’li koruyucu sürmemiz gerekiyor. Yaşlanma belirtilerini geciktirmek, lekelerin artışını önlemek için...

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- Kremi açtıktan sonrason kullanma tarihine kadar kullanabilirsiniz. Sonrasında ürün güneşten koruma etkisini kaybetmeye başlar. Genellikle bu 12 aydır. Açılmamış ürünlerin raf ömrü 3 yıla kadar uzayabilir. Dermokozmetik ürünlerin ne kadar süre kullanılabileceğini ‘6M’ (6 ay)gibi üzerinde yazan ibarelerden anlayabilirsiniz.(Dermatolog Dr. Ezgi Özkur)

- Rengi, kokusu ve dokusu değişen ürünler kullanılmamalı. Ürün açıldıktan ve oksijenle temas ettikten sonra aynı yıl içinde bitirilmeli. Güneşten koruyucular dahil tarihi geçmiş kozmetik ürünler cilde sürülmemeli. (Dermatolog Dr. Zahide Eriş)

MİKTARI NE OLMALI?

‘Bir bozuk para büyüklüğünde’

- Güneşten koruyucu ürünün etki göstermesi için uygun miktarda uygulanması gerek. Ben dışarı çıkarken,bir bozuk para büyüklüğünde, göz kararı kullanıyorum. Tüm cildinizi örtecek miktarda olmalı. (Burcu Ağırman)

- ’İki parmak kuralı’ her tip ürün için uygun olamaz çünkü her yüz bu miktardaki kremi kaldırmaz. Fakat ürünü yaz mevsiminde gerektiği zaman tazelemek önemli. (Sevde Sena Ayaz)

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GÜNEŞTEN KORUYUCULARLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER...

- Sivilce yapar mı?

Cilt tipine uygun güneşten koruyucu seçilmediyse ürün akneye sebep olabilir. (Sevde Sena Ayaz)

- Cildimden nasıl arındırırım?

Güneşten koruyucular genellikle yoğun ürünlerdir ve zamanla gözenekleri tıkayabilir. Bu yüzden çift aşamalı cilt temizliğini öneririm. Kremkullandığınız günün sonunda önce yağ bazlı, sonra su bazlı veya jel formunda bir temizleme ürünüyle cildinizi arındırabilirsiniz. (Sevde Sena Ayaz)

- UV ayna nedir, ne işe yarar?

Kremi cildinize yeterince uyguladınız mı, hâlâ etkin mi gibi detayları gösteren bir UV kameralı kompakt aynadır. Yaz aylarında bu aynayı kullanarak güneş koruyucumu gerektiği zaman uygulayabiliyorum.

(Nihal Kanık)

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- BB krem ve fondöten etkili mi?

Belli oranda koruyuculuğu olan ürünler. Ama bunları güneşten korunacak miktarda sürmek mümkün değil. Muhakkak altına güneşten koruyucu kremi uygulamak gerekiyor. (Zeynep Balcı)

- Güneşten neden korumadı?

Güneşten koruyucukremler 2-3 saatte bir, suya girip çıktıktan sonra ve terlendiğinde yenilenmeli. Ayrıca ürün kullansanız da direkt güneşe maruz kalmanız önerilmez. Doğru uygulasanız bile bu kremler yüzde 100 koruma sağlamıyor. Güneşin etkili olduğu saatlerde fiziksel olarak korunmak önemli. (Burcu Ağırman)